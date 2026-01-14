PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Presseinformation: Link zu den Pressestatements vom 14. Januar 2026 zu den Vorfällen beim Fallschirmjägerregiment 26

Berlin (ots)

Das Presse- und Informationszentrum des Heeres weist darauf hin, dass ab sofort über den nachfolgend angehängten Link Pressestatements des Generalinspekteurs der Bundeswehr, General Carsten Breuer, sowie des Inspekteurs des Heeres, Generalleutnant Dr. Christian Freuding, abgerufen werden kann. Das Statement erfolgte im Anschluss an die Sitzung des Verteidigungsausschusses vom 14. Januar 2026 in Berlin, bei der es unter anderem um die Vorfälle beim Fallschirmjägerregiment 26 ging.

In diesem Zusammenhang übersenden wir aktuelle Zahlen mit Stand Mitte Januar 2026:

  • Wir gehen derzeit von 55 Beschuldigten im Fallschirmjägerregiment 26 aus.
  • In 18 Fällen wurden bereits Disziplinarmaßnahmen verhängt.
  • In 20 Fällen hat die Wehrdisziplinaranwaltschaft bei der Division Schnelle Kräfte disziplinare Vorermittlungen aufgenommen.
  • Es wurden 2 gerichtliche Disziplinarverfahren eingeleitet.
  • In 16 Fällen erfolgte eine Abgabe an die Staatsanwaltschaft.
  • In 17 Fällen wurden Verbote zur Ausübung des Dienstes ausgesprochen.
  • Von 19 beantragen Entlassungsverfahren sind mittlerweile 9 vollzogen worden, 4 weitere sind eingeleitet.

LINK: https://cloud.redaktionbw.de/s/i7yHpSecfLG8iq4

Passwort: Bundestag

Pressekontakt:

Kommando Heer
Presse- und Informationszentrum des Heeres
Prötzeler Chaussee 25
15344 Strausberg
Tel.: +49 (0) 3341 58 1511
Email: pizheer@bundeswehr.org

Original-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuell

