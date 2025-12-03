PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Frankfurter Rundschau

Putin nicht belohnen

Frankfurt (ots)

Wenn sich Geschichte wiederholen würde, müsste sich US-Präsident Donald Trump nach dem Treffen seines Gesandten Steve Witkoff mit dem russischen Autokraten Wladimir Putin enttäuscht äußern und wie nach dem Alaska-Gipfel Moskau mit härteren Sanktionen drohen. Schließlich hat Putin seine angebliche Gesprächsbereitschaft nur dazu genutzt, um seine Maximalforderungen zum x-ten Mal vorzutragen und ansonsten weiter die Ukraine zerstören zu lassen. Leider haben die europäischen Verbündeten der Ukraine noch keine erfolgreiche Gegenstrategie entwickelt. Deutschland und die anderen EU-Staaten können sich weder auf ein Ziel für den Konflikt verständigen noch wollen sie die eigene Stärke dazu nutzen, um Trump wirksam entgegentreten zu können - auch um den Preis, die US-Hilfen für die Ukraine ersetzen zu müssen. Kein Wunder also, dass Trump und Putin als Anhänger der Politik der Stärke den alten Kontinent nicht ernst nehmen, weshalb ihnen nur der Platz am Katzentisch bleibt, neben der Ukraine

  • 02.12.2025 – 16:39

    Fexibel in die Sackgasse

    Frankfurt (ots) - Die Bundesregierung hat es geschafft, die europäischen Autos - und damit einen zentralen Teil der Klimapolitik neu zu justieren - Richtung Vergangenheit. Anstatt mit dem 2022 beschlossen Aus für neue Verbrennungsmotoren ab 2035 Industrie und Kundschaft eine klare Line vorzugeben, wird die Regelung wieder geöffnet. Verkauft wird das mit "Technologieoffenheit". Tatsächlich ist es ein politisches Signal der Verunsicherung. Und birgt die Gefahr, dass sich ...

  • 01.12.2025 – 16:49

    Das Dilemma der Ukraine

    Frankfurt (ots) - Es klingt wie eine Drohung für die Ukraine und deren europäische Verbündete, wenn US-Präsident Donald Trump vor den Gesprächen zwischen den USA und Russland über ein mögliches Ende des Krieges gegen die Ukraine verkündet, Kiew habe nur noch einige Probleme zu lösen auf dem Weg zu einem Deal. Denn bislang hat Kiew keine Sicherheitsgarantien und soll die von Russland eroberten Gebiete an Moskau abtreten. Der Preis für ein Ende der Kampfhandlungen ...

  • 30.11.2025 – 16:47

    Beeindrckuender Protest

    Frankfurt (ots) - Die Demonstrationen in Gießen sind ein deutliches Zeichen der Mehrheitsgesellschaft gegen Rechtsextreme - egal ob in der dort gegründeten AfD-Jugendorganisation oder der Mutterpartei, die beide keine Alternative für Deutschland sind. Drei Viertel der Bevölkerung wollen das Land nicht mit Remigration, russlandfreundlichem Kurs und antieuropäischen Zielen ruinieren, wie es laut Umfragen die restlichen 25 Prozent der Menschen hierzulande gerne möchten, ...

