Leading Spa Resorts & Hotels

So haben Sie den Frühling noch nie erlebt

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Villach (ots)

Wir zeigen Ihnen die schönsten Wellnesshotels und holistische Entspannungsoasen für eine Auszeit, in der Sie Energie tanken können.

Der Frühling ist dafür gemacht, Körper und Geist nach dem Winter zu regenerieren. Im Spa können die Gedanken runterfahren und die Batterien neue Energie tanken. Um Ihnen die Auswahl leichter zu machen, hat Leading Spa die verlockendsten Frühlingsangebote für Ihre Auszeit in Deutschland und Österreich gesammelt. Zu Leading Spa Resorts zählen herausragende Wellnesshotels, die mit ganzheitlichen Angeboten für pure Erholung sorgen – vom Ambiente und Wellnessbereich bis Kulinarik und Service. Die Leading Spa Resorts bieten höchste Qualitätsstandards, damit Sie wieder mehr von sich selbst mit nach Hause nehmen.

Ihr Frühling am Meer – Mecklenburg-Vorpommern

Keine Lust mehr auf Winter und Kälte? Fahren Sie ans Meer und genießen Sie die ersten Sonnenbäder, einen Strandspaziergang und angenehme Temperaturen. Im Strandhotel Dünenmeer erleben Sie das " Frühlingserwachen" mit Genuss, Meerblick und 1.500 m² großem Spa auf zwei Etagen. Zwischen Ostsee und Bodden liegt Ihnen das Meer zu Füßen und die Frühlingssonne lockt nach draußen. Wenn sie versinkt, entspannen Sie bei einer Massage, mit kreativer Kulinarik und herausragendem Service. Das Frühlings-Special gilt für zwei Personen und zwei Übernachtungen mit Langschläfer-Frühstück, Kulinarik-Erlebnis in der Ostseelounge und Mittagssnacks im Spa-Bistro ab Ꞓ 380,- pro Person.

Weißen Sandstrand, Seeluft und Dünen finden Sie auch im Schwesterhotel, im Strandhotel Fischland. Die elegante Wellnessoase bietet Ihnen " Frühling Pur" an der Ostsee. Im 130.000 m² großen Hotelpark duftet es bereits nach Kiefern, die ersten Frühlingsboten sprießen und in der 4.500 m² großen Fischland Spa- und Sportwelt können Sie tiefenentspannt in den Frühling starten. Das Angebot ist ab Ꞓ 205,- pro Person und drei Übernachtungen inklusive Genießer-Frühstück buchbar. An einem Tag Ihrer Wahl stehen Ihnen Fischland-Fahrräder für eine Küstentour zur Verfügung.

Blütenmeer in Rheinland-Pfalz

Frühlingserwachen im Blütenmeer: In Rheinland-Pfalz können Sie die ersten Sonnenstrahlen beim Aktiv- und Wellnessurlaub genießen. Können Sie schon hören, wie im Pfalzblick Wald Spa Resortim Pfälzerwald " das Wald Spa ruft"? Das 61.000 m² große Gartenareal blüht auf. Sie können drei Übernachtungen mit Wohlfühlpension, Pausenpaket, Weinprobe und Rückenmassage ab Ꞓ 711,- pro Person buchen. Wenn Sie länger bleiben möchten, entfliehen Sie dem Alltag mit der " Midweek-Pause" mit fünf Nächten ab 1.025,- pro Person. Sie wohnen im Pfalzblick Wald Spa Resort mitten im blühenden Naturparadies, umgeben von sanften Hügeln und Waldruhe. Sie können den ganzen Tag draußen verbringen, Sonnenbäder nehmen und in der Spa-Oase täglich neue Kraft tanken. Tauchen Sie ein in das kristallklare Wasser des Naturschwimmteichs, der sich nahtlos in die Gartenlandschaft einfügt, oder lassen Sie im beheizten Infinity-Pool die Seele baumeln. Um die Auszeit abzurunden, werden Sie im Restaurant und der hauseigenen Vinothek auf hohem Niveau kulinarisch verwöhnt.

In Baden-Württemberg ins Blaue fahren

Der Frühling am See: weniger Trubel als im Sommer, entspannte Uferspaziergänge und lokale Kulinarik. Für Naturgenießer zelebriert das Treschers – das Hotel am Seeden Frühling mit einem ganz besonderen Paket. Das " Treschers Deluxe" bietet ab Ꞓ 745,- pro Person vier Übernachtungen, viele Extras und noch mehr Genuss. Sie können am Titisee flanieren und sich an den Frühlingsboten erfreuen. Sie können in der Sonne baden und die frische Frühlingsluft einatmen. Sie können am Fitnessprogramm teilnehmen und in der großzügigen Saunawelt die Zeit vergessen. Sie entscheiden, wie Sie den Frühling am Titisee gestalten wollen.

Die beste Zeit für schöne verwöhnende Ausflüge in Hessen

Wenn der Frühling die Natur wachküsst und Frische in der Luft liegt, ist der perfekte Moment für eine Auszeit in Hessen gekommen: Spaziergänge an der Sonne, ein ruhevolles Umfeld und das sanfte Erwachen der Natur – im Göbel's Schlosshotel Prinz von Hessen lädt das " Frühlingserwachen" zu einer Auszeit für alle Sinne ein. Sie bleiben zwei Nächte ab Ꞓ 326,- pro Person und genießen das Verwöhnprogramm mit WohlfühlBonus und Kirschblüten-Massage. Schlendern Sie durch den historischen Schlossgarten, nehmen Sie an Aktiv- und Fitnesskursen teil oder entspannen Sie einfach im 2.000 m² großen “Kristall SPA”. In den Restaurants und Cafés des Schlosshotels werden Sie von einer erstklassigen Küche verwöhnt, die die Frühlingsfrische auf die Teller zaubert.

Die schönste Zeit in Bayern

Im Bayerischen Wald, mit den ersten warmen Sonnenstrahlen, entfaltet sich ein Gefühl von Freiheit und Leichtigkeit. Das Landrefugium Obermüller, klein von der Größe her, ist ein Sehnsuchtsort für diejenigen, die dem Alltag entfliehen und echtes “360° Glück” erleben möchten. Eingebettet in intakte Natur bietet der Ort grenzenlose Panoramen, in denen Aktivurlaub und Wohlfühlgenuss harmonisch kombiniert werden. Die Region lädt ein zu Aktivitäten wie Radfahren, Wandern, Golfen und Motorradfahren, während ruhesuchende Gäste im Wellnessgarten mit Sonnenliegen und Spa zu echter Entspannung finden können. Kulinarische Erlebnisse aus der leichten Frühlingsküche vervollständigen das Urlaubsgefühl. Im Landrefugium Obermüller können Sie den Alltag mit herrlichen " Wiesenkräuter-Tagen" hinter sich lassen. Tauchen Sie mit drei Übernachtungen, vitalem Frühstücksbuffet, Genussnachmittagen und Vier-Gänge-Abendmenü in die Erholung ein. Das Frühlings-Special ist ab Ꞓ 462,- pro Person buchbar.

Auch das Angerhof Sport- und Wellnesshotelversüßt Ihnen den Frühling mit " 4 Nächte genießen, nur 3 Nächte bezahlen" ab Ꞓ 525,- pro Person – mit täglichem Sport- und Aktivprogramm, ¾-Pension und persönlichem Wellnesskorb im Zimmer. Der Angerhof liegt auf 900 m Höhe auf einem Anwesen im Bayerischen Wald – ideal für entspannte Spaziergänge, Wanderungen und Fahrradtouren. Regenerieren dürfen die müden Muskeln dann in der 6.500 m² großen Spa- und Wellnesslandschaft.

Weil der Frühling in Bayern so schön ist, verweilen wir noch ein wenig und nehmen Sie mit in eine ganz besondere Welt: Willkommen im Hotel Victory Therme Erdingdirekt in der größten Therme der Welt. Vergessen Sie den klassischen Wellness-Alltag – bei uns erwartet Sie ein echtes tropisches Urlaubsparadies. Zwischen echten Palmen und türkisglitzerndem Wasser erleben Sie die bayerische Südsee, in der sich jeder Moment wie Urlaub in der Karibik anfühlt. Mit dem Promocode "FRÜHLING2026" sichern Sie sich unseren exklusiven Frühlingsdeal "2 Nächte bezahlen, 3 Nächte bleiben" – ein geschenkter Tag voller Wärme und Leichtigkeit. Tauchen Sie ein in eine Vielfalt, die ihresgleichen sucht:

128 individuelle Themenzimmer, grenzenlose Wasserwelt mit 40 Innen- und Außenpools für pures Südsee-Feeling.

Wellness der Superlative mit 38 thematisierten Saunen und Dampfbädern und 16 verschiedenen Restaurants und Bars für jeden Geschmack.

Erleben Sie pure Entspannung in einer einzigartigen Urlaubskulisse unter Palmen und spüren Sie den Sommer, während der Winternebel weicht.

Die Natur erwacht in Vorarlberg

Wie gemacht sieht es aus, wenn die weißen Bergspitzen in dem Himmel ragen und die Wiesen saftig grün in der Sonne liegen. Umgeben von diesem Bergpanorama und wirkungsvoller Ruhe können Sie den Frühling mit den " Geniessertagen 4=3" im Hotel Vitalquelle Montafon beginnen. Sie genießen vier Nächte in der Montafoner Bergwelt, inklusive ¾-Verwöhnpension, Spa-Anwendung und Genussmomenten im über 1.000 m² großen Wellnessbereich mit Panoramablick. Gekrönt wird Ihre Frühlingsauszeit mit feiner Kulinarik und hervorragendem Service. Die “Geniessertage” sind ab Ꞓ 595,- pro Person buchbar. Freuen Sie sich auf eine Auszeit, die wirkt wie ein kleiner Neubeginn.

Frühlingszeit in Salzburg

Manchmal fühlt sich der Frühling wie eine Einladung zum Blaumachen an. Das Leben wird leichter, wenn Körper, Geist und Seele neue Kraft schöpfen. Im Salzburgerland können Sie es sich im Gut Sonnberghof ****s gutgehen lassen und " Zeit für mich" genießen: Vier Übernachtungen mit "Sunnseit Zeit"-Massage, Teilmassage, Bio-Körperpeeling und laufendem Aktivprogramm ab Ꞓ 796,- pro Person. Sie können am Aktivprogramm teilnehmen oder die Seele in der Ruhe baumeln lassen. Während draußen die Natur aufblüht, stehen Ihnen im wunderbaren Wellnessbereich ein naturbelassenes Schwimmbiotop, Pools und Saunen zur Verfügung. Sie dürfen selbst entscheiden, wonach Ihnen gerade ist: bewusstes Entspannen, Bewegung oder einfach nur Ruhe.

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Rückfragen & Kontakt:

LEADING SPA RESORTS - THE HOTELS

10. Oktober Str. 17/Top 1, 9500 Villach, Austria

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