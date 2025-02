Diagonal Inkasso GmbH

DIAGONAL Gruppe präsentiert Enterprise-Lösung auf der E-commerce Berlin Expo 2025

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Die DIAGONAL Gruppe wird am 19. und 20. Februar 2025 mit einem Stand auf der E-commerce Berlin Expo vertreten sein. Die Veranstaltung ist ein bedeutender Treffpunkt für Fachleute aus dem E-Commerce-Sektor – und damit eine hervorragende Gelegenheit, neueste Lösungen und innovative Ansätze zu entdecken, die den digitalen Handel vorantreiben. Wie die Geschäftsführung mitteilte, freut sich die DIAGONAL Gruppe darauf, ihre innovativen Lösungen im Bereich Zahlungs- und Forderungsmanagement einem breiten Fachpublikum vorzustellen. Der Messestand der DIAGONAL Gruppe wird in Halle 3, Stand M3.10 zu finden sein.

Geschäftsführer Philipp Kadel: „Viele Unternehmen sehen sich heutzutage mit einem wachsenden Problem konfrontiert: Die Prozesse rund um Zahlungen und Forderungen werden immer komplexer, was einen höheren Aufwand bei der Absicherung von Zahlungen und der Verwaltung von Forderungen mit sich bringt. Vom Moment der Geschäftsanbahnung über die Rechnungsstellung bis hin zur Langzeitüberwachung von Forderungen gibt es viele Stellschrauben, an denen die Effizienz verbessert werden kann. Unsere Enterprise-Lösung bietet einen ganzheitlichen Ansatz, um diese Herausforderungen zu meistern. Entsprechend freuen wir uns darauf, auf der E-commerce Berlin Expo mit Händlern und Ausstellern in den direkten Austausch zu treten, um zu zeigen, wie wir Unternehmen dabei unterstützen können, Risiken im Zahlungsprozess zu minimieren und den Zahlungsfluss nachhaltig zu optimieren.“

Die E-commerce Berlin Expo ist eine der wichtigsten Messen für den digitalen Handel – und damit eine exklusive Gelegenheit, um sich über die neuesten Entwicklungen im E-Commerce-Sektor zu informieren. Erwartet werden mehr als 11.000 Teilnehmer aus der gesamten Branche, die sich an zwei Tagen gemeinsam mit Branchenexperten und Entscheidungsträgern zu Themen rund um die Zukunft des digitalen Handels austauschen werden. Unter anderem werden renommierte Sprecher wie Stefan Wolk von Fielmann, Stephanie Boedige von Microsoft Advertising und Hartmut König von Adobe erwartet, die in ihren Vorträgen spannende Einblicke geben und aktuelle Lösungsansätze diskutieren werden. Und auch sonst bietet die Veranstaltung zahlreiche Gelegenheiten, neue Technologien zu entdecken, sich mit anderen Innovatoren der Branche auszutauschen und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Die Messe findet jeweils von 9.00 bis 18.00 beziehungsweise von 9.00 bis 17.00 Uhr in der STATION Berlin, Luckenwalder Straße 4-6, statt.

„Wir sind stolz darauf, ein Teil der E-commerce Berlin Expo zu sein und unseren Beitrag zur Weiterentwicklung des E-Commerce zu leisten. Für uns ist die Veranstaltung eine wichtige Plattform, um unsere Enterprise-Lösung einem breiten Publikum zu präsentieren und mit anderen Fachleuten in Kontakt zu treten. Wir freuen uns darauf, Händler und Aussteller bei uns am Stand zu begrüßen, um konkrete Herausforderungen zu besprechen und individuelle Lösungen zu präsentieren. Solche Begegnungen sind für uns eine wertvolle Gelegenheit, Impulse zu setzen, die den Zahlungsprozess im E-Commerce revolutionieren können“, so Philipp Kadel.

Über Philipp Kadel und die DIAGONAL Gruppe:

Das Forderungs- und Zahlungsmanagement ist ein wichtiger Aufgabenbereich in jedem Unternehmen und gehört zum täglichen Geschäft dazu. Mit der DIAGONAL Gruppe hat es sich Philipp Kadel zur Aufgabe gemacht, Unternehmen in genau diesem Bereich unter die Arme zu greifen. Mit bereits 30 Jahren Erfahrung steht das Team der DIAGONAL Gruppe seinen Kunden bei allen Fragen rund um Payment und Forderungsmanagement zur Seite und sorgt dafür, dass diese sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren können. Mehr Informationen unter: https://diagonal-gruppe.de/

Original-Content von: Diagonal Inkasso GmbH, übermittelt durch news aktuell