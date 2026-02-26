Outdoorchef

Die Quadratur des Grillens: QUBE by Outdoorchef, a Statement of Design

Er kommt mit Ecken und Kanten und liefert, was er verspricht - der neue QUBE by Outdoorchef, verleiht dem Wort BBQ eine neue Bedeutung. Es geht um mehr als nur einen Grill. In diesem Jahr wird der Markt um ein kubistisches Meisterstück bereichert, das für unvergleichlichen Geschmack und Genuss steht. QUBE by Outdoorchef ist ein Design-Statement, dass das Zeug zur Ikone hat. Er prägt ein neues Verständnis des Grill-Erlebnisses und kredenzt zusätzlich zu den bekannten olfaktorischen und gustatorischen Genüssen nun auch optische Highlights.

Ein Grill ist ein Grill ist ein Grill. So könnte man denken. Und doch entdeckt man bisweilen Neuheiten, die anders sind als alles bisher Dagewesene. Es ist Zeit für ein BBQ-Abenteuer der besonderen Art. Es ist Zeit für QUBE by Outdoorchef! Die wohl revolutionärste Neuerung in der Kunst des 20. Jahrhunderts war die Entwicklung des Kubismus. Der QUBE ist eine Hommage in Form eines Grills und die Besinnung auf eine geometrische Formsprache, wie es sie in diesem Segment noch nicht gab. Eine fast brachial geradlinige Linienführung lenkt jeden Blick unweigerlich auf den Grill, der Design-Anspruch und maximalen Nutzen in sich vereint. Er kombiniert erstmalig umfangreiche Funktionen und hohe Performance in Form eines Grills, der zum Statussymbol avanciert.

EINE FRAGE DES GESCHMACKS - QUBE BY OUTDOORCHEF IST DIE ANTWORT

Optik: kubistisch, pur, unverfälscht. Material: extrem qualitätvoll, langlebig und widerstandsfähig. Funktion: kompromisslos heiß und zuendegedacht. Der QUBE punktet mit seiner Erscheinung und trägt dennoch die klare Handschrift des Hauses Outdoorchef in sich. Funktionalität war bei der Entwicklung ebenso oberstes Gebot und findet sich in jedem Detail. Eine enorme Temperaturspanne von 90 °C bis 900 °C wird durch die drei Edelstahlgussbrenner sorgen in Kombination mit einem Edelstahl-Backburner und der integrierten Infrarot-Steakzone erreicht. Low & Slow-Gerichte, scharfes Anbraten mit unvergleichlichen Brandings auf Steaks & Co., Drehspieß-Kreationen, Burger, Seafood und vieles mehr ermöglicht der QUBE bei höchster Präzision. Optimale Hitzeverteilung, herausragende Leistung und exakte Temperatursteuerung - das sind Präzision und Qualität, die sich in allen Bauteilen finden. Das Deckelthermometer zur Temperaturkontrolle, die hochwertigen Drehregler aus Zinkguss sowie der durchgehen Deckelgriff aus Karbon beim QUBE in edlem Schwarz, die zwei Garschalen aus Edelstahl oder der klappbare Warmhalterost und die spülmaschinengeeigneten und separat entnehmbaren Fettauffangschalen aus Edelstahl unter jedem Brenner führen den Anspruch des QUBE konsequent fort. Hinzukommt die per App steuerbare Ambientebeleuchtung in frei wählbaren Farben mit Safety Lights, die für zusätzliche visuelle Kontrolle sorgt. Die Stromversorgung erfolgt über eine integrierte Powerbank.

GLANZPUNKTE SETZEN - QUBE BRILLIERT

Es versteht sich von selbst, dass QUBE auch in anderer Hinsicht Garant für Besonderes ist. Der Qualitätsanspruch an die Substanz mündet in höchste Resistenz. Die Wertigkeit der Bestandteile findet hier eine neue Dimension der Langlebigkeit. Der verbaute Edelstahl ist von so hoher Güte, dass der QUBE das Prädikat "seasalt ready" trägt und an Robustheit und Witterungsbeständigkeit kaum zu übertreffen ist. Der QUBE verfügt so über einen hohen Nutzwert über einen langen Produktlebenszyklus hinweg. Salzhaltige Luft und Sonneneinstrahlung können dem Grill nichts anhaben und machen ihn zur repräsentativen wie einzigartigen Lösung für Genussmomente an küstennahen Standorten bis hin zum Bergchalet. Die LED-Ambientebeleuchtung sorgt für eine angenehme Atmosphäre und rundet unvergleichliche Genussmomente ab. Das Monument adelt jeden Garten und jede Terrasse, ob als Standalone oder als Hauptakteur einer modernen Outdoorküche mit kompromissloser Funktion. Mit Optiken in Schwarz oder Edelstahl und individuell kombinierbaren Unterschränken in Schwarz, Rot, Taupe, Creme, Darkgrey verschmilzt der Grill Kunst, Architektur und Technik zu einer Design-Ikone, die jede Outdoorküche zu einem stilvollen Statement macht.

STATEMENT MIT FUNDAMENT: DIE QUBE-PHILOSOPHIE

Mit dem Launch des QUBE by Outdoorchef verschmilzt die Vision eines Grills als Design-Statement und hochwertigem Finish mit dem bewährten Outdoorchef-Prinzip maximaler Performance und Präszision bei einfacher Handhabung für ein Ergebnis mit Geling-Garantie. QUBE ist gemacht für "Puristen mit Anspruch" und bringt aufgrund der Modularität auch enormes Potenzial für die Weiterentwicklung mit. "Wir wollten einen Grill entwickeln, der nicht nur funktional ist, sondern ein ebenso ästhetisches Statement im Außenbereich setzt", so Philipp Probst, Head of Sales & Marketing. "Der QUBE markiert eine neue Ära des Outdoorcookings und -livings: leistungsstark, robust und stilistisch wegweisend. Mit ihm werden wir passionierte Grillfans als auch Designliebhaber begeistern", ist sich Probst sicher.

QUBE BY OUTDOORCHEF - OVERVIEW

3 Edelstahlgussbrenner

Integrierter IR-Brenner

Edelstahl Backburner

Edelstahlgussroste

Separate Fettauffangschalen

Ambiente Beleuchtung

Klappbarer Warmhalterost

Preis QUBE Einbaugrill, Edelstahl, 4.799 EUR (UVP)

Preis QUBE Einbaugrill, Schwarz, 4.799 EUR (UVP)

Preis Unterschrank 1, Schwarz, Rot, Darkgrey, Creme oder Taupe, 1.799 EUR (UVP)

Preis Unterschrank 2, Schwarz, Rot, Darkgrey, Creme oder Taupe, 1.799 EUR (UVP)

Preis Schubladenkopf, Edelstahl, 999 EUR (UVP)

Preis Schubladenkopf, Schwarz, 999 EUR (UVP)

Preis Einbauset QUBE (Universalmodul), 299 EUR (UVP)

ÜBER OUTDOORCHEF

MIT SCHWEIZER TECHNOLOGIE ZUM PERFEKTEN GRILLERLEBNIS - FÜR DIE GANZE FAMILIE, EGAL OB SUPER-PROFI ODER GRILLBEGINNER!

Seit mehr als 30 Jahren ist Outdoorchef ein Pionier auf dem Gebiet der Grilltechnologie. Das Unternehmen hat sich mit seinem ausgeklügelten, patentierten Gaskugelgrillsystem, das einen Fettbrand verhindert und sowohl direktes als auch indirektes Grillen ermöglicht, einen Namen gemacht. Das Ergebnis? Ein fantastisch gleichmäßiges und zuverlässiges Grillergebnis, das seinesgleichen sucht und das nicht nur für erfahrene Grillmeister, sondern auch für Einsteiger in die Welt des Grillens. Doch damit nicht genug! Auch in puncto Sauberkeit überzeugt das innovative System auf ganzer Linie. Kaum ein Grill auf dem Markt ist einfacher zu reinigen. Dank der Schweizer Technologie von Outdoorchef können Grill-Fans sich ganz auf das Grillvergnügen konzentrieren, ohne sich Gedanken über lästige Reinigungsarbeiten machen zu müssen. Outdoorchef bietet mit seinen Produkten die perfekte Kombination aus Innovation, Qualität und Benutzerfreundlichkeit und beschert unvergessliche Grillmomente - ganz nach dem Motto: für die ganze Familie, von Grill-Beginnern bis zu Super-Profis!

