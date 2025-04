Neun Wellnesshotels für Ihren Frühlingsurlaub

Leading Spa Resorts & Hotels

Neun Wellnesshotels für Ihren Frühlingsurlaub

Endlich erwacht die Natur zum Leben. Blühende Wiesen und warme Sonnenstrahlen ziehen uns nach draußen – das ist die beste Zeit, um der Sonne entgegenzufahren.

Ausgedehnte Spaziergänge in der Sonne, Kraft tanken im Spa und Speisen vom Feinsten genießen: Was Leading Spa Hotels auszeichnet, ist das erfrischende Verständnis von ganzheitlicher Erholung. Leading Spa Hotels sind erstklassige Wellnessoasen auf 4- oder 5-Sterne-Niveau, die das perfekte Gesamtpaket aus Erholung, Komfort und Genuss verbinden. Dank ihrer wunderbaren Lage wird es im Frühlingsurlaub garantiert nie langweilig und wem das noch nicht genug ist, der kann sich auf die Pakete freuen, die die Hotels extra für erholsame Frühlingsreisen geschnürt haben.

Frühlingsangebote in Deutschland

In der Sonne ist es herrlich warm und man muss für Urlaubsgefühle nicht mehr extra in den Flieger steigen. Gerade jetzt hat Deutschland so viel zu bieten, dass es sich lohnt, den Frühlingsurlaub hier zu verbringen.

Strandhotel Dünenmeer (Mecklenburg-Vorpommern) – Urlaub direkt an der Ostsee

Wenn Urlaub und Meer für Sie zusammengehören, dann erfüllt das Strandhotel Dünenmeer all Ihre Wünsche. Wie der Name verrät, liegt es direkt an der Ostsee, umgeben von unberührten Naturschönheiten und Dünenlandschaften. Das Strandhotel bietet Ihnen neben Meeresrauschen und Frühlingsbrisen einen 1.500 m2 großen Spa-Bereich auf zwei Etagen, mit verschiedenen Saunen, Ruheräumen und Indoor-Pool sowie einzigartigen Genuss im Gourmetrestaurant Ostseelounge. Nutzen Sie das Angebot „Zeit zu zweit” und lassen Sie Frühlingsgefühle aufleben: Sie verbringen fünf Nächte inklusive Dinner, Wellnessgutschein und mehr ab Ꞓ 1.616,95 pro Person im 5-Sterne-Strandhotel. Wenn Sie etwas weniger Zeit mitbringen, ist „Ein neuer Stern an der Ostsee" das ideale Wohlfühlpaket mit Genuss und Wellness ab Ꞓ 455,- pro Person für zwei Nächte. Ob kurz oder lang: Freuen Sie sich auf ein unvergessliches Urlaubserlebnis.

Ortner‘s Resort – Bayrische Gemütlichkeit trifft auf südländisches Dolce Vita

Auch im Landesinneren, im bayrischen Bad Füssing, erwartet Sie Wellness der besonderen Art: In der Wasser- und Wellnessoase Ortner’s Resort trifft bayrische Gemütlichkeit auf südländisches Dolce Vita – eine Mischung, die die Sinne verzaubert. Verzaubert werden Sie auch von der „Relax-Kurzreise” ab Ꞓ 417,- pro Person für zwei Nächte inklusive Genuss-Halbpension und himmlischer Anti-Stress-Massage. Wer länger bleiben möchte, bucht am besten „Einfach nur Relaxen” ab Ꞓ 996,- pro Person. Sie bleiben sieben Nächte, zahlen aber nur sechs. Ihnen stehen die Türen zur 7.500 m2 großen Thermenwelt von früh bis spät offen und Sie haben die Gelegenheit, im Bio-Schwimmteich im Resort-Garten oder im Bad Füssinger Heilwasser zu baden. Denn das Herzstück des Resorts ist die hauseigene Thermalquelle – die stärkste Schwefelquelle Europas.

Hotel Reischlhof – Tiefenwirksame Treatments durch das einzigartige Longevity-Konzept

Wir bleiben in Bayern: Im Wellness & Naturresort Reischlhof in Wegscheid erwartet Sie das einzigartige Longevity-Konzept. Dafür haben sich Ihre Gastgeber die Unterstützung von dieFITMACHER geholt und nutzen Erkenntnisse aus der Spitzenmedizin sowie Biohacking-Technologien für tiefenwirksame Treatments. Neben der 5.000 m2 großen Wellnesswelt, dem 40.000 m2 großen WaldSpa mit Baumschaukeln, Yoga und Sonnenliegen erwarten Sie im Frühlingsurlaub eigens entwickelte Programme, die Ihr Wohlbefinden nachhaltig steigern. Die Grenzen von Wellness und Wissenschaft verschmelzen zu ganzheitlicher Vitalität. Nicht umsonst gilt das Wellness & Naturresort Reischlhof als eine der besten Wellnessadressen Deutschlands. Mehr über die Stoffwechselanalyse, Kältekammer, Detox, WaldSpa und Co. finden Sie hier: Hotel Reischlhof - Longevity

Hotel Victory – Karibische Urlaubsstimmung in Bayern

Wer in Bayern Wellness sagt, muss auch Therme Erding sagen. Und wie könnte man eine Woche entspannter ausklingen lassen als in der größten Therme der Welt? Reisen Sie am Sonntag an und nutzen Sie das „Sonntagsschnäppchen inkl. Thermeneintritt”. Kaum sind Sie angekommen, versetzt das exklusive Hotel Victory Therme Erding Sie an einen karibischen Strand – ohne dass Sie ins Flugzeug steigen. Sie können in der Palmenlagune entspannen, einen Ausflug in die VitalOase unternehmen und sich wie auf einer Kreuzfahrt fühlen, denn das Hotel Victory wurde nach dem legendären Schiff HMS Victory gestaltet und benannt. Sind Sie bereit für eine Karibik-Kreuzfahrt der besonderen Art? Dann ist das „Sonntagsschnäppchen inkl. Thermeneintritt” genau das Richtige für einen erholsamen Frühlingsbeginn.

Frühlingserwachen in Südtirol

Südtirol verströmt zu jeder Jahreszeit eine natürliche Anziehungskraft. Die Dolomiten, die Aussicht, die Küche – es gibt so vieles, was die Schönheit der Region prägt und sie zum Traumziel im Frühling macht.

Wellness Resort Alpen Tesitin – Ihr Logenplatz an der Sonne

Umgeben von der beeindruckenden Bergwelt der Dolomiten erwartet Sie im Panorama Wellness Resort Alpen Tesitin eine unvergessliche Auszeit voller Erlebnisse und Genuss. Während der Outdoor-Aktiv-Woche nehmen erfahrene Guides Sie mit auf faszinierende Entdeckungstouren durch das UNESCO-Weltnaturerbe. Erleben Sie inspirierende Schnupperkurse, exklusive Ausflüge und exklusive Saunaaufgüsse mit Saunaweltmeister Rob Keijzer und den AT Saunameistern. Lassen Sie sich von der Leichtigkeit des italienischen Dolce Vita verzaubern und genießen Sie vom 11. bis 18. Mai 2025 eine Woche voller Natur, Kulinarik und Entspannung. Ab Ꞓ 1.400,- pro Person inklusive ¾-Gourmetpension, geführten Touren und Wellnessmomenten, die bleiben.

Frühlingsspirit in Österreich

Die Sonne kitzelt uns nach draußen und endlich ist es wieder grün statt grau. Um die schönste Zeit des Jahres auszukosten, bietet Ihnen auch Österreich ein paar köstliche Wellness-Schmankerln.

Hotel Pulverer in Kärnten – Thermenwelt und Kulinarik auf höchstem Niveau

Erleben Sie Wellness der Extraklasse in der Thermenwelt Hotel Pulverer in Bad Kleinkirchheim in Kärnten. Tauchen Sie inmitten der Nockberge in heilsames Thermalwasser und genießen Sie die Vielfalt in der 4.200 m2 großen Thermen- und Erlebniswelt mit 10 verschiedenen Saunen, Naturbadeteich, Thermal-Infinitybecken und Vital-Oase. Das Angebot „Relax im Sommer” gilt auch schon im Frühling: Wohlfühlferien in der Juniorsuite inklusive Halbpension, 90-Euro-Verwöhngutschein und Kärntner Card ab Ꞓ 211,- pro Person und Nacht – gültig ab drei Nächten. Genießen Sie alle Annehmlichkeiten des 5-Sterne-Hotels, lassen Sie sich in der Loystubn auf 2-Hauben-Niveau verwöhnen und gönnen Sie sich eine Auszeit, von der Sie noch lange profitieren werden.

ZillergrundRock Luxury Mountain Resort in Tirol – 3.000m2 Wellness am Nationalpark

Die Natur als Horizont, rauschendes Wasser im Hintergrund, Erholung im Mittelpunkt. Das ZillergrundRock Luxury Mountain Resort hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ihnen direkt am wunderschönen Naturpark Zillergrund „the best holidays ever” zu bieten. Mit zwei 3.000 m2 großen Wellnessbereichen, dem vielseitigen Aktiv- und Erlebnisprogramm sowie dem kulinarischen Genuss zieht das Wellnesshotel alle Register der exklusiven Erholung. Kosten Sie das Natur- und Wellnesserlebnis mit dem Angebot „Frühlingserwachen” voll aus: Das Resort schenkt Ihnen bis zum 21. April 2025 10 % Rabatt auf Ihren viertägigen Frühlingsurlaub im Zillertal. Freuen Sie sich auf den Panorama-Infinitypool, das SkySpa und ein außergewöhnliches Erlebnisprogramm.

VILA VITA Pannonia – Frühling genießen zwischen Erholung und Abenteuer

Erleben Sie den Frühling in seiner schönsten Form VILA VITA Pannonia im Seewinkel, Burgenland. Eingebettet in eine idyllische Landschaft bietet das 200 ha große Resort die perfekte Kombination aus Entspannung und Aktivität – ob beim Durchatmen in der Natur oder beim Genießen der wärmenden Sonnenstrahlen. Mit dem exklusiven SPRING DEAL verlängern Sie Ihr Frühlingsglück: 3 Nächte inklusive Frühstück und 50-Euro-Wellnessgutschein ab Ꞓ 504,- pro Person – eine Nacht geschenkt! Buchbar bis 15.04.2025, einlösbar bis 26.06.2025. Freuen Sie sich auf wohltuende Stunden am hauseigenen Badesee, entspannende Momente im Wellness- und Saunadorf und kulinarische Highlights im gesamten Resort. Die blühende Natur rund um VILA VITA Pannonia lädt zum Durchatmen und Entdecken ein – und das Beste: Kinder bis 14 Jahre urlauben kostenlos. Genießen Sie unvergessliche Frühlingstage zwischen Erholung, Abenteuer und gemeinsamer Zeit.

Ferienwelt Kesselgrub – Wellness für die ganze Familie im Salzburger Land

Die Frühlingsgefühle blühen auch in Salzburg auf. In Altenmarkt-Zauchensee befindet sich die Ferienwelt Kesselgrub und sie bietet werdenden oder frisch gebackenen Familien das Angebot „Babymoon – Liebe, Ruhe & Verwöhnmomente”. Sie bekommen drei Nächte ab Ꞓ 389,- pro Person, inklusive eines Wellnessgutscheins, kulinarischer Highlights und Spezialangeboten für große und kleine Genießer – vom Baby-Schlemmerbuffet bis zur Krabbelkäfermassage. Sie können die Urlaubstage in den Bergen, im Hallenbad mit Outdoor- Grotte, im Wasserspielpark, im Panorama-Mountain-Spa oder im 5.000 m2 großen Gartenparadies verbringen. Die Ideen gehen Ihnen in der Ferienwelt Kesselgrub garantiert nie aus.

Die Leading Spa Resorts wünschen einen schönen Frühling!

