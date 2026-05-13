Leading Spa Resorts & Hotels

Longevity in den Leading Spa Resorts: ein Urlaub, der nachwirkt

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Villach (ots)

Lange vital leben? Fangen Sie im Urlaub damit an. Wir zeigen Ihnen exklusive Wellnessangebote, mit denen Gesundheit leichtfällt.

Es gibt Orte auf der Welt, an denen Menschen erstaunlich lange leben und dabei gesund bleiben. Das Geheimnis der fitten Hundertjährigen auf Okinawa, Sardinien und Ikaria ist einfach: Bewegung, Ernährung, Natur und das Miteinander. Dafür müssen Sie nicht bis nach Japan reisen. Die nächste "Blue Zone" liegt vielleicht näher als Sie denken: Ausgesuchte Leading Spa Resorts verbinden unter "Longevity" alles, was uns länger gesund leben lässt.

Leading Spa Resorts steht für handverlesene 4- und 5-Sterne-Wellnesshotels mit hochwertigen Spa-Erlebnissen, Genuss, Servicequalität und besonderem Charakter. Die folgenden Longevity-Angebote zeigen, wie vielfältig das aussehen kann.

Leading Spa Resorts in Deutschland:

Longevity am Meer in Mecklenburg-Vorpommern

Ein Atemzug reicht, um zu merken, wie der Kopf am Meer ruhiger und der Körper entspannter wird. Im Strandhotel Fischland erleben Sie beim " Body & Mind Retreat" im Juni, wie sich der Körper durch Ausgeglichenheit, Kraft und Lebensfreude neu anfühlen kann. Die "Body & Mind Woche" ab 913 Ꞓ und das "Body & Mind Wochenende" ab 408 Ꞓ werden von Resilienz-Expertin Marita Schmitz begleitet. Wer Vitalität lieber mit Aktivität verbindet, findet bei den Sport- und Gesundheitstagen " VITAMEER Premium" ab 950 Ꞓ den passenden Rahmen. Beide Longevity-Angebote kombinieren mentale Balance, Bewegung, Ernährung und Erholung zu einer Auszeit, die noch lange nach dem Spaziergang am Meer nachklingt.

Die Stille auf der Insel der Sinne in Sachsen

Im Naturhotel am See Insel der Sinne ruht nicht nur der Körper, sondern erinnert sich, wie es sich anfühlt, wirklich zu leben. Eingebettet in ein wahres Naturparadies in Alleinlage, direkt am Seeufer, verschmilzt Urlaub mit einem holistischen Lebensgefühl - bewusst, ruhig und regenerierend. "Drei-Tage-Longevity-Auszeit im Naturhotel am See" verbindet drei Übernachtungen mit bewusster Kulinarik, Ganzkörper-Entschlackung und sanfter Bewegung – ab 752,50 Ꞓ pro Person in einer Junior-Suite mit Seeblick. Bis Mitternacht können Sie am weißen Sandstrand mit Blick in den weiten Sternenhimmel an den Wellen des Sees saunieren. Diese drei Nächte sind eine Einladung, zurückzukehren – in die Stille zwischen den Herzschlägen, in die Weite hinter dem Denken, in die eigene, ursprüngliche Kraft.

Longevity am Schluchsee in Baden-Württemberg

Im Schwarzwald zeigt das Hotel Vier Jahreszeiten am Schluchsee, wie erholsam Stille wirken kann. Das Longevity-Balance Modell verbindet Ernährung, Bewegung, Regeneration und mentale Stärke zu einem ganzheitlichen Konzept. Der "Longevity Einstieg" umfasst fünf Übernachtungen von Sonntag bis Freitag ab 1.884 Ꞓ – mit abgestimmten Anwendungen, ayurvedischer Vollpension und achtsamem Bewegungsprogramm. Während Ihres Aufenthalts wecken die Natur rund um den Schluchsee und die gezielten Longevity-Impulse neue Kraft und Energie. So entsteht eine Auszeit, die Ihr Wohlbefinden langfristig stärkt und ihre Wirkung lange über Ihren Aufenthalt hinaus entfaltet.

Vitalität mit Geschichte in Nordrhein-Westfalen

Schon 1917 kamen Gäste ins Sauerland, um im Hotel Deimann aufzutanken. Damals nannte man es Sommerfrische, heute heißt es Longevity. Die Idee dahinter ist dieselbe: Erholung, die über den Urlaub hinaus wirkt. Im Hotel Deimann wurde aus diesem Anspruch ein Konzept aus Medical Wellness, Prävention, Regeneration, Bewegung und mentaler Balance. Die Gesundheitsimpulse folgen drei Schritten: Diagnose, Anwendung, Alltag. Die Longevity-Angebote lassen sich flexibel in den Hotelaufenthalt integrieren – wie das vierstündige "Tiefen-Reset" ab 350 Ꞓ mit Analyse der persönlichen Gesundheitsdaten, ärztlicher Untersuchung, abgestimmten Anwendungen und individuellem Maßnahmenplan.

Sun-Flow im Wald Spa Resort in Rheinland-Pfalz

Im Pfalzblick Wald Spa Resort macht der Wald den Anfang. Longevity wird beim Spaziergang durch die Landschaft, beim Essen und beim Entspannen im Wellnessbereich erlebbar. Zwischen Baumwipfeln und ruhigen Momenten entsteht Raum, um bei sich selbst anzukommen. Das können Sie ganz bewusst bei den " Sun-Flow – Yoga-Wochen" ab 1.215 Ꞓ für fünf Nächte genießen. Inklusive Wohlfühlpension, Achtsamkeits-Wanderung, Weinprobe und täglich wechselnden Yoga-Sessions. Im exklusiven Pfalzblick-Retreat-Programm lernen Sie verschiedene Yoga-Stile kennen und finden heraus, was Ihnen guttut. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, die Einheiten eignen sich sowohl für fortgeschrittene Yogis als auch für sportliche Einsteiger:innen.

Retreat im Harz

Im Romantischen Winkel im Harz bekommt Longevity eine eigene Bedeutung. Sie basiert RoLigio®, dem eigens entwickelten Wellness- und Lebenskonzept für mehr Lebensfreude, innere Balance und nachhaltige Gesundheit. Das "RoLigio® Longevity Retreat" umfasst ab 1.026 Ꞓ drei Nächte und verbindet gezielte Regeneration mit wohltuenden Impulsen für Körper und Geist. Herzstück ist die innovative Aroma-Wasserplasma-Inhalation, die freie Atmung, Zellvitalität und neue Energie unterstützen kann. Ergänzt wird das Retreat durch Anwendungen wie die RoLigio®-Energiequelle, Massagen mit biblischen Ölen und persönliche Gespräche, die nachhaltige Impulse für den Alltag schenken.

Seezeit in vier Erlebniswelten im Saarland

Fünf Nächte Achtsamkeit, Genuss und Natur: In der Seezeitlodge am Bostalsee bringt die Konzepterweiterung "Seezeit re.connect" Körper und Geist wieder in Bewegung – mit Arrangements rund um Inspiration, Selbstwahrnehmung und wirksame Impulse. Zwischen See, Wellness und ruhigen Momenten finden Sie Ihren eigenen Rhythmus wieder. Das Arrangement " Seezeit re.connect re.treat- Deine bewusste Verbindung" ist ein 5=4 Special ab 2.205 Ꞓ inklusive Seezeit Kulinarik. Yoga, Bewegung und achtsame Körperarbeit helfen dabei, die eigene Basis zu aktivieren und die innere sowie äußere Kraft zu stärken, während durch Reiki und Meditation die Energie wieder freier fließen kann. Coaching-Impulse und kreative Visionsarbeit unterstützen dabei, mentale Klarheit zu gewinnen. Was im Urlaub am Bostalsee beginnt, kann in die kleinen Routinen des Alltags übergehen.

Leading Spa Resorts in Österreich:

Kraftvolle Auszeit in Tirol

Im Posthotel Achenkirch kommen Sie zur Ruhe und lernen, Ihren Körper besser zu verstehen. Bei der "Kraftvollen Auszeit" wird Longevity messbar: Mit Biohacking sowie Ruhe- und Belastungsanalysen werden Daten erhoben, die zeigen, wo Energie verloren geht und wie sie gezielt wieder aufgebaut werden kann. Aus den Ergebnissen entwickeln die Expert:innen einen persönlichen Fahrplan für mehr Leistungsfähigkeit, Gesundheit und Lebensenergie. Dazu kommen Coaching, Fachvorträge, geführte Eisbad-Sessions und alle Annehmlichkeiten des Wellnesshotels. Die " Kraftvolle Auszeit" mit Vollpension ist ab zwei Nächten buchbar – für alle, die ihre Regeneration bewusst gestalten möchten.

Longevity Days am Hochkönig in Salzburg

In Maria Alm wird Erholung zur Kraftquelle. Die HOCHKÖNIGIN verbindet bei den "Longevity Days am Hochkönig" moderne Regeneration und bewusste Erholung. Gemeinsam mit dem Gesundheitsexperten Dr. Gems entsteht ein individuelles Retreat mit einer abgestimmten Infusion, Regenerationsberatung, Bewegung und Spa-Momenten. Dazu kommen die GenussPension, ein Wellnessgutschein, das tägliche Aktivprogramm mit Yoga, geführten Wanderungen und der Hochkönig-Card für kostenlose Bergbahnfahrten. Die "Longevity Days" sind ab drei Nächten und ab 658 Ꞓ buchbar und genau die richtige Auszeit für alle, die Ruhe und Energie wieder bewusst in den Mittelpunkt stellen möchten.

Ein Festival für Körper und Geist im Burgenland

Im REDUCE Hotel Vital****Sin Bad Tatzmannsdorf dreht sich alles um Erholung und Regeneration mit nachhaltiger Wirkung. Vom 25. September bis 1. Oktober 2026 dreht sich beim REDUCE Body & Mind Festival 2026 alles um Gesundheit, Balance und Routinen, die auch nach dem Thermenurlaub bleiben. Traditionelle Heilmethoden, Medizin und ein ganzheitlicher Lebensstil greifen ineinander. Vorträge, Workshops und neue Impulse zeigen, wie sich Wohlbefinden, Regeneration und gesunde Gewohnheiten bewusst stärken lassen. Sie können das gesamte Festival ab 1.080 Ꞓ, ein langes Wochenende ab 609 Ꞓ oder das Midweek-Special ab 569 Ꞓ buchen. Egal, wie lange Sie bleiben: Sie nehmen frische Energie und neues Wissen mit nach Hause.

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