Mitteldeutsche Zeitung

Kommentar Mitteldeutsche Zeitung zu Gaza-Krieg

Krieg/Israel (ots)

Es braucht eine Friedensperspektive - für die Menschen in Gaza und in Israel. Ob der Abzug israelischer Truppen aus dem Süden des Gazastreifens eine Wende im Krieg bedeutet, bleibt abzuwarten. Dass die Kämpfe so nicht weitergehen können, liegt auf der Hand: Seit Beginn des Krieges wurden in Gaza zehntausende Menschen getötet. Die humanitäre Situation ist katastrophal. Und noch immer befinden sich israelische Geiseln in der Gewalt der Hamas. Eine Verhandlungslösung zwischen Israel und der Hamas ist dringend notwendig, damit die Geiseln endlich nach Israel zurückkehren können und das Leid in Gaza nicht noch größer wird.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell