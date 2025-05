Deutsche Welthungerhilfe e.V.

#ZeroHungerRun Challenge 2025

Aktiv gegen Hunger: Welthungerhilfe ruft zum Laufen, Walken oder Radeln auf

Vom 22. bis 25. Mai 2025 findet zum fünften Mal die virtuelle #ZeroHungerRun Challenge der Welthungerhilfe statt. Im Aktionszeitraum sind Interessierte eingeladen, Teil einer weltweiten Bewegung gegen Hunger zu werden und Sport mit sozialem Engagement zu verbinden. Freiwillige Startspenden leisten einen Beitrag zur Unterstützung von Menschen in Not. Auch Prominente der Sport- und TV-Branche sowie reichweitenstarke Content Creator setzen sich für die Überwindung von Hunger ein und rufen ihre Community zur Teilnahme auf.

Ein Leben ohne Hunger ist ein fundamentales Menschenrecht, doch immer noch gehen weltweit bis zu 733 Millionen Menschen jeden Abend hungrig zu Bett. Obwohl es genug Nahrung für alle auf der Welt gibt und Hunger das größte lösbare Problem der Menschheit ist, stirbt alle 13 Sekunden ein Kind unter 5 Jahren an den Folgen von Mangel- und Unterernährung. Diese untragbare Situation fordert entschlossenes Handeln - genau hier setzt die #ZeroHungerRun Challenge an.

Vom 22. bis 25. Mai haben Läuferinnen und Läufer die Möglichkeit, mit ihrem Lieblingshobby Teil einer weltweiten Bewegung gegen Hunger zu werden. Auch Fahrradfans und Walker sind herzlich eingeladen, sich an den Aktionstagen der Welthungerhilfe zu beteiligen. Geradelt, gelaufen oder gewalkt werden kann zu einem frei wählbaren Tageszeitpunkt überall - im Wald, im Park oder in der Stadt. Im individuellen Tempo, allein oder in Gesellschaft.

Ziel der #ZeroHungerRun Challenge ist es, in 30 oder 60 Minuten so viele Meter wie möglich zu absolvieren, Spenden zu sammeln und Menschen für eine Welt ohne Hunger zu mobilisieren. Auch Teams aus den Netzwerken der Welthungerhilfe-Länderbüros in Äthiopien, Nepal, Malawi, Simbabwe, Kenia, Uganda, Südsudan oder der Ukraine nehmen teil und tragen so die Benefizveranstaltung in die Welt.

Prominente gehen und radeln sportlich voran

Ein gemeinschaftliches, globales Engagement liegt auch ARD-Sport-Moderator Tom Bartels am Herzen. Als Botschafter der #ZeroHungerRun Challenge ruft er dazu auf, sich der Bewegung anzuschließen: "Im Sport geht es um Freude an der Bewegung, um Gesundheit, aber auch um Sieg und Niederlagen. Wenn wir über Armut reden, geht es um Gerechtigkeit und Verantwortung für alle Menschen auf der Welt. Daher mein Appell: rennt, walkt oder radelt vom 22. bis 25. Mai so viele Kilometer, wie ihr könnt und habt Spaß dabei."

Weitere Prominente aus Show und Sport unterstützen die #ZeroHungerRun Challenge. So investieren unter anderem auch Nina Ensmann, Tanja Lanäus, Simon Böer, Knacki Deuser, Till Demtrøder, Matthias Schloo, Helmut Zerlett, Simon Rolfes, Thomas Eichin, Frank Busemann, Arnd Schmitt, Esther & Hendrik Pfeiffer sowie die Content Creator Mario Novembre und Leon Pelz Zeit und Muskelkraft, und bitten um freiwillige Startspenden. Die Erlöse der Challenge fließen dorthin, wo sie am dringendsten gebraucht werden und unterstützen nachhaltige Ernährungsprojekte der Welthungerhilfe.

On- und offline aktiv bei der #ZeroHungerRun Challenge dabei sein

Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, ihren Einsatz mit Fotos über Social-Media-Kanäle zu dokumentieren. Die "Wall of Fame" auf der Homepage der Welthungerhilfe bringt die Community der #ZeroHungerRun Challenge digital zusammen und würdigt jede zurückgelegte Strecke.

Ambitionierte Sportlerinnen und Sportler können sich zudem mit ihren per App getrackten und hochgeladenen Leistungen in einer Einzel- oder Teamwertung mit allen Teilnehmenden ihres Bundeslandes, auf nationaler Ebene und sogar weltweit messen. Zusätzlich wird eine Gesamt- und Altersklassenwertung von Jugend m/w U16 bis AK95 ausgewiesen.

Alle detaillierten Informationen zum Ablauf der #ZeroHungerRun Challenge und der Anmeldung unter: https://ots.de/ENVwJU

Die Welthungerhilfe ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionell unabhängig. Sie setzt sich mutig und entschlossen für eine Welt ohne Hunger ein. Seit ihrer Gründung am 14.12.1962 wurden 12.128 Auslandsprojekte in rund 72 Ländern mit 5,07 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach dem Grundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellen Katastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnerorganisationen.

Original-Content von: Deutsche Welthungerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuell