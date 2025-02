TM Foodsolutions GmbH & Co. KG

Mo Shanneik von der TM Foodsolutions GmbH & Co. KG: Mit innovativen Gesamtkonzepten zum Top-Caterer für Großveranstaltungen

Würzburg (ots)

Vom Burrito bis zur hawaiianischen Bowl und vom Foodtruck bis zum Show-Cooking-Element – in ihrem vielfältigen kulinarischen Angebot vereint die TM Foodsolutions GmbH & Co. KG alles, was das Herz der Besucher von bundesweiten Corporate Events, Messen und Festivals begehrt. Mit ganzheitlichen Konzepten und umfassender Expertise stellt der Gründer und Geschäftsführer Mo Shanneik dabei sicher, dass der Großveranstalter seinen Gästen besondere Catering-Erlebnisse bieten kann, während er kaum eigenen Aufwand hat. Wie weit das Angebot reicht, erfahren Sie hier.

Der Erfolg einer jeden Großveranstaltung steht und fällt mit dem leiblichen Wohl der Gäste: Ein vielfältiges kulinarisches Angebot, ein gut strukturierter Service und innovative Konzepte sind Faktoren, die das Event zu einem besonderen Erlebnis machen, das Besuchern in nachhaltiger Erinnerung bleibt. Für Großveranstalter sowie Marketing- und Live-Kommunikationsagenturen bedeutet das vor allem eines: viel Planungs- und Organisationsaufwand. Schließlich müssen sie verschiedene Dienstleister für Catering und Ausschank in ein Gesamtkonzept integrieren und koordinieren. Umso wichtiger ist es, dass die gebuchten Event-Caterer bereits Erfahrungen mit Großveranstaltungen mitbringen und wissen, was zu tun ist, um den Ansprüchen der Gäste gerecht zu werden. „Den meisten Anbietern fehlen aussagekräftige Referenzen“, verrät Mo Shanneik, Geschäftsführer der TM Foodsolutions GmbH & Co. KG. „Sie können vielleicht Kooperationen mit Veranstaltern großer Festivals vorweisen, doch waren dabei oft nur ein Teil des Gesamtkonzepts und nicht generalverantwortlich.“

„Die beste Dienstleistungsqualität im Catering erreichen Großveranstalter, indem sie auf erfahrene Event-Caterer wie uns setzen, die das komplette Konzept inhouse abbilden können. Dies ermöglicht es uns, Kundenwünsche flexibel und effizient umzusetzen, ohne externe Dienstleister einzubinden. Wir übernehmen die komplette Planung und Durchführung mit unserem eigenen Team und stellen sicher, dass alles aus einer Hand koordiniert wird. Ein fester Ansprechpartner begleitet den gesamten Prozess, was besonders für Unternehmen und Agenturen von Vorteil ist. Neben der Verpflegung kümmern wir uns oft auch um die Getränke, sodass ein umfassender Service geboten wird. Gleichzeitig sparen sie dadurch viel Aufwand und Zeit“, fährt der Catering-Experte für Großveranstaltungen fort. Mo Shanneik weiß, wovon er spricht: Als erfolgreicher Festival-Veranstalter hat er die Defizite der Catering-Branche am eigenen Leib erfahren. Mit der TM Foodsolutions GmbH & Co. KG hat er darum maßgeschneiderte Catering-Lösungen geschaffen – von Streetfood bis High-End – und deckt dabei den gesamten Dienstleistungsprozess ab. Der Fokus des Unternehmens liegt auf bundesweiten Corporate Events, Festivals, Konzerten und Messen mit 1.000 bis 50.000 Gästen. Dank herausragender Qualität, umfassendem Service und absoluter Zuverlässigkeit kann Mo Shanneik bereits viele renommierte Großveranstalter und Unternehmen zu seinen zufriedenen Kunden zählen.

Von Foodtruck bis Sterne-Menü – das vielfältige Catering-Angebot der TM Foodsolutions GmbH & Co. KG

Mit der TM Foodsolutions GmbH & Co. KG bietet Mo Shanneik die gesamte Catering-Dienstleistung für Großveranstaltungen aus einer Hand an und lässt dabei keine Wünsche offen. Sowohl für Corporate Events als auch für Festivals, Konzerte und Messen liefert der Catering-Experte maßgeschneiderte kulinarische Lösungen. Neben zwölf eigenen Foodtrucks, die klassisches Streetfood wie Burger, Pizza, Burritos oder Banh Mi anbieten, zählen auch hochwertige Catering-Optionen mit mehrgängigen, von Sterneköchen zubereiteten Menüs und innovative Show-Cooking-Konzepte zu seinem Angebot. „Häufig kommen auch Kombinationen aus mehreren Angeboten zum Einsatz: Beispielsweise versorgen wir die Besucher einer Großveranstaltung mit verschiedenen Speisen in Buffet-Form, während für die Gäste des gesonderten VIP-Bereichs exklusive Gänge-Menüs zubereitet werden“, verrät Mo Shanneik.

Unabhängig von der gebuchten Leistung können sich die Kunden der TM Foodsolutions GmbH & Co. KG auf eine professionelle Eventplanung verlassen, die von Anfang bis Ende ein reibungsloses Erlebnis gewährleistet. Weil der gesamte Prozess intern organisiert wird, profitieren die Veranstalter von nahtloser Kommunikation und Koordination und einem zentralen Ansprechpartner, was eine einfache Planung ermöglicht. Zudem kann durch gehobene interne Standards bei der Zubereitung und Präsentation von Speisen eine gleichbleibend hohe Qualität der Speisen gewährleistet werden, die den Gästen ein erstklassiges Erlebnis bieten. Als einer der wenigen Event-Caterer können Mo Shanneik und sein Team dabei Personengruppen von bis zu 50.000 Menschen versorgen.

Mo Shanneik: Vom Festival-Veranstalter zum innovativen Top-Caterer

Dank ihres breiten kulinarischen Angebots, der hohen Dienstleistungsqualität und flexiblen, individuellen Lösungen zählen bereits viele namhafte Unternehmen zum Kundenstamm der TM Foodsolutions GmbH & Co. KG. „Zum Beispiel hat unser Catering-Team kürzlich auf der Spielwarenmesse in Nürnberg den Spielwarenhersteller Mattel samt Kunden auf seinem 3.500 Quadratmeter großen Messestand zwölf Tage lang betreut“, berichtet Mo Shanneik. Auch auf dem Bosch Familientag haben er und sein Team rund 20.000 Besucher als alleiniger Caterer mit vielfältigen Speisen und Getränken versorgt. Durch innovative Ansätze, Live-Cooking-Elemente und das Aufgreifen aktueller Food-Trends sorgt der Event-Caterer regelmäßig für besondere Highlights. „Unser Chopp&Roll-Konzept beinhaltet zum Beispiel die frische Zubereitung von Eis auf einer minus 30 Grad kalten Edelstahlplatte“, erklärt Mo Shanneik. „Außerdem integrieren wir regelmäßig innovative gastronomische Konzepte, um besondere Akzente zu setzen. So besteht beispielsweise die Möglichkeit, Kaffeespezialitäten mit individuellen Fotomotiven zu veredeln oder Desserts mithilfe von flüssigem Stickstoff auf außergewöhnliche Weise zu präsentieren. Insbesondere bei Großveranstaltungen wie Messen schaffen diese Elemente ein einzigartiges Erlebnis, das die Gäste aktiv einbindet und für eine nachhaltige Wirkung sorgt.“

Das tiefgreifende Zielgruppenverständnis, auf dem die Erfolgskonzepte von Mo Shanneik basieren, kommt nicht von ungefähr: Als Veranstalter des Farbgefühle Festivals, das 2009 in Anlehnung an das indische Holy Festival entstand, konnte er einschlägige Erfahrung auf der Großveranstalterseite sammeln. Mit über 70 Festivals im Jahr, einschließlich internationaler Veranstaltungen hat Mo Shanneik eine umfassende Expertise aufgebaut, die er heute in die TM Foodsolutions GmbH & Co. einfließen lässt. „Die Zweitplatzierung im Blachreport, dem maßgeblichen Fachmagazin für Event-Caterer und Veranstalter in Deutschland, beweist einmal mehr, dass wir zu den Top-Caterern am Markt zählen“, verrät der Catering-Experte abschließend. „Dies wollen wir weiter ausbauen, um auch im Bereich Großveranstaltungen die Marktführerschaft innezuhaben.“

Sie planen ein großes Event und wollen Ihre Gäste mit erstklassigem Catering begeistern? TM Foodsolutions bietet Ihnen alles aus einer Hand – von Foodtrucks bis hin zu Fine-Dining-Konzepten. Melden Sie sich jetzt und fragen Sie Ihr individuelles Angebot an!

