PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von KnowBe4 mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

KnowBe4

Anstieg der Ransomware-Angriffe - aber die wahre Dimension bleibt im Dunkeln

Berlin (ots)

Dr. Martin Krämer, Security Awareness Advocate bei KnowBe4

Die Bedrohungslage durch Ransomware bleibt angespannt - und sie verschärft sich weiter. Im zweiten Quartal 2025 wurden weltweit 276 öffentlich bekannte Ransomware-Vorfälle registriert, ein Anstieg von 63 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Doch dieser Wert zeigt nur die sichtbare Spitze eines deutlich größeren Problems. Denn der überwiegende Teil der Angriffe wird gar nicht öffentlich - rund 81 Prozent der Vorfälle bleiben unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Die reale Bedrohung ist also weit größer als die offizielle Statistik vermuten lässt.

Daten- Exfiltration als Druckmittel

Die Strategie der Angreifer ist dabei klar: Es geht nicht nur um die Verschlüsselung von Daten, sondern vor allem um deren gezielte Entwendung. In 95 Prozent der öffentlich bekannt gewordenen Angriffe kam es zur Exfiltration sensibler Informationen. Damit setzen die Täter Unternehmen zusätzlich unter Druck - Lösegeldforderungen werden durch das Drohpotenzial der Datenveröffentlichung untermauert.

Eine wachsende Bedrohung - oft unsichtbar

Die Zahlen aus dem zweiten Quartal 2025 machen deutlich, dass Ransomware-Angriffe nicht nur zunehmen, sondern sich in ihrer Auswirkung und Zielgenauigkeit weiterentwickeln. Die hohe Dunkelziffer, die gezielte Exfiltration sensibler Daten und die zunehmende Branchenvielfalt zeigen: Unternehmen benötigen nicht nur technische Abwehrmechanismen, sondern auch ein waches Auge für die Dynamik eines Angriffs.

Pressekontakt:

Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG
Auf der Eierwiese 1
82031 Grünwald
KnowBe4@kafka-kommunikation.de
089 747470580

Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von KnowBe4 mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: KnowBe4
Weitere Storys: KnowBe4
Alle Storys Alle
  • 18.07.2025 – 14:36

    Social Engineering bleibt wichtigstes Einfallstor

    Berlin (ots) - Social Engineering ist eine der häufigsten Techniken, die von kriminellen Akteuren eingesetzt werden, heißt es unter anderem in einem Bericht von Europol. Initial Access Broker konzentrieren sich demnach zunehmend darauf, solche Techniken zu nutzen, um gültige Zugangsdaten für die Systeme ihrer Opfer zu erhalten. Dieser Erstzugang kann in der Folge von cyberkriminellen Akteuren auf vielfältige Weise ...

    mehr
  • 16.06.2025 – 12:16

    KnowBe4 warnt vor Steuererklärungs-Phishing

    Berlin (ots) - Die Sicherheitsforscher von KnowBe4 ThreatLabz haben einen starken Anstieg von steuerbezogener Phishing-Aktivitäten festgestellt. Allein im März waren 16 Prozent aller an diesem Tag verarbeiteten Phishing-E-Mails auf die Thematik "Steuererklärung" ausgerichtet. Fast die Hälfte aller identifizierten Angriffe (48,8 Prozent) stammte von kompromittierten geschäftlichen E-Mail Konten. Die meisten dieser ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren