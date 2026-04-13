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"hessenschau"-Pop-up-Redaktion fährt im Zug durch Hessen

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Frankfurt am Main (ots)

Von Montag, 20., bis Mittwoch, 22. April, fahren Redakteurinnen und Redakteure der "hessenschau" drei Tage lang mit einem Linienzug der Hessischen Landesbahn durch Hessen. Das Ziel: Die Menschen treffen, wo sie sind und mit ihnen über das sprechen, was sie bewegt.

Zuhören und erfahren, was den Menschen in Hessen auf dem Herzen liegt, was sie umtreibt - das ist das Ziel der Aktion. Um die Menschen dort anzutreffen, wo sie sich in ihrem Alltag aufhalten, fahren Redakteurinnen und Redakteure der "hessenschau" drei Tage lang von morgens bis abends auf klassischen Pendlerstrecken quer durch Hessen. "So kommen wir noch mehr zu den Menschen, anstatt sie zu uns einzuladen", sagt hr-Mitarbeiterin Anna Fazlic.

Einen weiteren Vorteil gegenüber einer stationären Redaktion erklärt Frank van Bebber, Leiter des Programmbereichs Hesseninformation: "Im Zug treffen wir auch Menschen, die wir mit unseren Angeboten sonst nicht erreichen und fahren durch die unterschiedlichsten Regionen Hessens in all ihrer Vielfalt."

So möchte der hr zeigen: Wir sind nicht nur bei Konzerten, Lesungen oder Übertragungen erlebbar, sondern wirklich da, wo Millionen Menschen, für die wir im hr arbeiten, täglich unterwegs sind. Denn Hessen ist ein starkes Pendelland - 62 Prozent der Berufstätigen in Hessen pendeln, über zwei Millionen Menschen laut statistischem Landesamt.

Keine feste Agenda - aber viele Gäste

Wie bei der Pop-up-Redaktion im Herbst 2025 in Friedberg kommen die Redakteurinnen und Redakteure der "hessenschau" ohne feste Agenda oder festgelegte Themen. "In einer KI-getriebenen Medienwelt sind Nähe und das Gespür für die Menschen, für die wir arbeiten, unsere größte Stärke. Wir wollen sichtbar sein, Journalismus in Echtzeit zeigen und hören, was die Hessinnen und Hessen von uns erwarten", betont hr-Programmdirektorin Julia Krittian.

Auch dieses Mal heißt es wieder "hessenschau & friends" in der Pop-up-Redaktion, denn neben den Redakteurinnen und Redakteuren der "hessenschau" sind auch weitere Kolleginnen und Kollegen aus dem hr mit an Bord: Das Team von "Fussball 2000" nimmt eine Folge auf, Basti Red und Heike Borufka vom Podcast "Verurteilt!" fahren ein Stück mit, ebenso wie "Die Ratgeber", hr1 Moderatorin Simone Reuthal, "Hallo Hessen", hr4 und YOU FM. Natürlich lassen es sich auch hr-Intendant Florian Hager und Programmdirektorin Julia Krittian nicht nehmen, einen Teil der Strecke mitzufahren. "Direkter Kontakt vor Ort ist für den hr unverzichtbar - dieses Projekt setzt genau dort an", sagt Florian Hager, der am Montag, 20. April, um 09.22 Uhr in Gießen in den Zug steigen wird.

Die "hessenschau im Zug" entsteht mit freundlicher Unterstützung von RMV und der HLB. Einen gültigen Fahrschein brauchen alle Fahrgäste, die mit an Bord sind.

"hessenschau im Zug": der Fahrplan

Montag, 20. April:

ab Gießen: 5:21 Uhr

Fulda - Gießen - Limburg - Gießen - Fulda - Gießen

an Limburg: 18:37 Uhr

Dienstag, 21. April:

ab Gießen: 6:52 Uhr

Siegen - Gießen - Siegen - Frankfurt - Siegen - Gießen - Siegen - Frankfurt

an Siegen: 00:05 Uhr

Mittwoch, 22. April:

ab Au (Sieg): 5:56 Uhr

Frankfurt - Kassel - Frankfurt - Kassel

an Gießen: 22:55 Uhr

Die Gäste in der rollenden "hessenschau"

An allen Tagen immer im Zug: Redakteure und Reporterinnen der "hessenschau".

"FUSSBALL 2000": Montag, 20. April, von Gießen (ab 9.22 Uhr) bis Limburg (an 10.37 Uhr)

hr1 Moderatorin Simone Reuthal fährt mit am Dienstag, 21.4., von Gießen 6:52 über Siegen und wieder zurück bis Gießen 9.46 Uhr.

YOU FM Morningshow-Moderatorin Leni Eckstein: Dienstag, 21. April, von Gießen (ab 6.52 Uhr) über Siegen (8.45 Uhr) bis Gießen (an 9.46 Uhr).

hr4-Reporter Rainer Janke sammelt Geschichten für "hr4 gut zuhören", Dienstag, 21. April, von Gießen (ab10.15 Uhr) über Siegen (an 11.13, ab 11.54 Uhr) und Frankfurt (an 13.39, ab 14.20 Uhr) bis Gießen (an 14.49 Uhr).

Das " Hallo-Hessen" -Team an Bord: Dienstag, 21. April, Gießen ab 10.15 Uhr über Siegen (an 11.13, ab 11.54 Uhr) bis Gießen (12.47 Uhr).

-Team an Bord: Dienstag, 21. April, Gießen ab 10.15 Uhr über Siegen (an 11.13, ab 11.54 Uhr) bis Gießen (12.47 Uhr). "Die Ratgeber" im Gespräch, Mittwoch, 22. April, von Frankfurt (ab 10.20 Uhr) bis Treysa (an 11.55 Uhr).

"Verurteilt!" mit Heike und Basti: Mittwoch, 22. April, von Frankfurt (ab 18.17 Uhr) bis Wabern (an 20.19 Uhr).

Weitere Informationen sowie den detaillierten Fahrplan gibt es hier: Rollende Pop-up-Redaktion der hessenschau: Wir fahren im Zug durch Hessen | hessenschau.de

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