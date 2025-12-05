PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Frankfurter Rundschau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Frankfurter Rundschau

Argumente beachten

Frankfurt (ots)

Kein Politiker und keine Politikerin darf leichtfertig einen Pflichtdienst einführen, schon gar keine Wehrpflicht. Deswegen ist es richtig, auf Freiwilligkeit zu setzen. Doch die Debatte, wie es weitergeht, wenn das nicht reicht, ist angesichts der Weltlage schwierig. Da niemand weiß, ob die Eroberungspolitik Putins in der Ukraine endet und ob die USA sich noch zur Verteidigung Europas bemüßigt sehen, kommt dem europäischen Militär eine wachsende Bedeutung zu. Nicht nur die Wehrpflicht würde die junge Generation betreffen - sondern auch eine unsichere Weltlage, wenn die Bundeswehr nicht in der Lage wäre, das Land zu verteidigen. Zugleich liegt es im Interesse der Jungen, dass Deutschland und Europa alle Wege der Diplomatie ausschöpfen, um Kriege zu vermeiden und zu beenden. Krieg darf nie die Lösung sein. Wichtig ist es, den Jungen zuzuhören und ihre Argumente zu beachten. "Niemand redet mit uns. Niemand fragt uns, was wir wollen", hieß es. Dabei darf es nicht bleiben.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau
Ressort Politik
Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Frankfurter Rundschau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Frankfurter Rundschau
Weitere Storys: Frankfurter Rundschau
Alle Storys Alle
  • 04.12.2025 – 16:43

    Mehr Kooperation trotz Brexit

    Frankfurt (ots) - Steinmeiers Besuch richtet den Blick auf jene Bereiche, in denen beide Länder an Nähe verloren haben. Neben Sicherheit und Verteidigung - Felder, in denen enge Zusammenarbeit auch außerhalb der EU möglich ist und angesichts der Bedrohung durch Russland an Gewicht gewonnen hat - rücken auch die kulturellen Beziehungen in den Fokus. Dass der Bundespräsident auch Technologie und Industrie sowie die Universität Oxford auf sein Besuchsprogramm genommen ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 17:28

    Putin nicht belohnen

    Frankfurt (ots) - Wenn sich Geschichte wiederholen würde, müsste sich US-Präsident Donald Trump nach dem Treffen seines Gesandten Steve Witkoff mit dem russischen Autokraten Wladimir Putin enttäuscht äußern und wie nach dem Alaska-Gipfel Moskau mit härteren Sanktionen drohen. Schließlich hat Putin seine angebliche Gesprächsbereitschaft nur dazu genutzt, um seine Maximalforderungen zum x-ten Mal vorzutragen und ansonsten weiter die Ukraine zerstören zu lassen. ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 16:39

    Fexibel in die Sackgasse

    Frankfurt (ots) - Die Bundesregierung hat es geschafft, die europäischen Autos - und damit einen zentralen Teil der Klimapolitik neu zu justieren - Richtung Vergangenheit. Anstatt mit dem 2022 beschlossen Aus für neue Verbrennungsmotoren ab 2035 Industrie und Kundschaft eine klare Line vorzugeben, wird die Regelung wieder geöffnet. Verkauft wird das mit "Technologieoffenheit". Tatsächlich ist es ein politisches Signal der Verunsicherung. Und birgt die Gefahr, dass sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren