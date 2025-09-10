PRESSEPORTAL Presseportal Logo

KnowBe4

Anstieg von Social Engineering erwartet: Jobmarkt im Darknet boomt

Berlin, Deutschland (ots)

In einer aktuellen Untersuchung hat die Firma ReliaQuest zwischen 2024 und 2025, einen deutlichen Anstieg an Stellenangeboten in Darknet-Foren festgestellt. Vor allem Cyberkriminelle mit Expertise im Bereich Social Engineering sind gefragt - und solche, die KI für Social Engineering-Angriffe, zum Beispiel für die Erstellung von Deepfakes, nutzbar machen. Die Gesuche in bekannten Cyberkriminellen-Foren wie "Exploit" und "RAMP" haben sich mehr als verdoppelt. Auch in diesem Jahr stieg die Zahl der Anzeigen - sogar so rasant, dass der Vorjahreswert bereits im Juli überschritten wurde.

"Der Underground-Arbeitsmarkt boomt nicht nur, er professionalisiert sich auch. Ganze 87 Prozent der Stellenanzeigen stammen mittlerweile von kriminellen 'Personalvermittlern, die im Dark Web für ihre kriminellen Klienten nach kriminellen Technikern mit hochspezialisierten Angriffsfähigkeiten - vor allem im Bereich Social Engineering - suchen. Der Trend ist klar: Cyberkriminalität wird immer organisierter, spezialisierter und effizienter," ordnet Security Awareness Experte Dr. Martin Krämer von der Sicherheitsfirma KnowBe4 ein.

Krämer konstatiert, "dass ein modernes Human Risk Management effektiv helfen kann. Dessen Phishing- Trainings, -Schulungen und -Tests lassen sich mit dem Einsatz von KI mittlerweile personalisieren und automatisiert zum Einsatz bringen." Weitere Erkenntnisse lesen Sie hier: https://ots.de/wNZ2kG

Pressekontakt:

Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG
Auf der Eierwiese 1
82031 Grünwald
KnowBe4@kafka-kommunikation.de
089 747470580

Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell

Weitere Storys: KnowBe4
  • 11.08.2025 – 14:30

    Anstieg der Ransomware-Angriffe - aber die wahre Dimension bleibt im Dunkeln

    Berlin (ots) - Dr. Martin Krämer, Security Awareness Advocate bei KnowBe4 Die Bedrohungslage durch Ransomware bleibt angespannt - und sie verschärft sich weiter. Im zweiten Quartal 2025 wurden weltweit 276 öffentlich bekannte Ransomware-Vorfälle registriert, ein Anstieg von 63 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Doch dieser Wert zeigt nur die sichtbare ...

    mehr
  • 18.07.2025 – 14:36

    Social Engineering bleibt wichtigstes Einfallstor

    Berlin (ots) - Social Engineering ist eine der häufigsten Techniken, die von kriminellen Akteuren eingesetzt werden, heißt es unter anderem in einem Bericht von Europol. Initial Access Broker konzentrieren sich demnach zunehmend darauf, solche Techniken zu nutzen, um gültige Zugangsdaten für die Systeme ihrer Opfer zu erhalten. Dieser Erstzugang kann in der Folge von cyberkriminellen Akteuren auf vielfältige Weise ...

    mehr
  • 16.06.2025 – 12:16

    KnowBe4 warnt vor Steuererklärungs-Phishing

    Berlin (ots) - Die Sicherheitsforscher von KnowBe4 ThreatLabz haben einen starken Anstieg von steuerbezogener Phishing-Aktivitäten festgestellt. Allein im März waren 16 Prozent aller an diesem Tag verarbeiteten Phishing-E-Mails auf die Thematik "Steuererklärung" ausgerichtet. Fast die Hälfte aller identifizierten Angriffe (48,8 Prozent) stammte von kompromittierten geschäftlichen E-Mail Konten. Die meisten dieser ...

    mehr
