Herbstzauber in den Leading Spa Resorts: 13 Ziele, die Ihre Wellness-Reise veredeln

Der Herbst ist die beste Zeit zum Abschalten und um in die leuchtenden Farben einzutauchen. Wir verraten Ihnen, wo genau Sie das tun können.

Orange Wälder, duftendes Moos und würzige Speisen – der Herbst ruft. Nach dem aktiven Sommer und vor dem Weihnachtsstress ist die beste Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Das finden auch die Leading Spa Resorts, die eigens für den goldenen Herbst 13 exklusive Pakete zusammengestellt haben. Die 4- bis 5-Sterne-Superior-Hotels verstehen es, Sie nach den hohen Leading-Spa-Qualitätsstandards zu verwöhnen. Leading Spa vergibt einmal jährlich einen Award an ausgezeichnete Häuser in sechs europäischen Ländern. Wer zu diesem anspruchsvollen Zusammenschluss gehört, versteht Erholung als ganzheitliches Konzept und setzt dieses im Spa und im Ambiente, im kulinarischen Angebot und in der herzlichen Gastfreundschaft um. Überzeugen Sie sich selbst und genießen Sie eine goldene Auszeit.

Norden oder Süden? Ostsee oder Bayern?

Wenn Sie vom Sommer noch nicht genug haben, verlängern Sie ihn einfach im Hotel Sommer in Füssen im Allgäu. Hier verschönert Ihnen die Wellness-Auszeit den Übergang in den Herbst mit fünf Übernachtungen, Fünf-Gänge-Abendmenü, Begrüßungsdrink und Massagegutschein ab Ꞓ 888,- pro Person. Sie wohnen direkt am Forggensee und nur einen Steinwurf von historischen Schätzen entfernt, darunter das Schloss Neuschwanstein und die romantische Altstadt von Füssen.

Stimmen Sie sich im Panoramahotel Oberjoch auf den Herbst ein und probieren Sie die Schnuppertage aus: Diese Erholungsauszeit beinhaltet zwei Übernachtungen mit entspannender Kopf-Nackenmassage und einem Sektcocktail zur Begrüßung. Die Schnuppertage sind im Herbst ab Ꞓ 465,- pro Person buchbar. Oberjoch ist Deutschlands höchstgelegenes Bergdorf – genießen Sie edle Wohlfühlmomente, klare Bergluft und Wellness mit Gipfelblick.

Weil Bayern im Herbst so malerisch schön ist, bleiben wir noch ein bisschen: Das Parkhotel in Wörishofen hat für Ihren Wellnessurlaub im Oktober ein echtes Schmankerl vorbereitet. Vom 1. bis 31. Oktober laden wir Sie zum Törggelen ein und zaubern authentische Südtiroler Törggele-Momente ins Allgäu. Fühlen Sie sich wie in Südtirol, wenn es nach frisch gerösteten Kastanien und hausgemachten Schlutzkrapfen duftet. Drei Übernachtungen inklusive Vollpension und Törggele-Erlebnissen gibt es ab Ꞓ 561,- pro Person.

Wir reisen in den Norden, wo das Strandhotel Fischland und das Strandhotel Dünenmeer an der Ostsee Sie mit zwei verlockenden Herbst-Specials abholen: Im Strandhotel Dünenmeer erleben Sie unvergessliche Gourmettage mit zwei Übernachtungen, Genießer-Frühstück, Dinner und Wellnessgutschein ab Ꞓ 550,- pro Person. Das Strandhotel Fischland zaubert Herbstglück in Ihre Auszeit. Das Angebot ab Ꞓ 213,- pro Person beinhaltet zwei Übernachtungen mit Genießer-Frühstück und vielen Wellnessmomenten am Meer.

Bellissimo autunno in Italien

Der Sommer in Italien ist ein Traum, aber wissen Sie eigentlich, wie schön der Herbst in Italien ist? Es ist ruhig und idyllisch, mediterran und entspannt. Das Hotel Ravelli bietet Ihnen dafür die beste Ausgangslage und ein exklusives Herbst-Angebot, um die Dolomiten in der schönsten Jahreszeit zu entdecken. Drei Nächte mit ¾-Verwöhnpension, Luxury Spa und Aktivprogramm gibt es ab Ꞓ 702,- für zwei Personen. Hier im Val di Sole – im Tal der Sonne – sind Sie nur eine Stunde vom Gardasee entfernt und in einer der beliebtesten Spazier- und Wanderregionen Italiens.

Alpenglühen in Tirol

Wussten Sie, dass im Herbst die Alpen glühen? Wenn die tiefstehende Sonne die Gipfel beleuchtet, bietet sich Beobachter:innen ein einzigartiges Naturschauspiel. Um das goldene Alpenglühen selbst zu erleben, kommen gleich drei Wellnessresorts in den Bergen in Frage: Das Naturhotel Kitzspitz liegt in St. Jakob in Tirol und hat ein Urlaubs-Special für den Herbst geplant: Buchen Sie den Wellnessherbst zwischen September und November und freuen Sie sich auf drei Tage Wellness- und Genusspension ab Ꞓ 449,- pro Person inklusive Wellnessgutschein.

Auch das STOCK resort hat für die Herbstzeit im Zillertal ein Highlight für Ihren Familienurlaub vorbereitet: Vom 28.09. bis 26.10.2025 können Sie die FAMILIEN-HITWOCHEN 1 mit Wellness-Verwöhnpension, Aqua-Fun-Park und allen Inklusivleistungen der STOCK FEELING Welten nutzen. Ab vier Übernachtungen urlaubt ein Kind bis 11 Jahre kostenlos im Zimmer von zwei Erwachsenen.

Ins ZillergrundRock Luxury Mountain Resort werden Sie sich verlieben. In einzigartiger Lage in Mayrhofen im Zillertal sind die Berge, die Ruhe und die Erholung zum Greifen nah. Noch verlockender wird die Aussicht mit dem Midweek Special 4=3 ab Ꞓ 570,- pro Person. Sie bekommen eine Nacht geschenkt, erleben puren Wellnessgenuss im Nature und Sky Spa und können dank Gourmetpension PLUS den ganzen Tag lang schlemmen. Und natürlich wartet eine malerische Naturkulisse auf Sie.

Den Herbst in Salzburg erleben

Auch Salzburg zeigt sich im herbstlichen Kleid prächtig und vielseitig. So hat zum Beispiel die HOCHKÖNIGIN – Mountain Resort ein außergewöhnliches Package zu bieten. Mit 4=3 Whispers of Fall genießen Sie vier Übernachtungen, von denen Sie eine geschenkt bekommen. Zudem vergolden die Gastgeber:innen Ihren Aufenthalt mit einem Wellnessgutschein, täglichen Aktivprogrammen, der HochkönigCard und natürlich mit der Genusspension. Entspannen Sie in den unterschiedlichen Spa-Bereichen und nutzen Sie die kostenlosen Bergbahnen für herbstliche Spaziergänge und Wanderungen.

Die FERIENWELT Kesselgrub hat ein verlockendes Wellness-Zuckerl für Sie: Mit der 4=3 HERBST Pauschale bekommen Sie eine Nacht geschenkt. Im Preis von Ꞓ 378,- pro Person sind unter anderem die All-inclusive-Genusspension und herbstliche Ausflüge in die Region enthalten. Auch wenn Sie Ihre Zeit nur in der Ferienwelt verbringen, kommt keine Langeweile auf, denn Ihnen stehen die Türen zu den Erlebniswelten wie zur Kinder- und Tierwelt, zur Wasser- und Wellnesswelt offen.

Natur pur in Oberösterreich

Wandern Sie in den bunten Herbst, atmen Sie die klare Luft ein und lassen Sie sich auf den Takt der gemütlichen Jahreszeit ein. Im Hotel Freigold fällt das besonders leicht, denn hier wird Ihnen eine goldene Nacht geschenkt. Bis 19.12.2025 können Sie 3+1 Nacht buchen und die Seele baumeln lassen – im Kulinarium, im Spa mit schwebendem SKY-Pool, im Wellnessgarten und an vielen anderen Kraftorten. Zwischen Aktivprogramm und Selfness entfalten sich Impulse der Ruhe und Sie kommen wie von selbst in Ihre Balance.

Sturm, Jungwein und einfach sein

Im Burgenland können Sie den Herbst von seiner schönsten Seite auf sich wirken lassen – mit einem genussvollem Kurzurlaub rund um Martini. Buchen Sie Wein und Wellness ab Ꞓ 466 pro Person und freuen Sie sich auf zwei Übernachtungen mit Frühstücksbuffet und wohltuender Aromaöl-Massage im VILA VITA Pannonia. Abgerundet wird Ihr Aufenthalt durch ein festliches Gansl-Menü und einen Ausflug zum traditionellen Martiniloben in Apetlon, Illmitz, Gols oder Podersdorf.

