Malteser in Deutschland

Malteser starten in Kooperation mit Telekom deutschlandweites "Plaudernetz"

Neues Angebot für gute Gespräche und gegen Einsamkeit

Köln (ots)

Miteinander zu reden, tut einfach gut. Das neue "Plaudernetz" bieten die Malteser mit Unterstützung der Telekom deutschlandweit und kostenfrei an. Es richtet sich an Menschen mit Redebedarf. Mit dem "Plaudernetz" wollen Malteser und Telekom das soziale Miteinander stärken.

Die Malteser starten zum 23. Juni das Plaudernetz in Kooperation mit der Deutschen Telekom. Unter der kostenfreien Rufnummer 0800 / 330 1111 können Menschen, die sich gerade eine gesellige Unterhaltung wünschen oder einsam fühlen, mit einer zufällig angerufenen Plauderpartnerin oder einem Plauderpartner ins Gespräch kommen.

"Einfach mal mit jemandem locker und unverbindlich ins Gespräch zu kommen, dazu fehlt in der heutigen Zeit vielen Menschen die Gelegenheit. Das wollen wir mit dem Plaudernetz ändern", sagt Sabrina Odijk, Leiterin des Bereichs 'Sozial stärken und teilhaben' der Malteser. "Wir wollen Einsamkeit und soziale Isolation durch persönliche Gespräche lindern oder verhindern."

Einsamkeit und soziale Isolation betreffen immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft - und das über alle Altersgruppen hinweg. Das Bewusstsein dafür ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.

Einfach gute Gespräche

Worüber in den Gesprächen geredet wird, entscheiden die Plauderpartner und die Anrufenden. Es gelten ein paar einfache Plauderregeln, wie wertschätzendes Miteinander, Wahrung der Anonymität und Verbot von kommerziellen oder missionarischen Zwecken. Ein freundliches "Du" liegt nahe, mehr aber auch nicht. Verabredungen "bis zum nächsten Mal" sind im Plaudernetz nicht möglich, da die Anrufenden immer nach Zufall auf die freiwilligen Plauderpartner geschaltet werden.

Wie lange die Gesprächspartner miteinander telefonieren, bleibt ihnen überlassen. In Österreich, wo es das Plaudernetz bereits gibt, sind es durchschnittlich 25 Minuten. Die Malteser bieten in Deutschland seit vielen Jahren telefonische Besuchsdienste mit festen Gesprächspartnern an. Sie erwarten im Plaudernetz eine hohe Nachfrage über alle Altersklassen hinweg.

Die Telekom unterstützt dieses bundesweite Projekt. Das Bonner Unternehmen hilft als Kooperationspartner nicht nur bei der Bekanntmachung des neuen Angebots, sondern sponsort auch die Verbindungskosten. Für die Telekom ist das Plaudernetz Teil ihres gesellschaftlichen Engagements für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Zudem sucht das Unternehmen unter seinen Mitarbeitenden aktiv nach engagierten Plauderpartnern.

Eva Sartory, Vice President ESG (Environmental, Social, Governance) Telekom Deutschland: "Gerade in unserer digitalisierten Welt brauchen wir Raum für mehr menschliche Nähe. Als Telekom ist es uns eine Herzensangelegenheit, Menschen zu verbinden - nicht nur digital, sondern auch emotional. Mit dem Plaudernetz möchten wir helfen, solche Verbindungen zu schaffen: kostenlos und unkompliziert."

Soziales Engagement per Telefon und App

Die Plauderpartner engagieren sich freiwillig und unentgeltlich für ihre Mitmenschen. Das geht bequem und bei freier Zeiteinteilung - ortsunabhängig und flexibel. Einmal über die Plaudernetz-App registriert, entscheiden sie selbst, wann und wie lange sie erreichbar sein möchten. Stellt man die Plaudernetz-App auf "AUS", werden keine Anrufe durchgestellt. Das Plaudernetz-Team begleitet die Freiwilligen mit Schulungen und ist ansprechbar, sollte es in einem Gespräch mal zu Problemen kommen.

Das Plaudernetz ist kein Krisen-, Notfall- oder Beratungstelefon. In Krisen und Notfällen werden die Anrufenden auf professionelle Krisen- und Notfalltelefone der Telefonseelsorge oder der "Nummer gegen Kummer" verwiesen.

Mehr Informationen: https://plaudernetz.malteser.de

Die Plaudernetz App steht im Apple App Store und im Google Play Store zum Download bereit.

Christlich und engagiert: Die Malteser setzen sich für Bedürftige ein - 95.000 Engagierte in Ehren- und Hauptamt - an 700 Orten - 1,2 Mio. Förderer und Mitglieder.

