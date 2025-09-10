KnowBe4

Anstieg von Social Engineering erwartet: Jobmarkt im Darknet boomt

In einer aktuellen Untersuchung hat die Firma ReliaQuest zwischen 2024 und 2025, einen deutlichen Anstieg an Stellenangeboten in Darknet-Foren festgestellt. Vor allem Cyberkriminelle mit Expertise im Bereich Social Engineering sind gefragt - und solche, die KI für Social Engineering-Angriffe, zum Beispiel für die Erstellung von Deepfakes, nutzbar machen. Die Gesuche in bekannten Cyberkriminellen-Foren wie "Exploit" und "RAMP" haben sich mehr als verdoppelt. Auch in diesem Jahr stieg die Zahl der Anzeigen - sogar so rasant, dass der Vorjahreswert bereits im Juli überschritten wurde.

"Der Underground-Arbeitsmarkt boomt nicht nur, er professionalisiert sich auch. Ganze 87 Prozent der Stellenanzeigen stammen mittlerweile von kriminellen 'Personalvermittlern, die im Dark Web für ihre kriminellen Klienten nach kriminellen Technikern mit hochspezialisierten Angriffsfähigkeiten - vor allem im Bereich Social Engineering - suchen. Der Trend ist klar: Cyberkriminalität wird immer organisierter, spezialisierter und effizienter," ordnet Security Awareness Experte Dr. Martin Krämer von der Sicherheitsfirma KnowBe4 ein.

Krämer konstatiert, "dass ein modernes Human Risk Management effektiv helfen kann. Dessen Phishing- Trainings, -Schulungen und -Tests lassen sich mit dem Einsatz von KI mittlerweile personalisieren und automatisiert zum Einsatz bringen." Weitere Erkenntnisse lesen Sie hier: https://ots.de/wNZ2kG

