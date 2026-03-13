HR Hessischer Rundfunk

hr bringt Sci-Fi-Animationsserie "Soul Shift" in die ARD Mediathek

"Schon in jungen Jahren stellte ich mir vor, wir wären unsterbliche Seelen, die im Jenseits über unser vergangenes Leben lachen - aus diesem tröstlichen Gedanken entwickelte sich die Welt von 'Soul Shift'", sagt Regisseur Christian Franz Schmidt über die Serie. Die Adult-Animation-Serie denkt das Universum von Grund auf neu - philosophisch, radikal und voll von schwarzem Humor. Sie ist inspiriert von Kultserien wie "Rick & Morty", "South Park" und "Family Guy" und gibt originelle und unterhaltsame Antworten auf zentrale Fragen des Lebens. Der hr bringt die 10-teilige Serie ab sofort in die ARD Mediathek.

Im Zentrum von "Soul Shift" steht eine alternative Schöpfungserzählung: Der allmächtige Herrscher des Universums beauftragt Evolutionsmanager, Leben auf verschiedene Planeten zu bringen. Einer von ihnen ist Tau-Blau, ein ehrgeiziger Workaholic - und ausgerechnet er erhält die Verantwortung für die Erde, einen instabilen, chaotischen und scheinbar gescheiterten Planeten.

Gemeinsam mit seinem Freund Sonnengelb beginnt Tau-Blau, Leben zu erschaffen. Doch während auf der Erde erste Bakterien entstehen, arbeiten im Hintergrund dunkle Kräfte gegen ihn: konkurrierende Evolutionsmanager sabotieren seine Arbeit und schicken Asteroiden zur Erde, die schließlich die Dinosaurier auslöschen. Für Tau-Blau und Sonnengelb ist das erst der Beginn eines kosmischen Machtkampfs, der am Ende beide vor eine Entscheidung stellt, die das Schicksal des Universums verändern könnte.

Der Produzent Thomas Schneider-Trumpp findet: "'Soul Shift' begeistert, weil es große Fragen nach Identität und Sinn in einer wilden, humorvollen Sci-Fi-Welt erzählt - überraschend tiefgründig, visuell eigenständig und emotional berührend zugleich."

Die zehn Folgen haben eine Länge von jeweils zehn bis dreizehn Minuten, die komplette Staffel ist ab sofort in der ARD Mediathek abrufbar. Der Regisseur Christian Franz Schmidt hat auch das Drehbuch geschrieben und erzielte schon mit der Webserie "Invageddon" auf YouTube mehr als 30 Millionen Abrufe.

