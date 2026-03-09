TerraMaster Technology Co., Ltd

TerraMaster Frühjahrsaktion: Bis zu 30 % Rabatt auf NAS- und DAS-Speicher --- Auch das neue Flaggschiff-Modell ist reduziert!

Als weltweit führender Anbieter innovativer Speicherlösungen entwickelt TerraMaster seine Produkte basierend auf den realen Anforderungen der Benutzer und liefert zuverlässige und einfach zu bedienende Speichergeräte für Heimanwender, kleine und mittlere Unternehmen sowie professionelle Kreative. Die TerraMaster Frühjahrsaktion 2026 ist jetzt offiziell vom 10. bis 16. März gestartet und bietet für eine begrenzte Zeit bis zu 30 % Rabatt auf eine breite Palette von NAS- und DAS-Produkten.

Diese Aktion umfasst das gesamte Sortiment an Speicherlösungen - von einsteigerfreundlichen Heim-NAS-Systemen über leistungsstarke Modelle für die Teamarbeit bis hin zu professionellen Hochgeschwindigkeitsspeichern, die 4K/8K-Videobearbeitung, Virtualisierungsaufgaben und große Projekte problemlos bewältigen. Ob für Heimunterhaltung, Bürokooperation oder professionelle kreative Arbeit, TerraMaster bietet die passende Speicherlösung für unterschiedlichste Anforderungen. Angetrieben von der professionellen TerraMaster-Speicherplattform können Benutzer große Datenmengen effizient verwalten, Arbeitsabläufe optimieren und stets die volle Kontrolle über Produktivität und Leistung behalten.

Als Maßstab für Speicherinnovation konzentriert sich die TerraMaster-Aktion auf die Kernbedürfnisse nach hoher Leistung, breiter Kompatibilität und einfacher Skalierbarkeit.

Das beliebte 2-Bay-NAS-Modell TerraMaster F2-425 verfügt über einen Intel Quad-Core-Prozessor und eine 2,5-GbE-Hochgeschwindigkeitsschnittstelle und bietet eine hervorragende Balance zwischen Leistung und Preis - eine ideale Wahl für Einsteiger. Es ist während der Aktion mit 15 % Rabatt erhältlich.

Der verbesserte 4-Bay-NAS-Favorit TerraMaster F4-425 Plus wird vom Next-Generation Intel N150 Prozessor angetrieben und ist mit zwei 5-GbE-Ports ausgestattet, optimiert für 8K-Streaming und Multitasking-Aufgaben. Auch dieses Modell wird mit 15 % Rabatt angeboten.

Für Benutzer, die noch höhere Leistung benötigen, kommt das 6-Bay-NAS TerraMaster F6-424 Max mit einem 10-Core Intel i5 Prozessor, mehreren Erweiterungssteckplätzen und stabiler TRAID-Unterstützung. Es ist ideal für kleine Unternehmen und professionelle Datenverwaltungsanforderungen. Dieses Modell ist mit einem zeitlich begrenzten Rabatt von 15 % erhältlich.

Neben der NAS-Produktreihe sind auch die DAS-Speichererweiterungsserien von TerraMaster während der Aktion mit signifikanten Rabatten erhältlich. Als ideale Erweiterungslösung für NAS-Systeme und PCs benötigen diese Geräte keine komplexe Netzwerkeinrichtung - einfach direkt anschließen, um schnelle lokale Backups und effiziente Bearbeitungsworkflows zu ermöglichen.

Zu den beliebtesten Modellen gehören das 2-Bay TerraMaster D2-320 und das 4-Bay TerraMaster D4-320. Beide sind mit USB 3.2 10-Gbit/s-Hochgeschwindigkeitsschnittstellen ausgestattet und bieten schnelle Datenübertragungen und eine bequeme Speichererweiterung. Während des Verkaufs sind diese Modelle mit bis zu 20 % Rabatt erhältlich, was sie zu wahren "Erweiterungskraftwerken" für NAS-Systeme und Mini-PCs macht.

Eines der Highlights dieser Aktion ist das neue Flaggschiff unter den tragbaren SSD-Gehäusen von TerraMaster, das TerraMaster D1 SSD Pro, das während des Verkaufs mit einem speziellen Einführungsrabatt erhältlich ist.

Das TerraMaster D1 SSD Pro verfügt über eine 80-Gbit/s-Thunderbolt-5-Schnittstelle und eine Dual-Controller-Architektur und bietet Übertragungsgeschwindigkeiten, die fast doppelt so schnell sind wie Thunderbolt-4-Lösungen. Es ist aus einer CNC-gefrästen Unibody-Konstruktion aus Aluminiumlegierung in Luftfahrtqualität gefertigt und verfügt über ein lüfterloses passives Kühlsystem, das einen völlig geräuschlosen Betrieb ermöglicht und gleichzeitig kompakt und äußerst tragbar bleibt.

Das Gehäuse unterstützt bis zu 8 TB Erweiterung mit einer einzigen SSD und bietet eine breite Kompatibilität mit verschiedenen Schnittstellen und Betriebssystemen, was es zu einer idealen professionellen mobilen Speicherlösung für 4K/8K-Videoeditoren, Power-User und High-End-Mac-Benutzer macht. Während der Aktion ist es mit 20 % Rabatt erhältlich.

Das TerraMaster D1 SSD Plus ist ein weiteres tragbares SSD-Gehäuse für professionelle Anwender, aber seine breite Kompatibilität macht es zu einem zuverlässigen Begleiter für Mainstream-Anwender. Es verfügt über eine USB4-Schnittstelle mit bis zu 40 Gbit/s Bandbreite und bewältigt problemlos große Dateien und anspruchsvolle Arbeitsabläufe.

Das Gerät unterstützt die TerraMaster TDAS-App und ermöglicht die Ein-Klick-Sicherung von Fotos und Videos vom Telefon. Mit einem Rabatt von bis zu 30 % gilt es als hochwertige, schnelle Speicherlösung. In Kombination mit Geräten wie dem Apple Mac mini ermöglicht es eine einfache Speichererweiterung und Leistungssteigerung.

Das TerraMaster D8 Hybrid 8-Bay ist ein 8-Bay-Hybrid-DAS-Speichergerät, das vier HDDs und vier M.2-SSDs unterstützt und mit einer USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Hochgeschwindigkeitsschnittstelle ausgestattet ist.

Durch die Kombination von großer Speicherkapazität mit hoher Leistung bietet das TerraMaster D8 Hybrid 8-Bay eine zusätzliche Speicherlösungsoption für kleine und mittlere Unternehmen sowie professionelle Anwender. Es eignet sich gut für groß angelegte Datensicherungen, Medienproduktionsabläufe und Hochleistungsspeicheranwendungen. Während der Aktion ist es mit 20 % Rabatt erhältlich.

Zeitlich begrenztes Angebot: Während der Frühjahrsaktion vom 10. bis 16. März 2026 ist die gesamte Produktpalette mit bis zu 30 % Rabatt erhältlich. Nutzen Sie diese großartigen Angebote, um Ihr Datenspeichererlebnis zu einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis zu verbessern.

