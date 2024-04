ZDF

"Realitätsschock Lehrerin": ZDF-Doku "37°Leben" über junge Lehrkräfte in der Krise

Lehrkräftemangel, hohes Arbeitspensum, gestiegene gesellschaftliche Erwartungen – viele Lehrkräfte fühlen sich nach dem Berufseinstieg alleingelassen und hadern mit ihrem Traumjob. Der "37°Leben"-Film "Realitätsschock Lehrerin", der ab Freitag, 3. Mai 2024, 8.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar und am Sonntag, 5. Mai 2024, 9.03 Uhr, im ZDF zu sehen ist, begleitet Kaliopi (27) und Lara (29): Zwei junge Lehrerinnen, die für ihren Job brennen, aber schon zu Beginn ihrer Berufstätigkeit an ihre Belastungsgrenzen stoßen.

Kaliopi startet schon mit 24 Jahren in ihr Referendariat. Nach ihrem reibungslosen Studium beginnt jedoch eine schwere Zeit für die junge Lehrerin. Ihr Freund bringt es auf den Punkt: "Deine happy Aura, die Du zu Hause immer hattest, die war weg". Die hohe Arbeitsbelastung zerrt an ihr, Kaliopis Blick auf das Schulsystem verändert sich und zunehmend hat sie das Gefühl, den Schülerinnen und Schülern nicht gerecht zu werden. Nach zwei Jahren trifft sie für sich eine Entscheidung.

Lara wacht nachts schweißgebadet auf und fragt sich: Kann ich diesen Weg noch so weitergehen? Dabei war sie anfangs so euphorisch: "Ich wollte Lehrerin werden, weil ich die Vorstellung schön finde, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten. Gerade mit Kindern zu arbeiten, gemeinsam die Welt zu entdecken." Laras Idealismus wich schnell der Realität. Als Klassenleiterin unterrichtet sie an einer Brennpunktschule und kommt mit dem Lernstoff kaum hinterher. Wöchentliche Gespräche mit Eltern und Jugendämtern und viele Termine außerhalb der Regelarbeitszeit: "Ich lösche Brände und merke dabei, wie mein eigenes Feuer immer weiter ausgeht."

Die "37°Leben"-Sendung wird mit Untertiteln angeboten.

