Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zur Bundeswehr

Halle/MZ (ots)

Eigentlich kennt das Grundgesetz nur den Verteidigungsfall. Das macht deutlich, dass Deutschland Angriffe abwehrt, aber nicht ausführt. Doch Pistorius spricht bewusst von Kriegsfall. Seine Botschaft: Alle mal aufwachen, die Lage ist ernst.

Er kündigt gleich die nächste Entscheidung an: über eine Wehrpflicht. Der Bundeswehr fehlt Personal. Der SPD-Mann hat Sympathien für Schwedens Modell: Zum 18. Geburtstag bekommt jede und jeder Post von der Musterungsbehörde. Etwa zehn Prozent werden eingezogen. In Schweden wird das mehr als nur akzeptiert. Doch selbst im Kalten Krieg war die Lage kaum so explosiv wie seit Russlands Überfall auf die Ukraine. Wer jetzt zur Bundeswehr geht, muss "kriegstüchtig" sein.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell