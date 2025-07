NTS Netzwerk Telekom Service AG

NTS INSPIRATION 25

Augsburg

Impulse, die über den Tag hinaus wirken

Über 200 geladene Gäste aus den IT-Abteilungen namhafter Unternehmen kamen in die WWK Arena in Augsburg, um sich von spannenden Vorträgen inspirieren zu lassen und um die neuesten Trends in der IT zu erfahren. Das Event-Format des IT-Dienstleisters NTS bot einen faszinierenden Blick auf die aktuelle und zukünftige Stufe der Digitalisierung. NTS mit Hauptsitz in Österreich und bereits 7 Standorten in Deutschland gilt als Spezialist in Sachen Network, Collaboration, Security, Data Center und Platform. Der IT-Dienstleister mit einem Konzernumsatz von 331 Mio. Euro ist bekannt für eine außergewöhnliche Service- und Kundenorientierung.

Von datengetriebenem Staunen über olympische Willenskraft bis hin zu KI-getriebenem Zukunftsoptimismus, die NTS Inspiration 25 bot jede Menge Stoff zum Nachdenken, Staunen und Weiterdenken. David Kriesel öffnete die Blackbox Bahn mit seiner Guerilla-Data-Science und entführte das Publikum in die Welt der klug genutzten Daten. Matthias Steiner bewies eindrucksvoll, wie viel Stärke in echten Rückschlägen steckt, vom Gewichtheber zum Unternehmer. Und Zukunftsmanager Pero Mićić machte klar: Die Arbeitswelt von morgen braucht keine Angst vor KI, sondern Lust auf Veränderung.

WELCOME – ein Blick zurück, der nach vorne zeigt

Jürgen Tabojer, Gastgeber der NTS Inspiration und Managing Director Deutschland, begrüßte die Gäste herzlich in der WWK Arena in Augsburg. Er freute sich über das starke Interesse und die besondere Atmosphäre an diesem außergewöhnlichen Veranstaltungsort. Für ihn stand fest: “Dieser Tag verspricht spannende Impulse, inspirierende Persönlichkeiten und jede Menge Raum für Austausch. Wir wollten ein Event schaffen, das nicht nur informiert, sondern inspiriert.” Mit einem klaren Fokus auf Zukunft, Technologie und Menschlichkeit wünschte er allen Teilnehmenden einen erkenntnisreichen und begeisternden Tag bei der NTS Inspiration 25.

Zum Auftakt gab auch CEO Alexander Albler einen kurzen Rückblick auf 30 Jahre NTS, ein Jubiläum, das nicht nur für Kontinuität steht, sondern vor allem für Veränderung, Wachstum und den Mut, neue Wege zu gehen. “30 Jahre NTS bedeutet drei Jahrzehnte voller Wandel, Wachstum und gemeinsamer Leidenschaft für Technologie. Was uns dabei immer ausgemacht hat, sind nicht nur unsere Lösungen, sondern vor allem die Menschen dahinter,” so Alexander Albler, CEO und Miteigentümer.

Inspirierende Botschaften

Prof. Dr. Pero Mićić, Zukunftsmanager & Gründer der FutureManagementGroup AG, startete in seinem zukunftsweisenden Vortrag “Bright Future Business” mit der Frage, warum positive Zukunftslust der Schlüssel zur digitalen Revolution ist.

David Kriesel, Informatiker & Data Scientist zeigte unverblümt und fesselnd einen “BahnMining”-Deep-Dive. Wie holt man Daten aus den Verkehrssystemen, die uns zuvor verborgen blieben?

Matthias Steiner, Olympiasieger Gewichtheben & Unternehmer zeigte persönliche Stärke: “Reißen, Stoßen, Kämpfen” beschreibt seinen Weg von Rückschlägen auf die olympische Bühne und in die Business-Welt.

Praxis-Talk im Fokus

In einer spannenden Talkrunde trafen IT-Strategie, Betriebspraxis und Zukunftsfragen direkt aufeinander. Ingo Bachmann von der Genuss-Molkerei Zott, Frank Meisl von Carthago Reisemobilbau, Andreas Plaul von der Haufe Group und ein Repräsentant von Cisco teilten Einblicke aus ihren Unternehmen. Nach kurzen Vorstellungen ihrer Firmen ging es in konkrete Themenbereiche: Von der Frage nach der Trennlinie zwischen IT und OT, über die ständige Erreichbarkeit im 24/7/365-Modus, bis hin zu Cybersecurity, WLAN-Ausleuchtung und der Zusammenarbeit mit NTS.

Produktwissen To-Go

Zwischen den Slots nutzten viele Gäste die Möglichkeit, sich mit Top-Engineers von NTS und den Technologiepartnern auszutauschen. An zahlreichen Infoständen standen diese Rede und Antwort zu Themen wie IT-Security, Network, oder Data Center. Hier wurde nicht theoretisiert, sondern Klartext gesprochen.

Über NTS Deutschland

Seit der Gründung im Jahr 2017 wächst das NTS-Deutschland-Team kontinuierlich. Inzwischen ist die NTS an den Standorten Augsburg, Friedrichshafen, Reutlingen, Leipzig, Rosenheim, Regensburg und Heidelberg vertreten.

“Wir können dank unseres großartigen Teams und unserer starken Partnerschaften auf erfolgreiche Jahre zurückblicken”, sagt Jürgen Tabojer, Managing Director Deutschland bei NTS. “Der Grund für die Expansion ist, so nah wie möglich am Kunden zu sein, um den bestmöglichen Service zu gewährleisten und dem unternehmensweiten Motto “Relax, We Care” nachzukommen.”

Über NTS

RELAX, WE CARE: Mit dieser Motivation übernehmen wir Verantwortung, gestalten und betreuen IT-Lösungen mit Sorgfalt, Qualität und zertifizierter Erfahrung. Unsere technische Leidenschaft, gepaart mit Super Services, sorgt für begeisterte Kunden und langjährige Partnerschaften. Gemeinsam mit ausgewählten High-End-Herstellern kreieren wir Lösungen für die Bereiche Network, Security, Collaboration, Data Center & Platform.

Die NTS Gruppe ist mit seinen Tochterunternehmen führender IT-Dienstleister mit internationalen Kunden und Sitz in Österreich. Das Grazer Unternehmen ist weltweit tätig und steuert 10 Unternehmen mit insgesamt 22 Standorten und mehr als 878 Mitarbeiter:innen in Österreich, Deutschland, Italien, der Schweiz, Nordamerika, China, Australien, Bosnien und Herzegowina und Tschechien. Der Bilanzumsatz für das Jahr 2024 lag bei 331 Mio. Euro.

www.nts.eu

