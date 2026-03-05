HR Hessischer Rundfunk

Angela Merkel im hr-Podcast FREIHEIT DELUXE: "Wenn wir als Europäer nicht zusammenhalten, werden wir gar nichts bewegen."

Angela Merkel ist in dieser Woche zu Gast im hr-Podcast "FREIHEIT DELUXE mit Jagoda Marinic". Das am Dienstag, 3. März, im ARD-Hauptstadtstudio aufgezeichnete Gespräch ist das erste Interview der früheren Bundeskanzlerin in diesem Jahr. Marinic spricht mit Merkel über das anstehende Wahljahr, wie man Rechtspopulisten bekämpft und den Zusammenhalt in Europa. Das gut einstündige Gespräch ist ab Freitag, 6. März, in der ARD Audiothek und ARD Mediathek abrufbar.

Wie immer bei "FREIHEIT DELUXE mit Jagoda Marinic" startet auch Angela Merkel mit einem Zitat zum Thema "Freiheit" in das Gespräch. Sie hat sich entschieden für: "Freiheit kann es nicht nur für den Einzelnen geben, sondern Freiheit muss für alle gelten", ein Satz aus ihrem eigenen Buch "Freiheit".

"Wir sind das deutsche Volk"

Wen sie mit "alle" meint, macht Angela Merkel im weiteren Gespräch deutlich: "Die AfD versucht immer wieder zu sagen, da gibt es das Volk und dann gibt es die Eliten. Und die Eliten machen das, was uns nicht passt, und das Volk sind die, die uns zustimmen. Und das dürfen wir nicht zulassen. Und ob ein deutscher Staatsbürger jetzt seit zwei Jahren deutscher Staatsbürger ist oder seit vier Tagen oder die gesamte Familie schon drei Generationen lang, das ist egal. Wir sind das deutsche Volk, das Volk, auf das sich das Grundgesetz bezieht. Und wir müssen dann auch darin zusammenhalten, wenn man gegen Menschen vorgehen muss, die ganz andere Vorstellungen über unsere Zukunft haben."

Entscheidendes Wahljahr 2026

Merkel war kürzlich beim CDU-Parteitag, auch um Position zu beziehen. Sie empfiehlt ihrer Partei, bei ihrem Kern zu bleiben und sich nicht von der AfD leiten zu lassen: "Meine Partei hat genug Rüstzeug, genug eigene Ideen, um zu sagen, warum machen wir was". "Wer keinen eigenen Kern hat, der wird auch andere nicht überzeugen und mitreißen. Und ich werde vielleicht manchen eingefleischten AfD-Wähler nicht sofort überzeugen, aber den überzeuge ich auch nicht, indem ich mich ihm anpasse, sondern ich muss doch meine eigenen Grundwerte nehmen." Merkels Ansicht nach müssen die Parteien maßvoll im Ton sein und die Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen.

Merkel räumt Versäumnisse bei Verteidigung ein

Wie steht es um den Zusammenhalt von Europa in Zeiten von Krieg und Krisen? Grundsätzlich sieht Angela Merkel die Europäische Union "im Wesentlichen geeint auf einem wirklich nicht einfachen Weg". Aber die Anstrengungen müssten noch stärker werden, um in der Welt bestehen zu können: "Wenn man sich die großen Mächte anschaut, die USA, China zum Beispiel, dann ist doch vollkommen klar, wenn wir als Europäer nicht zusammenhalten, dann werden wir bestimmt gar nichts bewegen." "Als Europäer müssen wir militärische Stärke, wirtschaftliche Stärke und Diplomatie gleichermaßen können, wollen und auch einbringen." Angela Merkel räumt dabei ein, dass in ihrer Kanzlerschaft die militärische Stärke Europas nicht gut genug vorbereitet worden sei.

Wird sie Bundespräsidentin?

Die Frage, ob sich Angela Merkel das Amt der Bundespräsidentin wünscht, beantwortet sie eindeutig: "Abwegig in jede Richtung. Ich bin froh, ich kann heute Podcasts wie diesen mit Ihnen [Jagoda Marinic] machen. Meine politische Zeit war. Also als aktive Politikerin."

Das Gespräch mit Angela Merkel erscheint am Freitag, 6. März, in der ARD Audiothek und ARD Mediathek. Außerdem überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube. Das hr-fernsehen strahlt das Gespräch am Samstag, 7. März, 0.00 Uhr aus.

Der Podcast "FREIHEIT DELUXE"

Seit 2021 trifft Jagoda Marinic alle zwei Wochen Menschen, die mit ihren Worten und ihrem Wirken Debatten auslösen und sortieren. In inzwischen über 100 Folgen waren zuletzt u. a. Marietta Slomka, Fatih Akin, Anne Brorhilker, Caroline Wahl und Anselm Grün dabei. Alle Folgen sind in der ARD Audiothek abrufbar. "FREIHEIT DELUXE" ist eine Produktion des hr und des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.

