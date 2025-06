Diagonal Inkasso GmbH

DIAGONAL Gruppe: Warum offene Mitgliedsbeiträge Fitnessstudios mehr kosten als nur Geld – und wie Sie sich vor den Folgen schützen

Buchholz i. d. Nordheide (ots)

Volle Trainingsflächen, zufriedene Mitglieder – und trotzdem ist am Monatsende das Konto leer? Für viele Betreiber von Fitnessstudios ist das bittere Realität. Woran das liegt und warum offene Mitgliedsbeiträge nicht nur Liquidität kosten, sondern auch Vertrauen, Nerven und Kundenbindung? Hier gibt es die Antwort!

Das Studio läuft, Kurse sind ausgebucht, Trainer bestens ausgelastet – der äußere Eindruck: alles im grünen Bereich. Doch unter der Oberfläche brodelt es. Denn was viele Fitnessstudiobetreiber nicht sehen wollen: Offene Mitgliedsbeiträge stellen nicht nur ein ärgerliches Detail in der Buchhaltung dar – sie bringen den gesamten Betriebsablauf ins Wanken. Denn wenn Liquidität fehlt, geraten selbst solide wirtschaftende Studios ins Straucheln. So beobachtet auch die DIAGONAL Gruppe seit Jahren, dass Studios viel zu spät reagieren – und sich so stillschweigend in eine gefährliche Schieflage manövrieren. „Viele Betreiber sind zu lange zu nachsichtig“, warnt Philipp Kadel, Geschäftsführer der DIAGONAL Gruppe. „Doch was wie Kulanz aussieht, endet oft in Zahlungsrückständen und gefährdet nicht nur den Cashflow, sondern auch die Zukunft des Studios.“

„Der erste Fehler ist meistens ein veraltetes Mahnwesen – oder gar keins“, fügt er hinzu. „Wenn Mahnungen unklar oder zu spät versendet werden, fühlen sich selbst zahlende Mitglieder unfair behandelt.“ Die Folge: ein Kreislauf aus Frustration, Vertrauensverlust und Imageproblemen. Professionelles Forderungsmanagement kann hier den entscheidenden Unterschied machen – nicht nur, um Beiträge einzutreiben, sondern auch, um Kunden zurückzugewinnen und das Image zu schützen. Philipp Kadel ist seit fast drei Jahrzehnten im Forderungsmanagement tätig. Als Geschäftsführer der DIAGONAL Gruppe und mit der Entwicklung von Debi-Plus hat er eine Lösung geschaffen, die Fitnessstudios ein effizientes, technikgestütztes Forderungsmanagement ermöglicht – ohne auf Menschlichkeit zu verzichten.

Wenn klassische Mahnsysteme versagen: Das sind die wahren Kosten offener Beiträge

Offene Beiträge mögen auf den ersten Blick wie ein temporäres Ärgernis wirken. Tatsächlich jedoch entfalten sie eine teure Eigendynamik: Liquiditätsengpässe, gestörte Geschäftsprozesse, überforderte Mitarbeiter und ein ramponiertes Image. Gerade kleinere Studios ohne eigene Buchhaltungsabteilung stoßen hier schnell an ihre Grenzen. Statt sich aufs Kerngeschäft – das Training – zu konzentrieren, verlieren sie sich im Zahlungsdschungel. Dennoch bleibt im Alltag vieler Studios noch immer kaum Zeit für strukturierte Buchhaltung – und schon gar nicht für ein durchdachtes Forderungsmanagement.

Die Folge: fehlerhafte Mahnläufe, doppelte Buchungen oder unbeantwortete Rückfragen. Kunden sind verärgert, kündigen schneller – und hinterlassen nicht selten eine schlechte Bewertung im Netz. Dabei geht es längst nicht mehr nur ums Geld: Es geht um Vertrauen, Struktur und Entlastung. Wer auf moderne Lösungen wie das Debi-Plus der DIAGONAL Gruppe setzt, begegnet dem Problem hingegen mit System – und sorgt für nachhaltige Kundenbindung. So liefert die DIAGONAL Gruppe hier nicht nur Zahlen, sondern konkrete Lösungen: Ein reibungsloser Ablauf schützt vor Eskalation, bindet die Mitglieder und sichert den geschäftlichen Alltag ab. Neben durchdachten Prozessen, die nahtlos zu integrieren sind, ist „gute Kommunikation“ stets der Schlüssel zum Erfolg – bei den Mitgliedern wie auch in der Buchhaltung.

Mit Debi-Plus gestärkt in die Zukunft gehen: So funktioniert modernes Forderungsmanagement für Fitnessstudios

Mit Debi-Plus bietet die DIAGONAL Gruppe demnach ein durchdachtes Full-Service-System, das von der Lastschrift bis zum Inkasso sämtliche Prozesse abdeckt. Das Besondere: Mahnungen erfolgen im Namen des Studios – White-Label-Verfahren nennen das die Profis. So bleibt die Marke geschützt, die Kommunikation empathisch und lösungsorientiert. Statt Konfrontation steht Zusammenarbeit im Fokus: Ratenvereinbarungen, freundliche Erinnerungsschreiben und rechtssichere Prozesse fördern die Zahlungsbereitschaft. Das Ergebnis: stets zufriedene Mitglieder – auch nach Zahlungsproblemen.

Studios, die auf Debi-Plus setzen, berichten von spürbarer Entlastung: weniger Bürokratie, klarere Abläufe und ein motiviertes Team. Dank API-Schnittstellen zu gängiger Verwaltungssoftware wie z. B. MagicLine läuft die Anbindung reibungslos – ganz ohne technischen Mehraufwand. Über das Gläubigerportal behalten Betreiber zudem jederzeit den Überblick. Gerade kleinere Studios profitieren von der Professionalität der DIAGONAL Gruppe – und schaffen es so, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Betreuung ihrer Mitglieder. Wer seine Prozesse jetzt optimiert, stärkt damit nicht nur die Liquidität, sondern auch seine Marke und Kundenbeziehungen. „Transparenz und Menschlichkeit machen sich auch im Forderungsmanagement bezahlt – das bezeugen fast 30 Jahre Erfahrung“, fasst Philipp Kadel zusammen.

Möchten Sie im Forderungsmanagement für maximale Effizienz und schnelleren Cashflow sorgen, ohne die Gunst Ihrer Kunden aufs Spiel zu setzen? Dann melden Sie sich bei Philipp Kadel und erfahren Sie mehr über das Angebot der DIAGONAL Gruppe!

