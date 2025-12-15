PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von PIZ Heer mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PIZ Heer

Richtfest des Hauptgebäudes der Liegenschaft in Rudninkai

Ein Dokument

Rudninkai (ots)

Das litauische Verteidigungsministerium lädt zum Pressetermin in Rudninkai. Die Richtfestzeremonie widmet sich dem Hauptgebäude der in Rudninkai stationierten, deutschen Brigade 45.

Weitere Informationen, inklusive dem Akkreditierungsverfahren, können Sie der beigefügten Einladung des litauischen Verteidigungsministerium entnehmen.

Akkreditierung über das litauische Verteidigungsministerium unter folgendem Link: https://kam.lt/en/ministry-of-national-defence-of-the-republic-of-lithuania-accreditation-form/

Pressekontakt:

Edvinas Cesnulis
Strategic Communication and Public Relations Department
Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania
+37067304236

Original-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von PIZ Heer mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: PIZ Heer
Weitere Storys: PIZ Heer
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren