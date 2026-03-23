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hr bringt Y-History-Reportage "Die Syphilis ist zurück" in die ARD Mediathek

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Frankfurt am Main (ots)

Die Geschlechtskrankheit Syphilis ist mehr als eine Diagnose - sie ist ein gesellschaftliches Urteil. Der Film aus der "Y-History"-Reihe erzählt von dieser gefährlichen Krankheit, die Leid, Lust und Scham seit Jahrhunderten miteinander verknüpft und heute sogar wieder auf dem Vormarsch ist. Was das mit der fortgeschrittenen HIV-Prophylaxe zu tun hat, zeigt er ebenso wie persönliche Schicksale von heute und aus der Medizingeschichte. "Die Syphilis ist zurück" ist ab Montag, 23. März, in der ARD Mediathek abrufbar.

Y-History-Reporterin Helena Brinkmann trifft Ben, der sich kürzlich mit Syphilis infiziert hat und ihr erzählt, was die Diagnose mit ihm gemacht hat, wie seine Ärzte reagierten und warum er trotz seiner Offenheit anonym bleiben möchte. Denn die Kranken werden immer noch stigmatisiert, obwohl Syphilis heute mit Antibiotikum geheilt werden kann. Im Infektiologikum Frankfurt am Main begleitet sie Dr. Thomas Lutz durch den medizinischen Alltag und trifft einen Patienten, der sich testen lässt.

Medizin und Politik: "Tripperburg" und "Narrenturm"

Der Blick zurück zeigt, wie anders die Krankheit früher behandelt wurde: Im historischen Labor von Paul Ehrlich in Frankfurt wird deutlich, was der medizinische Durchbruch am Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem ersten wirksamen von Ehrlich entwickelten Medikament "Salvarsan" bedeutete. Historiker Eduard Winter führt durch den "Narrenturm" in Wien und macht sichtbar, wie Syphilis über Jahrhunderte Angst, Stigmatisierung und brutale Behandlungen nach sich zog - festgehalten in historischen Krankenakten sowie in sogenannten Moulagen, also dreidimensionalen Nachbildungen aus Wachs oder anderen Materialien.

Die Krankheit war jedoch nie nur medizinisch, sondern immer auch politisch: Angelika Börner wurde als Jugendliche im Namen der Medizin in der sogenannten "Tripperburg" in der DDR eingesperrt und misshandelt. Mit der Autorin Helena Brinkmann spricht sie über ihre traumatischen Erfahrungen. Außerdem erklärt Medizin-Influencerin Sri , warum sexuell übertragbare Krankheiten online kaum vorkommen - und warum Aufklärung in queeren Communities oft weiter ist als anderswo.

Veröffentlichungen:

ARD-Mediathek: 23. März 2026

hr-fernsehen: 7. April 2026, 22 Uhr

YouTube: 13. April 2026

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