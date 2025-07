Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

Von Kondor bis Känguru: medizini entführt kleine Forscherinnen und Forscher auf alle Kontinente mit spektakulärer dreiteiliger Poster-Serie

Baierbrunn (ots)

Wo versteckt sich der scheue Jaguar? Wie groß wird ein Kondor? Die neue medizini-Serie verwandelt Kinderzimmer ab Juli in bunte Naturforschungsstationen - mit drei wunderschönen Wissenspostern, die unseren Planeten als großen Lebensraum für Tiere zeigen.

Welches Kind träumt nicht davon, einmal alle Kontinente zu bereisen und dabei die faszinierendsten Bewohner unserer Erde zu entdecken? Die neue dreiteilige medizini-Serie "Tiere der Erde" macht diese Traumreise möglich: Drei liebevoll illustrierte Mega-Poster verwandeln jede Zimmerwand in ein lebendiges Naturkundemuseum voller Überraschungen und Aha-Momente.

Eine Weltreise ohne Koffer - dafür mit Wow-Effekt

Was Wissenschaftler als Zoogeographie bezeichnen, wird hier zum spannenden Kinderzimmer-Abenteuer: Sieben Kontinente mit ihren tierischen Superstar-Bewohnern laden zum großen Entdeckungsmarathon ein. Zusammen aufgehängt ergeben alle drei ein 120 Zentimeter breites Tierwelt-Panorama, das kleine und große Naturfreunde ins Staunen versetzt.

Amerika ruft: Wo Bären auf Pumas treffen

Den Auftakt am 1. Juli macht der amerikanische Doppel-Kontinent mit seinen wilden Kontrasten: Während im hohen Norden Bären und Wölfe als Könige der Wildnis regieren, übernehmen weiter südlich Jaguar und Puma das Kommando. Von den majestätischen Bisons der Great Plains bis zu den gepanzerten Gürteltieren Südamerikas, von Waschbären und Weißkopf-Seeadlern bis hin zu Ameisenbären und Anakondas - jedes Tier wird künstlerisch perfekt in Szene gesetzt und mit spannenden Fakten zum Leben erweckt. Die Fortsetzung der Weltreise führt im August nach Europa und Afrika, im September dann weiter nach Asien, Ozeanien und Australien.

Vom Staunen zum Schützen

"Tiere wecken in jedem Kind die Neugier auf unsere Welt", erklärt medizini-Chefredakteur Harald Lorenz. "Unsere neue Poster-Serie macht aus kleinen Entdeckerinnen und Entdeckern echte Tier-Experten und zeigt ihnen, wo welches Tier zu Hause ist."

medizini:

medizini klärt Kinder von fünf bis zwölf Jahren auf spielerische, altersgerechte Art über ihren Körper und ihre Gesundheit auf. Zugleich gibt es spannende Einblicke in die Geschichte und in die vielfältige Welt der Natur, besonders der Tiere. Das Magazin besteht aus zwei großen, auf DIN-A4-Format gefalteten Postern, auf denen einerseits die schönsten Tiere abgebildet sind und andererseits speziell für Kinder interessante Sachthemen mit kurzen Texten sowie aufwendigen Illustrationen präsentiert werden. Die erste Ausgabe von medizini (damals noch "Medi & Zini") erschien im Jahr 1974. Heute liegt die monatlich verkaufte Auflage bei 937.857 Exemplaren (IVW 1/2025). medizini erscheint im Wort & Bild Verlag und ist exklusiv in Apotheken erhältlich.

