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hr4-Radiogottesdienste zu Ostern aus Laubach, Hünfeld und Kassel

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Laubach, Hünfeld und Kassel (ots)

hr4 sendet am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag jeweils um 10 Uhr Gottesdienste aus Kirchen in Laubach, Hünfeld und Kassel. Im Anschluss können die Hörerinnen und Hörer telefonisch mit den Pfarrern, der Pfarrerin und Seelsorgenden sprechen.

Am Karfreitag, 3. April, übertragen hr4 und Deutschlandfunk live den Gottesdienst aus der evangelischen Stadtkirche in Laubach in Oberhessen. Pfarrer Jörg Niesner gestaltet den Gottesdienst und predigt. Der ehemalige hr4-Moderator Hermann Hillebrand übernimmt die biblische Lesung und führt durch den Gottesdienst. An Karfreitag denken Christinnen und Christen an Jesu Tod am Kreuz. Jesus ruft am Kreuz: "Mich dürstet." In diesem Gottesdienst berichten drei Menschen von ihrem "Durst nach Leben". Pfarrer Jörg Niesner verbindet in seiner Predigt Jesu Worte mit ihren Lebensgeschichten.

Die musikalische Leitung des Radiogottesdienstes hat Dekanatskantorin Anja Martine. Ein Terzett aus Simone Schwark (Sopran), Birgit Schmickler (Alt) und Christoph Kögel (Bass) singt u. a. Stücke von Hugo Distler und Enjott Schneider. Daniela Werner am Akkordeon interpretiert Werke von Dvorák, Bach und Grieg.

Nach dem Gottesdienst können Hörerinnen und Hörer von 11 bis 13 Uhr unter 069 58098468 anrufen und mit Pfarrer Niesner und Telefonseelsorgerinnen und -sorgern sprechen.

Am Ostersonntag, 5. April, sendet hr4 live aus der Pfarrkirche St. Jakobus in Hünfeld. Zelebrant des Gottesdienstes ist Pfarrer Dr. Michael Müller. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst vom Kirchenchor St. Jakobus und dem Vokalensemble St. Benedikt. Dirigent ist Lukas Cout unter der Leitung von Regionalkantor Christopher Löbens, der auch die Orgel spielt. In seiner Predigt "Auf der Suche nach dem Leben" geht Pfarrer Müller der Frage nach, wo Menschen heute nach Leben, Hoffnung und Sinn suchen, und stellt die Botschaft in den Mittelpunkt: Nicht nur der Mensch sucht Gott, sondern Gott sucht den Menschen.

Nach dem Gottesdienst können Hörerinnen und Hörer mit Pfarrer Dr. Michael Müller und seinem Team telefonieren. Er ist ab 11:30 Uhr unter der Telefonnummer 06652 992230 zu erreichen.

Am Ostermontag, 6. April, überträgt hr4 live den Gottesdienst aus der evangelischen Karlskirche Kassel. Der Gottesdienst steht unter dem Motto: "Unerhört Neues blüht auf".

Im Mittelpunkt der Predigt steht die Begegnung von Maria mit Jesus, dem Auferstandenen, von der die Bibel in der Ostererzählung berichtet. Dieser Moment am leeren Grab zeigt neue Möglichkeiten. Das Leben blühte damals auf und kann es auch heute noch. Pfarrerin Maike Westhelle hält die Predigt und gestaltet die Liturgie gemeinsam mit dem langjährigen hr4-Moderator Hermann Hillebrand.

Die musikalische Gesamtleitung des Gottesdienstes liegt in den Händen von Kantor Martin Forciniti, der Orgel und Klavier spielt. Unter seiner Leitung wirken mit: Flötistin Milena Lenger und das Göttinger Vokalensemble, das wiederum von Andreas Jedamzik geleitet wird.

Nach dem Gottesdienst können Hörerinnen und Hörer mit Pfarrerin Maike Westhelle telefonieren: Sie ist von 11 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 0561 93781351 zu erreichen.

Alle Predigten zum Nachlesen und weitere Infos gibt es im Internet auf www.hr4.de und unter www.kirche-im-hr.de

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