Neues ESG-Whitepaper: Vom Reporting zum strategischen Nachhaltigkeitsmanagement

Norderstedt (ots)

Alle relevanten Daten rund um die Themen Environment, Social und Governance aufzubereiten, zu analysieren und transparent zur Verfügung zu stellen ist das A und O, um die gesetzlichen Pflichten zur Nachhaltigkeitsberichtserstattung erfüllen zu können. Ein effizientes, toolgestütztes Datenmanagement bringt Unternehmen aber noch viel mehr. Wie ein neues Whitepaper von Lufthansa Industry Solutions zeigt, hilft es ihnen zusätzlich dabei, die eigene Wettbewerbsfähigkeit durch ein strategisches Nachhaltigkeitsmanagement dauerhaft zu sichern.

Zahlreiche Gesetze und Richtlinien auf nationaler wie auf europäischer Ebene verpflichten Unternehmen in Deutschland zur Nachhaltigkeit. Konzerne, aber auch Mittelständler, müssen in jährlich zu veröffentlichenden Berichten nachhaltiges Wirtschaften in den Bereichen Environment, Social und Governance (ESG) dokumentieren und offenlegen. "Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Zusammenführung relevanter Daten unerlässlich", sagt Thomas Nock, Business Director Logistics bei Lufthansa Industry Solutions (LHIND).

Daten liefern Impulse für neue nachhaltige Geschäftsmodelle

Um die nachhaltige Ausrichtung ihres Geschäftsmodells transparent zu machen, benötigen Unternehmen die passenden KPIs. Diese Schlüsselkennzahlen werden aus unterschiedlichen Daten generiert: Stammdaten sind im ERP-System hinterlegt; Verbrauchsdaten können aus einer Energiemanagement-Software exportiert werden; Maschinen- und Prozessdaten müssen über Schnittstellen ausgelesen werden. Thomas Nock: "Die Datenbeschaffung ist der Knackpunkt der gesamten Nachhaltigkeitsberichterstattung. Alle Geschäftsbereiche müssen einbezogen werden, um die relevanten Datenquellen zu konsolidieren." In einem aktuellen Whitepaper beschreiben ESG- und Daten-Experten von LHIND, wie es Unternehmen durch ein effizientes Nachhaltigkeitsmanagement gelingt, die gesetzlichen Berichtspflichten zu erfüllen und darüber hinaus Erkenntnisse und Impulse für neue Produkte und Geschäftsmodelle zu generieren.

Das Whitepaper "Viel mehr als Reporting: ESG-Daten für ein strategisches Nachhaltigkeitsmanagement nutzen" können Sie kostenfrei herunterladen.

Da die Aufbereitung, Analyse und Bereitstellung der Daten manuell nicht zu bewältigen ist, benötigen Unternehmen die Unterstützung durch ein geeignetes Werkzeug. Die von LHIND entwickelte Cloud-basierte Lösung EPACTO (ESG Performance Accounting Tool) ist auf Nachhaltigkeitsdaten spezialisiert. Das Tool kann Daten aus unterschiedlichen Quellen und Systemen importieren, die CO2-Emissionen im Unternehmen berechnen und darüber hinaus die aktuelle Nachhaltigkeitsperformance sowie einen Entwicklungspfad aufzeigen. LHIND-Director Nock: "Ein strategisches, datenbasiertes Nachhaltigkeitsmanagement hilft Unternehmen, die richtigen Antworten auf die Anforderungen von Staat, Verbrauchern und Geschäftspartnern zu finden. Sie sehen anhand aussagekräftiger KPIs nicht nur, wie nachhaltig sie selbst wirtschaften, sondern auch, wie sie bei Nachhaltigkeitsthemen im Vergleich zu ihren Mitbewerbern aufgestellt sind."

