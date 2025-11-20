PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von KnowBe4 mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

KnowBe4

KnowBe4-Studie: Finanzsektor durch Transformation im Fokus der Cyberkriminellen

Berlin (ots)

KnowBe4, Anbieter der weltweit renommierten Cybersicherheitsplattform, die sich umfassend mit dem Risikomanagement für Menschen und KI-Agenten befasst, veröffentlicht den "Cyberrisiken im Finanz- und Bankensektor in EMEA"-Report. Der Bericht zeigt, dass der Finanz- und Bankensektor in EMEA mit eskalierenden Cyberrisiken konfrontiert ist. Diese resultieren aus der rasanten digitalen Transformation, immer raffinierteren Bedrohungsakteuren sowie der anhaltenden Herausforderung, Mitarbeitende im Erkennen und Bewältigen neuer Bedrohungen zu schulen.

Der Finanz- und Bankensektor, der aufgrund seiner Datenfülle und seiner wichtigen Rolle in der Wirtschaft ein lukratives Ziel darstellt, erlebt einen Anstieg von Cyberangriffen. Diese führen zu erheblichen finanziellen Verlusten, Betriebsstörungen und Reputationsschäden.

Wichtigste Ergebnisse:

  • Der am zweithäufigsten betroffene Sektor in Europa: Der Finanz- und Bankensektor macht 18 Prozent der Cybervorfälle in Europa aus und ist damit der am zweithäufigsten betroffene Sektor. Weltweit steigt dieser Anteil auf 23 Prozent.
  • Hohe Kosten von Datenverstößen: Die durchschnittlichen Kosten eines Datenverstoßes in diesem Sektor belaufen sich im Jahr 2025 auf etwa 5,56 Millionen US-Dollar (4,77 Millionen Euro). Diese liegen damit an zweiter Stelle nach dem Gesundheitswesen.
  • Betriebsausfälle: Finanzinstitute verzeichnen nach einem Ransomware-Vorfall durchschnittlich 15 Tage Ausfallzeit, in einigen Extremfällen sogar mehrere Monate.
  • Wichtigste Treiber für Cyberbedrohungen: Die Attraktivität des Sektors für Cyberkriminelle ergibt sich aus folgenden Komponenten: Die Einführung digitaler Technologien, die Abhängigkeit von Drittanbietern, der Konzentration hochwertiger personenbezogener Daten und Finanzanlagen sowie ihrer entscheidenden Rolle für die Wirtschaft.
  • Menschenzentrierte Angriffsmethoden dominieren: Social Engineering und Phishing sind nach wie vor die gängigsten Taktiken. Dies zeigt, warum Unternehmen neben technischen Abwehrmaßnahmen auch in die Entwicklung der Sicherheitskompetenzen ihrer Mitarbeiter investieren müssen.

Den kompletten Bericht können Sie hier einsehen: https://www.knowbe4.com/hubfs/Cyber-Risk-Finance-Banking-EMEA-Report_en-US.pdf

Pressekontakt:

Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG
Auf der Eierwiese 1
82031 Grünwald
KnowBe4@kafka-kommunikation.de
089 747470580

Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von KnowBe4 mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: KnowBe4
Weitere Storys: KnowBe4
Alle Storys Alle
  • 20.10.2025 – 17:43

    KI sorgt für Phishing Welle

    Berlin (ots) - Dr. Martin Krämer, Security-Experte bei KnowBe4 warnt aktuell vor KI-getriebenem Phishing. Gefüttert wird die Erkenntnis durch einen Bericht von Microsoft. "Die Angriffe gingen von einem kompromittierten E-Mail-Konto eines kleinen Unternehmens aus. Darüber verschickten die Täter täuschend echt gestaltete Nachrichten, die angeblich von einem Filesharing-Dienst stammten. Der enthaltene Anhang - eine vermeintliche Dokumentdatei - leitete Empfänger jedoch ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 12:47

    KnowBe4: Ganzheitlicher Ansatz für das Human Risk Management

    Berlin (ots) - KnowBe4, Anbieter einer weltweit renommierten Cybersicherheitsplattform, die sich umfassend mit Human Risk Management befasst, veröffentlicht das Whitepaper "A Strategic Framework for Human Risk Management". Es beschreibt die Grundprinzipien eines modernen Ansatzes für Human Risk Management (HRM) und wie Unternehmen das Framework anwenden können, um ihre Sicherheitskultur zu stärken und messbare ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 09:20

    Anstieg von Social Engineering erwartet: Jobmarkt im Darknet boomt

    Berlin, Deutschland (ots) - In einer aktuellen Untersuchung hat die Firma ReliaQuest zwischen 2024 und 2025, einen deutlichen Anstieg an Stellenangeboten in Darknet-Foren festgestellt. Vor allem Cyberkriminelle mit Expertise im Bereich Social Engineering sind gefragt - und solche, die KI für Social Engineering-Angriffe, zum Beispiel für die Erstellung von Deepfakes, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren