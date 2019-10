DA Direkt

Wachstumsoffensive: DA Direkt startet mit einzigartigem Ökosystem in das Segment Zahnzusatzversicherung

Köln/Frankfurt am Main

Mit einem völlig neu konzipierten Zahnschutz startet die DA Direkt erstmals in den Markt der Krankenzusatzversicherungen. Dieser Schritt ist Teil der strategischen Neuausrichtung mit der der Direktversicherer ein signifikantes Wachstum im potentialstarken Direktmarkt anstrebt. Kern der Zahnzusatzversicherung ist ein neuartiges Ökosystem: Im Ergebnis bringt die DA Direkt nun gemeinsam mit dem Insurtech dentolo ein Leistungspaket an den Markt, das erstmals den klassischen Versicherungsschutz mit Servicekomponenten aus der medizinischen Zahnbehandlung verbindet. Zusammen mit dentolo wurde das neue Produkt innerhalb von nur drei Monaten zur Marktreife entwickelt.

Offensive im Bereich der Zahnzusatzversicherung: DA Direkt erschließt neues Ökosystem

"Die Zahnzusatzversicherung der DA Direkt ist mehr als eine Versicherung. Wir schaffen mit dem Marktstart ein neuartiges Ökosystem, das den Patienten in dem völlig ineffizienten Markt der Zahnmedizin über den kompletten Behandlungsprozess unterstützt", so Peter Stockhorst, Vorstandsvorsitzender der DA Direkt. "Mit dem Start der Zahnzusatzversicherung gehen wir jetzt in die Offensive. Wir gehen damit neue Wege im Markt und sehen großes Potenzial für unseren innovativen Zahnschutz."

Das Ökosystem ermöglicht den Kunden der DA Direkt Zugriff auf einen Qualitätsverbund von mehr als 500 Zahnärzten in ganz Deutschland. Indem Kostenstrukturen offengelegt und die Ergebnisqualität kontinuierlich überprüft werden, arbeitet das Ökosystem gegen die Intransparenz im Umgang mit zahnärztlichen Behandlungen. Die enge und transparente Zusammenarbeit mit den Ärzten innerhalb des Netzwerkes ermöglicht es Kosten- und Servicevorteile, bei einer Behandlung durch einen dentolo Zahnarzt, unmittelbar an Kunden weiterzugeben. Das heißt ganz konkret, Kunden erhalten eine günstigere Behandlung und zusätzlich eine bis zu 15 Prozent höhere Erstattung der Behandlungskosten als außerhalb des Ökosystems.

Zudem bietet das Ökosystem die Möglichkeit die Rechnungsabwicklung für den Versicherungsnehmer zu übernehmen. Dentolo organisiert zudem die Terminvergabe innerhalb von zehn Werktagen und begleitet Kunden mit einer persönlichen Beratung - vor, während und nach der Behandlung.

Mit dem Erwerb des Berliner Insurtech dentolo Deutschland GmbH im Juli 2019, durch die Zurich Gruppe Deutschland, wurde die DA Direkt gezielt für den vorgesehenen Einstieg in das Geschäft mit Zahnzusatzversicherungen gestärkt.

DA Direkt will eine Wachstumsgeschichte schreiben

"Der Markt der Zahnzusatzversicherung bietet großes Wachstumspotenzial - insbesondere für Direktversicherer, die sich mit innovativen und verbraucherorientierten Lösungen gegen die Ineffizienz im Markt der Zahnmedizin stellen. Wir steigen ganz gezielt als Innovator in diesen Wachstumsmarkt ein", sagt der Vorstandsvorsitzender der DA Direkt. "Der Anteil der Online-Abschlüsse lag in 2018 im Bereich aller Krankenzusatzversicherungen bei 25 Prozent und wird weiterwachsen. Daneben sehen wir ein großes Potenzial für Serviceleistungen neben dem klassischen Versicherungsschutz. Aus diesem Grund werden wir unsere Kunden deutlich stärker unterstützen als die etablierten Versicherer."

Versicherungslösungen neu denken

Mit der Neupositionierung der Marke DA Direkt hat Peter Stockhorst in 2019 die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Die Neuausrichtung ist wichtig für die strategische Weiterentwicklung des Direktversicherers im Direktversicherungsmarkt.

"Im gesamten Versicherungsmarkt hat sich die Zahl der Online-Abschlüsse in den letzten zehn Jahren mehr als verdreifacht. Die DA Direkt konnte von diesem Wachstum bisher nicht profitieren. Mit der strategischen Neuausrichtung haben wir daher in 2019 die Basis für einen nachhaltigen Wachstumskurs in den kommenden Jahren gelegt. Die Investitionen in den Umbau und in den Ausbau des Geschäftes sind die Grundlage, um mit der neupositionierten Marke DA Direkt in eine erfolgreiche Zukunft zu starten", sagt Peter Stockhorst.

Innovativ im Direktmarkt: Ein persönlicher Fachberater für jeden Kunden

"Online Plus" ist der Leitgedanke in der Neupositionierung der DA Direkt: Kunden können ihren individuellen Schutz online gestalten und erhalten persönliche Unterstützung - jederzeit und überall. So bietet das Service-Netzwerk der DA Direkt bereits seit Juli 2019 einen eigenen, persönlichen Versicherungsfachberater am Telefon. Kunden erhalten in Ergänzung zum bestehenden Callcenter auf Wunsch einen fest zugeordneten Fachberater. Die 34 DA Direkt Geschäftsstellen in Deutschland wurden dazu parallel in das neue Service-Netzwerk transformiert. Neben der individuellen Kundenberatung gewährleistet DA Direkt mit dem Start der neuen Services eine Erreichbarkeit an sieben Tagen in der Woche, 24 Stunden lang.

Wachstumsoffensive: DA Direkt plant weitere Investitionen

Auch künftig verfolgt die DA Direkt einen ambitionierten Wachstumskurs. "Mit dem konsequenten Umbau der Gesellschaft innerhalb von neun Monaten haben wir die Voraussetzung geschaffen, künftig wieder eine Wachstumsgeschichte zu schreiben", so Stockhorst. "Mit unserem einzigartigen Ökosystem für den Zahnschutz gehen wir nun in die Offensive und wollen auch in Zukunft mit innovativen Angeboten im Markt vorangehen."

Die DA Direkt Versicherung

DA Direkt ist eine Tochtergesellschaft der Zurich Gruppe in Deutschland mit Beitragseinnahmen (2018) von 287,4 Millionen Euro und rund 1,4 Millionen Versicherungsverträgen. Seit 40 Jahren nah dran. Heute ist DA Direkt einer der führenden Kfz-Direktversicherer in Deutschland und Teil der weltweit erfolgreichen Zurich Insurance Group. Fundiertes Versicherungswissen wird hier mit innovativem Vordenken der internationalen Unternehmensgruppe kombiniert - eine Garantie für moderne Versicherungsleistungen. Weitere Informationen: www.da-direkt.de

