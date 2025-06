TM Foodsolutions GmbH & Co. KG

Markeninszenierung durch Catering: So schafft TM Foodsolutions kulinarische Erlebnisse für Brand Events

Bild-Infos

Download

Würzburg (ots)

Markeninszenierung beginnt nicht auf der Bühne, sondern am Buffet – davon ist auch Catering-Experte Mo Shanneik von der TM Foodsolutions GmbH & Co. KG überzeugt. Ob Messe, Festival oder Corporate Event: Das Unternehmen übersetzt Markenbotschaften in Geschmack, Design und Atmosphäre. Wie das gelingt, warum Catering ein entscheidender Faktor für gelungene Markenauftritte ist und worauf es dabei ankommt, erfahren Sie hier.

Marketingabteilungen, Event-Agenturen und PR-Verantwortliche stehen heute vor der Aufgabe, Marken nicht nur sichtbar, sondern erlebbar zu machen. Dabei rückt das Event-Marketing zunehmend in den Fokus – als Bühne für Begegnung, Emotion und Imagebildung. Doch genau hier liegen oft die größten Herausforderungen: Wie gelingt es, Gäste wirklich zu berühren? Wie wird eine Markenbotschaft nachhaltig im Gedächtnis verankert? Und wie kann Event-Catering mehr sein als nur notwendige Verpflegung? „Das Problem ist, dass viele Caterer nur Essen liefern – aber kein Erlebnis. Dabei steckt genau hier die größte Chance, eine Marke auf allen Ebenen greifbar zu machen“, erklärt Mo Shanneik, Geschäftsführer der TM Foodsolutions GmbH & Co. KG. „Die Folge: Veranstaltungen wirken austauschbar, Marken bleiben blass, die Investitionen verpuffen – letztendlich hat sich das Event überhaupt nicht gelohnt.“

„Unser Ziel ist es, Food zum Erlebnis zu machen – und Marken damit emotional aufzuladen“, bringt der Catering-Experte die Philosophie von TM Foodsolutions auf den Punkt. Mit über zehn Jahren Erfahrung als Festivalveranstalter und Groß-Caterer kennt Mo Shanneik die Stolpersteine – und hat mit seinem Team ein Rundum-Sorglos-Konzept entwickelt, das genau dort ansetzt, wo viele andere Dienstleister aufhören. Das Besondere: Die TM Foodsolutions GmbH & Co. KG. denkt Catering nicht als Service, sondern als strategisches Inszenierungselement. Jedes Menü, jede Präsentation, jeder Ablauf wird exakt auf Marke, Botschaft und Event-Format abgestimmt – ob stylisches Flying Buffet, Showcooking mit Food-Trends oder gebrandete Eis- und Kaffeekreationen. Die Marke wird geschmacklich, visuell und atmosphärisch spürbar – mit einem klaren Ziel: nachhaltige Markenerinnerung durch kulinarisches Storytelling.

Maßgeschneiderte Food-Konzepte: Wenn Geschmack zur Markenbotschaft wird

Was TM Foodsolutions von klassischen Caterern unterscheidet, ist die Fähigkeit, Foodkonzepte mit der Markenidentität zu verschmelzen. Vom ersten Briefing bis zur Umsetzung steht die Frage im Mittelpunkt: Wie schmeckt die Marke? Die Antwort findet sich auf den Tellern – individuell abgestimmt auf Farben, Formen und Werte des Unternehmens. Für nachhaltige Marken wird auf regionale Bio-Produkte gesetzt, für Tech-Konzerne auf futuristische Präsentationen mit molekularer Küche. Selbst bedruckter Milchschaum mit Markenlogo oder Eiscreme auf minus 30 Grad kalter Edelstahlplatte gehören zum Repertoire. „Wir entwickeln jedes Menü so, dass es die Marke nicht nur unterstützt, sondern verkörpert – optisch, geschmacklich und emotional“, so Mo Shanneik. Dabei kommen nicht nur klassische Gerichte zum Einsatz, sondern auch Foodtrucks mit Streetfood-Charakter, Show-Cooking-Elemente oder luxuriöse Fine-Dining-Optionen.

Logistik, Leidenschaft und Liebe zum Detail: Der perfekte Ablauf für jedes Event

Neben der kreativen Küche überzeugt TM Foodsolutions vor allem durch Struktur, Präzision und Servicequalität. Das Unternehmen verfügt über ein erfahrenes, hochmotiviertes Team, das Events jeder Größenordnung – von exklusiven Corporate Dinners über Messen bis hin zu Großveranstaltungen mit 50.000 Gästen – zuverlässig plant und durchführt. Hohe Flexibilität und Schnelligkeit im Ablauf sorgen dafür, dass auch kurzfristige Anforderungen oder Änderungen souverän umgesetzt werden.

Alle Gerichte werden mit frischen, regionalen Zutaten zubereitet. Nachhaltigkeit spielt dabei eine zentrale Rolle: Durch genaue Vorabplanung wird Foodwaste konsequent vermieden, regionale Partner werden gezielt eingebunden und innovative Konzepte wie Live-Cooking-Stationen sorgen für moderne, ressourcenschonende Inszenierungen. So wird Catering zum aktiven Bestandteil der Event-Story – emotional aktivierend, visuell beeindruckend und geschmacklich unvergesslich.

Sie möchten Ihre Marke geschmackvoll inszenieren und unvergessliche Erlebnisse schaffen – ohne auf Genuss, Qualität und reibungslose Abläufe zu verzichten? Dann kontaktieren Sie jetzt Mo Shanneik von TM Foodsolutions und lassen Sie sich individuell beraten!

Original-Content von: TM Foodsolutions GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell