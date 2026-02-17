HR Hessischer Rundfunk

hr-Sinfonieorchester Frankfurt erhält Hessischen Kulturpreis 2025

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main/Eberbach (ots)

Das hr-Sinfonieorchester Frankfurt wird von Ministerpräsident Boris Rhein mit dem Hessischen Kulturpreis 2025 ausgezeichnet. Er wird den Preis beim Eröffnungskonzert des Rheingau Musik Festivals am Samstag, 20. Juni, im Kloster Eberbach an das Orchester überreichen. hr-Intendant Florian Hager sagt: "Wir freuen uns sehr über diese besondere Auszeichnung für das hr-Sinfonieorchester. Der Preis unterstreicht einmal mehr, wie bedeutend und bereichernd das Orchester für das kulturelle Leben in Hessen ist. Er zeigt aber auch, dass das Orchester weit über die Grenzen Hessens und Deutschlands hinausstrahlt."

Michael Traub, hr-Musikchef und Manager des hr-Sinfonieorchesters, sagt: "Wir sind glücklich und fühlen uns sehr geehrt, dass wir den am höchsten dotierten Kulturpreis in Deutschland erhalten. Die Auszeichnung würdigt die Erstklassigkeit und künstlerische Kreativität des Orchesters. Besonders freuen wir uns über die Auszeichnung unseres Engagements in der Musikvermittlung mit dem Ziel, klassische Musik für alle Menschen und Altersgruppen erfahrbar zu machen, sei es mit speziellen Konzertformaten oder auf digitalen Ausspielwegen."

Das Kuratorium begründete seine Entscheidung unter anderem damit, dass "das hr-Sinfonieorchester der größte Kulturveranstalter Hessens ist und sich maßgeblich am kulturellen Leben des Landes beteiligt." Es hob nicht nur die auf Kinder und Familien zugeschnittenen Konzertformate hervor, sondern unterstrich auch das weltweite Renommee des Orchesters: "Zudem genießt das hr-Sinfonieorchester als weltumfassender Botschafter einen exzellenten Ruf in der Welt."

Der Hessische Kulturpreis wird seit 1982 jedes Jahr für besondere Leistungen in Kunst, Wissenschaft und Kulturvermittlung vergeben. Der Preis ist mit 45.000 Euro dotiert und wird durch ein Kuratorium vergeben, in dem außer Ministerpräsident Boris Rhein und Kulturminister Timon Gremmels neun Personen aus Kunst, Kultur und Bildung vertreten sind.

Weitere Informationen:

www.hr-sinfonieorchester.de

www.youtube.com/hrsinfonieorchester

www.facebook.com/hrsinfonieorchester

Zur hr-Presseseite

Original-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuell