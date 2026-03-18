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"Tatort: Fackel": hr zeigt den dritten Fall von Azadi und Kulina am Sonntag, 22. März, im Ersten

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Frankfurt am Main (ots)

Viele Jahre nach einem verheerenden Hochhausbrand kämpfen die Angehörigen der Opfer noch immer für Gerechtigkeit. Als das gerade erst mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Frankfurter Tatort-Team Maryam Azadi (Melika Foroutan) und Hamza Kulina (Edin Hasanovic) zu ermitteln beginnt, gerät es in die Schusslinie mächtiger Gegenspieler und wird bedroht. Den TV-Krimi zeigt das Erste am Sonntag, 22. März, um 20.20 Uhr. Im Anschluss ist er auch in der ARD Mediathek zu sehen.

Zum Inhalt: Jahre nach einem Hochhausbrand mit dreizehn Toten trifft Kommissar Hamza Kulina (Edin Hasanovic) auf einer Mahnwache seine Ex-Freundin wieder. Almila (Seyneb Saleh) hat ihre Mutter in den Flammen verloren und setzt sich seither unermüdlich für Aufklärung und Gerechtigkeit ein. Das Hochhaus mit Sozialwohnungen stand binnen weniger Minuten in Flammen - womöglich aufgrund von billigem Dämmmaterial, das entgegen den Vorschriften verbaut wurde. Als ein Untersuchungsausschuss, der die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen soll, ergebnislos zu enden droht, bittet Almila Hamza um Hilfe. Die Ermittlungen führen Hamza Kulina und seine Kollegin Maryam Azadi (Melika Foroutan) von einem mysteriösen Todesfall zum Geschäftsführer eines Baustoffkonzerns (Stephan Luca) mit engen Verbindungen in die Politik. Doch je näher die Kommissare der Wahrheit kommen, desto größer wird die Gefahr - für ihre Ermittlungen und für sie selbst.

Das Buch schrieben Sebastian Heeg und Tom Schilling, Regie führte Rick Ostermann. In weiteren Rollen sind unter anderem Katharina Heyer, Judith Engel, Gordana Boban, Michael Schenk und Nadja Bobyleva zu sehen.

"Fackel" ist eine Produktion der Sommerhaus Filmproduktion im Auftrag der ARD Degeto Film und des Hessischen Rundfunks (hr). Für die Umsetzung des Stoffes sorgten Philipp Sichler (Kamera), Tobias Schinko (Ton), Benjamin Kaubisch (Schnitt), Anette Reuther (Szenenbild), Sabine Keller (Kostüm) und Nessie Nesslauer (Casting). Die Redaktion lag bei Jörg Himstedt und Erin Högerle (beide hr) und Birgit Titze (ARD Degeto Film). Produzenten sind Jochen Laube und Fabian Maubach, die ausführende Produzentin ist Annie Schilling (alle Sommerhaus Filmproduktion).

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