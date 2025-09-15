PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von KnowBe4 mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

KnowBe4

KnowBe4: Ganzheitlicher Ansatz für das Human Risk Management

Berlin (ots)

KnowBe4, Anbieter einer weltweit renommierten Cybersicherheitsplattform, die sich umfassend mit Human Risk Management befasst, veröffentlicht das Whitepaper "A Strategic Framework for Human Risk Management". Es beschreibt die Grundprinzipien eines modernen Ansatzes für Human Risk Management (HRM) und wie Unternehmen das Framework anwenden können, um ihre Sicherheitskultur zu stärken und messbare Veränderungen im Verhalten der Mitarbeiter zu bewirken.

Plattformunabhängig agiert das HRM-Framework als strategischer, menschenzentrierter Ansatz für Cybersicherheit, der durch menschliches Verhalten verursachte Sicherheitsrisiken misst, verwaltet und reduziert. Das neue Framework ist eine direkte Reaktion auf die zunehmenden Risiken und Anforderungen im Cyberraum, wo menschliches Verhalten weiterhin ein primärer Angriffsvektor ist. Das Whitepaper macht deutlich, dass bei Unternehmen ein grundsätzliches Umdenken notwendig ist. Über den Einsatz traditioneller Security Awareness-Programme hinaus müssen Organisationen die Art und Weise, wie der Faktor Mensch innerhalb ihrer Security-Strategie gemessen und verwaltet wird, reevaluieren.

Ein effektiver HRM-Ansatz setzt sich aus den folgenden Kernprinzipien zusammen:

  • Messen und benchmarken: Erfassen des von menschlichem Verhalten ausgehenden aktuellen Risikos innerhalb einer Organisation auf Grundlage einer Basisbewertung.
  • Einbeziehen und unterstützen: Etablieren einer Firmenkultur, in der Sicherheit als gemeinsame Verantwortung verstanden wird und nicht ausschließlich als Anliegen der IT-Abteilung.
  • Anpassen und personalisieren: Schaffen eines Angebots an maßgeschneiderten Schulungen und Coachings auf Basis individueller Risikoprofile.
  • Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung: Einsatz intelligenter KI-gestützter Technologien zur Bereitstellung von Echtzeit-Feedback, personalisierten Einblicken und automatisierten Interventionen.
  • Vorteile verdeutlichen: Messbare Auswirkungen des Programms auf die allgemeine Sicherheitskultur des Unternehmens darstellen und kommunizieren.

Mehr über diesen Ansatz lesen Sie hier: https://ots.de/hGL1ok

Pressekontakt:

Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG
Auf der Eierwiese 1
82031 Grünwald
KnowBe4@kafka-kommunikation.de
089 747470580

Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von KnowBe4 mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: KnowBe4
Weitere Storys: KnowBe4
Alle Storys Alle
  • 10.09.2025 – 09:20

    Anstieg von Social Engineering erwartet: Jobmarkt im Darknet boomt

    Berlin, Deutschland (ots) - In einer aktuellen Untersuchung hat die Firma ReliaQuest zwischen 2024 und 2025, einen deutlichen Anstieg an Stellenangeboten in Darknet-Foren festgestellt. Vor allem Cyberkriminelle mit Expertise im Bereich Social Engineering sind gefragt - und solche, die KI für Social Engineering-Angriffe, zum Beispiel für die Erstellung von Deepfakes, ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:30

    Anstieg der Ransomware-Angriffe - aber die wahre Dimension bleibt im Dunkeln

    Berlin (ots) - Dr. Martin Krämer, Security Awareness Advocate bei KnowBe4 Die Bedrohungslage durch Ransomware bleibt angespannt - und sie verschärft sich weiter. Im zweiten Quartal 2025 wurden weltweit 276 öffentlich bekannte Ransomware-Vorfälle registriert, ein Anstieg von 63 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Doch dieser Wert zeigt nur die sichtbare ...

    mehr
  • 18.07.2025 – 14:36

    Social Engineering bleibt wichtigstes Einfallstor

    Berlin (ots) - Social Engineering ist eine der häufigsten Techniken, die von kriminellen Akteuren eingesetzt werden, heißt es unter anderem in einem Bericht von Europol. Initial Access Broker konzentrieren sich demnach zunehmend darauf, solche Techniken zu nutzen, um gültige Zugangsdaten für die Systeme ihrer Opfer zu erhalten. Dieser Erstzugang kann in der Folge von cyberkriminellen Akteuren auf vielfältige Weise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren