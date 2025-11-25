Terra Flow Systems

Terra Flow Systems beendet die Zettelwirtschaft

Wien (ots)

Digitale Revolution für gesamte Biogas- und Biomethanbranche

Robert Schweizer revolutioniert mit Philipp Weisskopf und David Hess die komplette Biogas- und Biomethanbranche durch datenbasierte Software für effizienteren Rohstoffeinsatz

Was in der Biogas- und Biomethanwirtschaft jahrzehntelang Alltag war, soll nun ein Ende haben: Zettel, Formulare, Nachweise, Listen – die sogenannte „Zettelwirtschaft“. Mit Terra Flow Systems präsentiert ein österreichisches Gründerteam rund um Robert Schweizer die Lösung, die Betreiber von Biogas- Biomethananlagen massiv entlastet und die gesamte Branche in das digitale Zeitalter führt. „Eine echte Revolution für die gesamte Biogas- und Biomethanbranche weltweit“, so Robert Schweizer.

„Wir haben Terra Flow Systems entwickelt, um den Verwaltungsaufwand für Betreiber auf ein absolutes Minimum zu reduzieren,“ erklärt Robert Schweizer, Mitgründer und Visionär hinter dem Projekt. „Wir führen die Anlagenbetreiber in Österreich, Deutschland und der Schweiz gemeinsam mit Landwirten, Transporteuren, Abfallsammlern uvm. digital in die Zukunft – effizienter, einfacher und mit weniger Papier. Unser Ziel ist klar: Wir schaffen mehr Zeit für das Wesentliche.“

Vom Formular-Chaos zur intelligenten Plattform

Gemeinsam mit zwei Top Experten und Partnern, DI Philipp Weisskopf und Ing. Mag. David Hess hat Schweizer eine digitale Plattform geschaffen, die sämtliche Prozesse der Biogas- und Biomethanbranche intelligent vernetzt: vom Stoffstrommanagement via eigener APP, Selbstverwiegefunktionen über Energieflüsse bis hin zu Berichtswesen und Abrechnungen.

Alle Daten sind auf Knopfdruck verfügbar – transparent, rechtssicher, automatisiert und jederzeit online abrufbar.

„Wir können die nationalen oder EU-weiten bürokratischen Vorgaben zwar nicht ändern, sie aber wesentlich durch Automatisierung und Digitalisierung vereinfachen“, so Weisskopf und Hess.

Österreichs Antwort auf die digitale Rohstoff-Zukunft

Terra Flow Systems steht für eine Zeitenwende in der Grüngaswirtschaft, aber auch anderen Branchen. Wo bisher alles einzeln betrachtet, unzählige Formulare und Ordner die tägliche Arbeit erschwerten, ist nun eine digitale Lösung entstanden, die wieder Perspektiven schafft, Bürokratie beseitigt und Abläufe vereinfacht und vor allem wieder Mut macht, der Bürokratie selbstbestimmt entgegenzutreten.

Aus Vorschriftendschungel wird Horizont der Perspektiven

„Wir machen aus einem Dschungel der Vorschriften einen Horizont der Perspektiven,“ betonen die Gründer. „Österreich sitzt auf digitalen Goldminen – und mit Terra Flow Systems beginnen wir, dieses Potenzial zu heben. Wir können als kleines Land im Tech-Bereich mitspielen, wenn wir die Kraft der Digitalisierung mit dem profunden Wissen aus den verschiedenen Branchen und der österreichischen Wirtschaft intelligent verbinden.“

Im globalen Rennen um Rohstoffe – Energie, Daten und Wissen – liefert Terra Flow Systems einen österreichischen Beitrag mit internationaler Strahlkraft. „Rohstoffe sind das Herz der Zukunft,“ so Schweizer. „Mit Terra Flow Systems schaffen wir die Grundlage, sie intelligenter, nachhaltiger und gewinnbringender zu nutzen – für eine starke, moderne und unabhängige österreichische Wirtschaft.“

Über Terra Flow Systems

Terra Flow Systems wurde 2025 von Robert Schweizer, DI Philipp Weisskopf und Ing. Mag. David Hess gegründet. Das Unternehmen entwickelt digitale Lösungen unter anderem für die Biogas- und Biomethanwirtschaft, um Anlagenbetreiber zu entlasten, Prozesse zu automatisieren und die Branche langfristig zukunftsfähig zu machen.

Mehr Infos unter www.tfs.co.at

