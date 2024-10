LEONINE Studios

Trailer und Plakat zu BAGMAN - ab 5. Dezember 2024 im Kino!

München (ots)

Die Rückkehr in das Haus seiner Kindheit soll Patrick McKee und seiner Familie neuen Halt geben, doch sie entfesselt ein uraltes Grauen. Sam Claflin ("Ein ganzes halbes Jahr", "The Nightingale", "Daisy Jones & the Six") und Antonia Thomas ("The Good Doctor", "Misfits") glänzen als verzweifelte Eltern, die sich den Schrecken der Vergangenheit stellen müssen, als eine längst vergessene Legende wieder zum Vorschein kommt ...

Als eine unheimliche Bedrohung aus seiner Kindheit zurückkehrt, um ihn heimzusuchen, kämpft Patrick (Sam Claflin), der inzwischen selbst Vater ist, verzweifelt gegen seine tiefste innere Angst. Doch dieses Mal kämpft er nicht für sich selbst, sondern für seine Familie.

Sam Claflin ("Ein ganzes halbes Jahr", "The Nightingale", "Daisy Jones & the Six") und Antonia Thomas ("The Good Doctor", "Misfits") sind die Hauptdarsteller in diesem nervenzerreißenden Horrorfilm, in dem eine unheilvolle Kreatur die Familie bedroht. Regie führte dabei Colm McCarthy ("The Girl with All the Gifts", "Black Mirror"). Er bringt einen atmosphärisch dichten Film auf die Leinwand, der die Angst vor dem Unbekannten meisterhaft in Szene setzt und die Zuschauer in eine Welt zieht, in der die Vergangenheit einfach nicht ruhen will. Von den Produzenten von "Smile -Siehst Du es auch?" und "Smile 2 - Siehst Du es auch?"

