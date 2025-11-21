PRESSEPORTAL Presseportal Logo

KnowBe4

KnowBe4 warnt: Online-Betrüger nehmen Black Friday und Cyber Monday ins Visier

Berlin (ots)

KnowBe4 warnt Verbraucher anlässlich des Black Friday und Cyber Monday besonders vorsichtig zu sein. Saisonale Sonderverkäufe sind zu einem bevorzugten Ziel für Betrüger geworden, die gefälschte Websites, Phishing-E-Mails, betrügerische Anzeigen und Identitätsdiebstahl in sozialen Medien nutzen, um Käufer dazu zu verleiten, ihre persönlichen oder finanziellen Daten preiszugeben.

"Der Black Friday und der Cyber Monday bieten Cyberkriminellen eine ideale Gelegenheit", sagt Javvad Malik, Lead CISO-Advisor bei KnowBe4. "Die Kombination aus zeitlich begrenzten Angeboten und hoher Nachfrage führt dazu, dass Menschen oft schnell handeln, ohne die üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Unsere Botschaft in diesem Jahr ist einfach: Verbraucher sollten bei jedem Angebot vorsichtig sein, insbesondere wenn es zu gut erscheint, um wahr zu sein."

Hier sind fünf Warnsignale, auf die Verbraucher an diesem Black Friday und Cyber Monday achten sollten:

  • Gefälschte Einzelhandels-Websites, die legitime Marken imitieren und oft leichte Rechtschreibfehler oder ungewöhnliche URLs aufweisen.
  • Phishing-E-Mails und -SMS, die angeblich exklusive Rabatte, Bestellaktualisierungen oder Links zur Sendungsverfolgung enthalten.
  • Social Media-Anzeigen, die unrealistische Preise bewerben oder Nutzer zu inoffiziellen Shops weiterleiten.
  • Betrügerische Marktplätze oder Verkäuferkonten, die begehrte Artikel anbieten, die anderswo ausverkauft sind.
  • "Dringlichkeitsbetrug", bei dem Kunden unter Druck gesetzt werden, vor Ablauf eines gefälschten Countdowns zu kaufen.

Verbraucher sollten nicht auf Links in unaufgeforderten Nachrichten klicken. Sie sollten mit Kreditkarte oder einem Service mit Betrugsschutz einkaufen und nicht mit einer Debitkarte. Weitere Schutzmaßnahmen sind die Verwendung von Multi-Faktor-Authentifizierung, die Geräte auf dem neuesten Stand halten und selbst Sicherheitssoftware einzusetzen.

Pressekontakt:

Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG
Auf der Eierwiese 1
82031 Grünwald
KnowBe4@kafka-kommunikation.de
089 747470580

Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell

