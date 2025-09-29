Outdoorchef

EASY BBQ VAC von Outdoorchef begeistert mit einzigartiger Frische: Das neue Vakuumierystem für BBQ-Fans, Genießer und Familien

Die schönste Jahreszeit beginnt für Grill- und BBQ-Fans, sobald der Duft von gegrilltem Steak, frisch geräuchertem Fisch oder aromatischem Gemüse in der Luft liegt- und endet keineswegs im Sommer. Mit dem neuen Vakuumier-Set von Outdoorchef EASY BBQ VAC lässt sich jetzt nicht nur das perfekte Festtagsmenü vorbereiten, sondern auch die Qualität und Frische von Lebensmitteln über Wochen hinweg bewahren. Pünktlich zur Weihnachtszeit bringt Outdoorchef ein cleveres Komplettpaket auf den Markt, das Funktionalität, Genuss und Nachhaltigkeit vereint - ideal für alle, die gutes Essen lieben und länger genießen wollen.

Frische auf Knopfdruck mit dem Outdoorchef EASY BBQ VAC im Set

Mit dem EASY BBQ VAC imSet wird das Vakuumieren von Lebensmitteln so einfach wie nie zuvor: Vollautomatisch, kraftvoll und im handlichen Format sorgt es dafür, dass Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst, Getränke und Desserts bis zu acht Mal länger frisch bleiben. Besonders für Spezialitäten vom Grill eignet sich das Vakuumieren perfekt, da es zum Beispiel den Marinier-Vorgang beschleunigt und das Fleisch noch aromatischer macht und auch Sous-Vide Garen wird spielend leicht. Das Fleisch dafür im Wasserbad zum perfekten Punkt vorgaren und anschließend auf dem Grill mit dem perfekten Branding versehen. Das Set enthält alles, was es für den Start braucht: Vier Glasbehälter, 18 ZIP-Beutel und drei Weinflaschenverschlüsse machen es universell einsetzbar. Die leistungsstarke Pumpe mit 12 Litern pro Minute und einer Akkulaufzeit von bis zu 85 Minuten garantiert professionelle Ergebnisse - kabellos und mit praktischer Ladestation (USB-A und USB-C) inklusive.

Outdoorchef EASY BBQ VAC Vakuumbeutel - vielseitig, stark und wiederverwendbar

Die wiederverwendbaren EASY BBQ VACVakuumbeutel sind das perfekte Zubehör für alle, die Wert auf Langlebigkeit und Flexibilität legen. In zwei Vorratspackungen (Größe S/M und L/XL) sind sie zusätzlich zum Set erhältlich, halten sie Lebensmittel nicht nur bis zu acht Mal länger frisch, sondern schützen sie auch zuverlässig vor Gefrierbrand. Die extra robuste Materialstärke macht sie besonders reißfest - sogar bei spitzen Knochen oder Gräten. Dank ZIP-Verschluss lassen sie sich einfach öffnen und schließen und sind vielseitig einsetzbar: ob zum Einfrieren, für Sous-Vide-Garen (kochfest bis 100 °C für max. 8 Std.), in der Mikrowelle (bis 12 Min. bei 650 Watt) oder zur Reinigung in der Spülmaschine.

Vakuumbehälter - Praktisch, vielseitig und nachhaltig

Die hochwertigen Vakuumbehälter aus Glas mit BPA-freien Kunststoffdeckeln runden das System perfekt ab. In verschiedenen Größen (2 x 500 ml, 1 x 1500 ml, 1 x 2600 ml) , die im Set oder auch separat erhältlich sind eignen sie sich für alles, von frischem Gemüse, über Fleisch-Spezialitäten bis hin zu Resten vom Weihnachtsessen. Ob Aufbewahren, Transportieren oder direkt Servieren: Die Behälter sind mikrowellengeeignet, hitzebeständig bis 350 °C, gefriergeeignet bis -18 °C und lassen sich bequem in der Spülmaschine reinigen. Ein Must-have für jede moderne Küche.

Frische neu gedacht für Genuss ohne Kompromisse

Mit dem neuen EASY BBQ VAC von Outdoorchef wird die Küche zur Frische-Oase. Ob für BBQ-Enthusiasten, Hobbyköche oder Familien, die ihre Vorräte smarter organisieren wollen - das Komplettsystem sorgt für weniger Lebensmittelverschwendung, mehr Genuss und perfekte Ergebnisse von der Vorbereitung für jedes BBQ bis hin zur Aufbewahrung der zubereiteten Leckereien vom Grill, die so ihr Aroma behalten. Selbst der Braten für die Feiertage lässt sich stressfrei vorbereiten. So bleibt mehr Zeit für das, was wirklich zählt - gemeinsame Genussmomente mit Familie und Freunden. Ein innovatives Weihnachtsgeschenk, das nicht nur in der festlichen Zeit begeistert, sondern kulinarische Abenteuer das ganze Jahr über möglich macht

Preis EASY BBQ VAC ab 199 EUR (UVP)

ÜBER OUTDOORCHEF

MIT SCHWEIZER TECHNOLOGIE ZUM PERFEKTEN GRILLERLEBNIS - FÜR DIE GANZE FAMILIE, EGAL OB SUPER-PROFI ODER GRILLBEGINNER!

Seit mehr als 30 Jahren ist Outdoorchef ein Pionier auf dem Gebiet der Grilltechnologie. Das Unternehmen hat sich mit seinem ausgeklügelten, patentierten Gaskugelgrillsystem, das einen Fettbrand verhindert und sowohl direktes als auch indirektes Grillen ermöglicht, einen Namen gemacht. Das Ergebnis? Ein fantastisch gleichmäßiges und zuverlässiges Grillergebnis, das seinesgleichen sucht - und das nicht nur für erfahrene Grillmeister, sondern auch für Einsteiger in die Welt des Grillens. Doch damit nicht genug! Auch in puncto Sauberkeit überzeugt das innovative System auf ganzer Linie. Kaum ein Grill auf dem Markt ist einfacher zu reinigen. Dank der Schweizer Technologie von Outdoorchef können Grill-Fans sich ganz auf das Grillvergnügen konzentrieren, ohne sich Gedanken über lästige Reinigungsarbeiten machen zu müssen. Outdoorchef bietet mit seinen Produkten die perfekte Kombination aus Innovation, Qualität und Benutzerfreundlichkeit und beschert unvergessliche Grillmomente - ganz nach dem Motto: für die ganze Familie, von Grill-Beginnern bis zu Super-Profis!

Mehr Infos zur Marke: www.outdoorchef.com

