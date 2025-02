PLAN-B NET ZERO

Klimaneutral trotz hohem Stromverbrauch: PLAN-B NET ZERO liefert jetzt erneuerbaren Industriestrom

Bild-Infos

Download

Zug/Mühlheim (ots)

PLAN-B NET ZERO geht einen weiteren entscheidenden Schritt in Richtung Klimaneutralität. Das Unternehmen bietet ab sofort erneuerbaren Industriestrom an und unterstreicht damit sein Bewusstsein, Unternehmen mit einem hohen Stromverbrauch bei der Reduktion ihres CO2-Fußabdrucks zu unterstützen. Dieses neue Angebot richtet sich speziell an gewerbliche Kunden mit sogenannter 15-minütiger Leistungsmessung und Verbräuchen über 100.000 kWh/Jahr, die auf eine nachhaltige und zukunftsorientierte Energieversorgung setzen möchten.

Grüner Industriestrom: Einzigartig und nachhaltig

Der neue Industriestrom von PLAN-B NET ZERO stammt ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen wie Windkraft, Photovoltaik und Wasserkraft. Damit bietet das Unternehmen eine klimafreundliche Alternative zu fossilen Energieträgern und ermöglicht gewerblichen Kunden, ihre Klimaziele effektiv und wirtschaftlich zu erreichen.

"Mit unserem erneuerbaren Industriestrom setzen wir ein klares Zeichen für die Energiewende. Unsere gewerblichen Kunden erhalten nicht nur eine CO2-freie Stromversorgung, sondern tragen aktiv zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes und damit zum Klimaschutz bei," erklärt Bradley Mundt, CEO von PLAN-B NET ZERO.

Ein verlässlicher Partner auf dem Weg zur Klimaneutralität

Die Einführung dieses Angebots ist Teil einer umfassenden Strategie, Unternehmen auf ihrem Weg zur Klimaneutralität zu begleiten. PLAN-B NET ZERO liefert mehr als nur Strom - es bietet Unternehmen die Möglichkeit, durch den Einsatz erneuerbarer Energien:

Ihre CO 2-Emissionen deutlich zu senken,

2-Emissionen deutlich zu senken, strenge Nachhaltigkeitsstandards einzuhalten und

einzuhalten und eine positive Umweltbilanz zu erzielen.

Insbesondere im industriellen Sektor, der durch hohe Energiebedarfe geprägt ist, eröffnet dieses Angebot Unternehmen eine ideale Möglichkeit, ihren ökologischen Fußabdruck nachhaltig zu reduzieren.

Ein Beitrag zur Energiewende

Mit der Bereitstellung von grünem Industriestrom setzt PLAN-B NET ZERO einen Meilenstein für die Energiewende. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, nicht nur eine nachhaltige Stromversorgung bereitzustellen, sondern auch den Ausbau erneuerbarer Energien weiter voranzutreiben.

Über PLAN-B NET ZERO

PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab, einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.

Original-Content von: PLAN-B NET ZERO, übermittelt durch news aktuell