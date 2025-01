Diagonal Inkasso GmbH

Vom Forderungsmanagement zur Nach-Kauf-Erfahrung: So sorgt DIAGONAL durch reibungslose Zahlungsströme für die treuesten und loyalsten Stammkunden

Buchholz i. d. Nordheide

Effizientes Forderungsmanagement ist entscheidend, damit die Liquidität eines Unternehmens erhalten bleibt. Philipp Kadel und die DIAGONAL Gruppe haben es sich deshalb auf die Fahnen geschrieben, Unternehmen bei der Optimierung ihres Rechnungs- und Mahnwesens zu unterstützen. Kadel sieht sich und sein Team dabei jedoch nicht als reine Geldeintreiber, sondern arbeitet auf Augenhöhe mit den Schuldnern seiner Mandanten, um nicht nur für einen reibungslosen Cashflow zu sorgen, sondern auch Debitoren zu loyalen Stammkunden zu machen. Was die Leistungen der DIAGONAL Gruppe einzigartig macht und wie Kadel und sein Team Unternehmen bei der Optimierung ihrer Zahlungsströme unterstützen, erfahren Sie hier.

Um zahlungsfähig zu bleiben, sind Unternehmen auf einen funktionierenden Cashflow angewiesen. Die relevanten Prozesse von der Rechnungsstellung bis zum Mahnwesen intern abzubilden, verschlingt jedoch eine nicht unerhebliche Menge Ressourcen – Ressourcen, die an anderer Stelle fehlen. Schlimmstenfalls behindert ineffizientes Forderungsmanagement sogar das Wachstum des Unternehmens. "Wer Rechnungen nicht zeitnah stellt oder sich nicht darum bemüht, dass Kunden fristgerecht zahlen, wird früher oder später trotz guter Bilanzen in Liquiditätsprobleme geraten", warnt Philipp Kadel von der DIAGONAL Gruppe. "Vielen Unternehmern fehlt jedoch die nötige Erfahrung, um effektives Debitorenmanagement zu betreiben."

"Anstatt im Alleingang ein System zum Forderungsmanagement aufzubauen, sollten Unternehmer sich von vornherein Unterstützung an Bord holen. Indem sie das Debitorenmanagement an einen erfahrenen Partner auslagern, können sie sich sorgenfrei auf ihr Kerngeschäft konzentrieren", fährt Kadel fort. Seit 30 Jahren bietet der Gründer und Geschäftsführer der DIAGONAL Gruppe Gläubigern effektive Lösungen, um offene Forderungen einzutreiben. Mit dem Programm DIAGONAL Debi-Plus bieten sie darüber hinaus einen eng verzahnten Prozess, der sämtliche Aspekte des Debitorenmanagements aus einer Hand abbildet und so entscheidend zum perfekten Nach-Kauf-Erlebnis beiträgt. Kadel betont: "Uns geht es um mehr als nur offene Rechnungen – vielmehr steht der Mensch dahinter für uns im Mittelpunkt."

Philipp Kadel: "Forderungsmanagement ist entscheidend für Unternehmenserfolg und loyale Kundschaft"

Debitorenmanagement bedeutet mehr, als nur Rechnungen zu stellen. "Eine formal korrekte Rechnung bildet zwar die Basis für die Durchsetzung von Forderungen, doch ebenso wichtig sind eine klare Kommunikation mit den Kunden und ein gut strukturiertes Mahnwesen. Beides ist entscheidend, um die Zahlungsmoral langfristig zu sichern", stellt Philipp Kadel klar. Dennoch wird dieser Bereich des Geschäfts oftmals als nachrangig betrachtet – schlimmstenfalls folgt die erste Rechnung erst Wochen nach dem Kauf. Dies führt dazu, dass Zahlungen ebenfalls mit starker Verzögerung eingehen, während Kunden eine negativ geprägte Zahlungsmoral entwickeln. Um die Liquidität zu erhalten, ist es somit unerlässlich, Rechnungen zeitnah und formell korrekt zu stellen, wie Philipp Kadel erklärt. Mit DIAGONAL Debi-Plus möchte er Unternehmen genau dabei unterstützen.

"Gelungenes Rechnungs- und Mahnwesen trägt entscheidend dazu bei, dass Kunden fristgerecht zahlen und erneut bei einem Unternehmen kaufen. Diesen wichtigen Aspekt des Geschäfts sollte man also nicht dem Zufall überlassen", betont Kadel. Sein Angebot ist deshalb darauf ausgelegt, Unternehmen jeder Größe optimal bei der korrekten und rechtssicheren Rechnungsstellung und der Eintreibung offener Forderungen zu unterstützen. So übernimmt die DIAGONAL Gruppe im Programm DIAGONAL Debi-Plus sämtliche Aufgaben rund um das Debitorenmanagement – von der ersten Rechnung bis zur kaufmännischen Mahnung und schlimmstenfalls bis zum Inkassoverfahren. Dabei setzen Kadel und sein Team auf die modernste IT-Infrastruktur der Branche – von RestFull APIs bis zu Webhooks ist alles dabei – um effiziente Prozesse zu garantieren und durch lückenloses Forderungsmanagement die Zahlungsströme ihrer Mandanten zu maximieren.

Transparent, verbindlich, auf Augenhöhe – wie DIAGONAL Debitorenmanagement mit Menschlichkeit verbindet

Anders als viele Dienstleister im Forderungsmanagement hält sich die DIAGONAL Gruppe bei ihren Leistungen im Hintergrund. "Wir arbeiten im Kontakt mit Debitoren stets mit dem Corporate Design und der Marke des jeweiligen Mandanten, stellen aber eigene Ansprechpartner für den Kundenservice bereit. Der Debitor ist also nicht dem Druck ausgesetzt, den die Präsenz eines externen Partners oftmals aufbaut", erklärt Kadel. Dennoch legt er großen Wert darauf, seine Mandanten in die Prozesse zu involvieren und mit auf die Reise zu nehmen. Durch das hauseigene Gläubigerportal sind Mandanten jederzeit im Bilde und können den Status laufender Prozesse einsehen und nachvollziehen, wie das Forderungsmanagement der DIAGONAL Gruppe ihren Cashflow verbessert.

Forderungen nur einzutreiben, reicht jedoch nicht aus, um erfolgreich zu sein. "Auch ein Mahnverfahren muss – und sollte – nicht das Ende der Kundenbeziehung sein", so Kadel. Bei der DIAGONAL Gruppe beschäftigt er deshalb ein eigenes Team aus Rechts- und Kommunikationsexperten, die mit Einfühlungsvermögen und Verständnis auf Schuldner zugehen und auf Augenhöhe Lösungen für die Begleichung offener Forderungen erarbeiten. Dadurch sorgen die Experten der DIAGONAL Gruppe dafür, dass ein möglichst großer Teil der Kundschaft dem Unternehmen weiterhin treu bleibt. "Transparenz, Empathie und lösungsorientierte Kommunikation auf Augenhöhe – das ist unsere Zauberformel für gelungenes Mahnwesen, die sich seit fast 30 Jahren bewährt hat", erklärt Kadel.

Möchten Sie im Debitorenmanagement für maximale Effizienz und schnelleren Cashflow sorgen, ohne die Gunst Ihrer Kunden aufs Spiel zu setzen? Dann melden Sie sich bei Philipp Kadel und erfahren Sie mehr über das Angebot der DIAGONAL Gruppe!

Original-Content von: Diagonal Inkasso GmbH, übermittelt durch news aktuell