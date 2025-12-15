PIZ Heer

Richtfest des Hauptgebäudes der Liegenschaft in Rudninkai

Rudninkai (ots)

Das litauische Verteidigungsministerium lädt zum Pressetermin in Rudninkai. Die Richtfestzeremonie widmet sich dem Hauptgebäude der in Rudninkai stationierten, deutschen Brigade 45.

Weitere Informationen, inklusive dem Akkreditierungsverfahren, können Sie der beigefügten Einladung des litauischen Verteidigungsministerium entnehmen.

Akkreditierung über das litauische Verteidigungsministerium unter folgendem Link: https://kam.lt/en/ministry-of-national-defence-of-the-republic-of-lithuania-accreditation-form/

Original-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuell