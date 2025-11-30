PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Frankfurter Rundschau

Beeindrckuender Protest

Frankfurt (ots)

Die Demonstrationen in Gießen sind ein deutliches Zeichen der Mehrheitsgesellschaft gegen Rechtsextreme - egal ob in der dort gegründeten AfD-Jugendorganisation oder der Mutterpartei, die beide keine Alternative für Deutschland sind. Drei Viertel der Bevölkerung wollen das Land nicht mit Remigration, russlandfreundlichem Kurs und antieuropäischen Zielen ruinieren, wie es laut Umfragen die restlichen 25 Prozent der Menschen hierzulande gerne möchten, die nicht nur die AfD, sondern auch deren sogenanntes Sofortprogramm für Deutschland unterstützen. So gesehen war der Protest in der hessischen Stadt erfolgreich. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass die AfD-Jugend alte Parolen in neuem Gewand propagieren konnte. Doch dafür müsste sich das Land entscheiden, die AfD nicht mehr zu wollen. Bis dahin genießt auch die in großen Teilen antidemokratische AfD demokratische Rechte wie Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Das werden viele andere aushalten müssen.

Original-Content von: Frankfurter Rundschau

