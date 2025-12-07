PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Frankfurter Rundschau

Der BSW-Parteitag in Magdeburg zeigt, dass sich viele in dem Bündnis nach Einigkeit sehnen. Doch Streit überlagert oft die bisweilen fragwürdigen Inhalte.

Frankfurt (ots)

(...) Während in der Linkspartei viele froh sind, mit der Abspaltung von Wagenknecht und ihrer Anhängerschaft so einige derbe Richtungsdebatten, etwa um Migrationspolitik, (...) losgeworden zu sein, brodelt und gärt es (im BSW) weiter ordentlich. Am Samstag bringen neben den Beiträgen zum Thema Frieden vor allem jene zum BSW selbst die Delegierten in Wallung. Etwa wenn Steffen Schütz, der in der Thüringer Koalition mit CDU und SPD als Digitalminister arbeitet, lautstark ausgebuht wird. Er hatte (...) gesagt, man könne nicht erfolgreich sein, wenn man "die eigenen Kritiker wie Hunde vom Hof jagt".

Solcher Streit nimmt politischen Inhalten viel Raum. (...)

Klar ist: Sollte Karlsruhe entscheiden, dass die Bundestagswahl doch neu ausgezählt werden muss und das BSW über fünf Prozent kommen, würden die Karten komplett neu gemischt. Doch ob sich das BSW auch ohne einen solchen Coup stabilisieren kann, ist höchst fraglich. Die Frage ist nur, ob das so schlimm ist.

