Mit Debi-Plus fit für das neue Jahr: So verhilft die DIAGONAL Gruppe Fitnessstudios mit einem effektiven Forderungsmanagement zu den treuesten und loyalsten Stammkunden

Um als Fitnessstudio erfolgreich zu sein, braucht es einen regelmäßigen Cashflow: Dies wiederum erfordert eine gewisse Anzahl an Mitgliedern. Zahlen diese allerdings ihre Beiträge nicht rechtzeitig, sieht es mit dem Cashflow auch bei einer eigentlich hohen Mitgliederzahl schlecht aus. Umso wichtiger ist ein effektives Forderungsmanagement. Was das konkret bedeutet und warum ein solches die treuesten und loyalsten Mitglieder mit sich bringt, erfahren Sie hier.

Das neue Jahr ist angebrochen – und mit ihm der jährliche Ansturm auf die Fitnessstudios. Doch die damit einhergehenden steigenden Mitgliederzahlen bringen auch einen höheren Verwaltungsaufwand mit sich. Beiträge müssen abgerechnet, Rechnungen gestellt und Lastschriftmandate verwaltet werden. Besonders für kleinere Studios und Ketten, die nicht über umfangreiche Ressourcen verfügen, wird diese Aufgabe schnell zur Belastung. Wenn die Mitglieder dann auch noch ihre Beiträge verspätet zahlen, kann es brenzlich werden, vor allem dann, wenn es kein effektives Forderungsmanagement gibt. „Ein unzureichendes Forderungsmanagement kann zu Liquiditätsengpässen führen, was den Betrieb erheblich gefährdet“, warnt Philipp Kadel, Geschäftsführer der DIAGONAL Gruppe. „Liquidität ist entscheidend, um Trainerinnen und Trainer zu bezahlen und laufende Kosten zu decken. Wer Beiträge und andere Forderungen ineffizient verwaltet, gerät also schnell trotz des Zustroms an Mitgliedern in Schwierigkeiten.“

„Eine effiziente Verwaltung der Mitgliederdaten und Zahlungen ist daher unerlässlich, um den finanziellen Erfolg langfristig zu sichern“, so der Experte weiter. „Doch wer jetzt erst mit dem Aufbau neuer Kapazitäten im Rechnungsmanagement beginnt, kommt zu spät. Was es jetzt braucht, sind professionelle Lösungen gefragt.“ Philipp Kadel weiß, wovon er spricht: Er ist nicht nur selbst seit 30 Jahren im Forderungsmanagement tätig, sondern betreut als Geschäftsführer der DIAGONAL Gruppe auch zahlreiche namhafte Firmen und bietet intelligente Lösungen für das Zahlungsmanagement. Mit DIAGONAL Debi-Plus liefert er Fitnessstudios ein Full-Service-Paket, das in kürzester Zeit für effizientere Cashflows sorgt, ohne sie oder ihre Kundschaft zu belasten. Dabei spielt die technische Anbindung an die Mitgliederverwaltungssoftware eine zentrale Rolle: Ob über eine individuelle API-Anbindung oder fertige Schnittstellen wie zu MagicLine – die reibungslose Kommunikation zwischen den Systemen ist entscheidend, um den Mitgliedern den bestmöglichen Service zu bieten.

Warum man den Cashflow nicht dem Zufall überlassen, sondern ihn professionell angehen sollte

Ein großes Problem vieler Fitnessstudio-Betreiber besteht darin, dass sie das Thema Debitorenmanagement noch immer unterschätzen. „Für einige Studios besteht das Rechnungswesen nur aus der Buchung von Beiträgen. Bleiben Zahlungen plötzlich aus, machen sie oft Fehler, die sie schlimmstenfalls sogar zahlende Mitglieder kosten“, so Philipp Kadel. Umgekehrt führen irrtümliche Buchungen – zum Beispiel nach einer Kündigung der Mitgliedschaft – zu Unmut beim Kunden und zusätzlichem Aufwand. Dies zu vermeiden und so die eigene Liquidität wie auch die Zahlungsmoral der Kundschaft zu erhalten, ist nur mit System möglich.

„Ihre Liquidität sollten Fitnessstudios nicht dem Zufall überlassen. Deshalb bieten wir mit DIAGONAL Debi-Plus eine Möglichkeit an, den gesamten Prozess vom regulären Beitragseinzug bis zum Mahnwesen rechtssicher und bequem outzusourcen“, erklärt Philipp Kadel. Zu diesem Zweck setzt die DIAGONAL Gruppe auf eigene Rechts- und Kommunikationsexperten und modernste IT-Systeme. Mit diesen Mitteln sind Philipp Kadel und sein Team bestrebt, sämtliche Prozesse rund um das Zahlungs- und Mahnwesen ganzheitlich abzubilden und Studiobetreibern wie auch Mitgliedern die bestmögliche Erfahrung zu liefern. Der Studiobetreiber bleibt dabei immer in Echtzeit informiert. „Mit unserem hauseigenen Gläubigerportal können Mandanten jederzeit einsehen, wie es um Forderungen, Lastschriftmandate und einzelne Vorgänge steht“, so der Experte.

Die Mahnung muss kein Ende sein: Wie die DIAGONAL Gruppe positive Kundenbeziehungen fördert

Auch bei Problemen mit der Zahlung steht Philipp Kadel seinen Mandanten stets zur Seite – von der kaufmännischen Mahnung bis zum Inkassoverfahren, falls nötig. Anders als viele Anbieter im Inkassomarkt gehen die Experten der DIAGONAL Gruppe dabei mit Empathie auf Schuldner zu, um Lösungen zu finden. „Ein schlecht realisiertes Mahnverfahren kann schnell dazu führen, dass ein Schuldner nichts mehr mit einem bestimmten Studio zu tun haben will“, schildert Philipp Kadel. „Wir setzen deshalb auf Empathie sowie Menschlichkeit und begegnen Schuldnern auch im Mahnverfahren auf Augenhöhe, um eine positive Zahlungsmoral zu fördern und die Kundenbeziehung zu fördern.“

Ein wichtiger Teil davon ist auch das Corporate Design. „Anstatt als DIAGONAL INKASSO in Kontakt mit Debitoren zu treten, arbeiten wir in der kaufmännischen Phase des Forderungsmanagements mit der Marke des jeweiligen Mandanten – einer Marke, die der Debitor kennt und der er vertraut“, erklärt Philipp Kadel das Whitelabel-Verfahren. Auf diese Weise, so der Experte, bleibt selbst im Mahnverfahren die positive Kundenbeziehung erhalten – Mitglieder empfinden also auch nach einer Mahnung keinen Druck, ihre Mitgliedschaft zu kündigen. „Transparenz und Menschlichkeit machen sich auch im Debitorenmanagement bezahlt – das bezeugen inzwischen fast 30 Jahre Erfahrung“, so Philipp Kadel abschließend.

Möchten Sie im Forderungsmanagement für maximale Effizienz und schnelleren Cashflow sorgen, ohne die Gunst Ihrer Kunden aufs Spiel zu setzen? Dann melden Sie sich bei Philipp Kadel und erfahren Sie mehr über das Angebot der DIAGONAL Gruppe!

