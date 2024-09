NTS SECPACKTALK MÜNCHEN 2024

NTS Netzwerk Telekom Service AG

Beim NTS SECPACKTALK am 19. September 2024 in München trafen innovative Visionen auf praxisnahe Strategien, präsentiert von hochkarätigen IT-Expert:innen. Das Event des IT-Dienstleisters bot inspirierende Vorträge, spannende Einblicke in die IT-Security und ein unterhaltsames Live-Hacking, das die Teilnehmenden gleichermaßen informierte und begeisterte.

Der NTS SECPACKTALK, ein exklusives Forum für IT-Security-Expert:innen und visionäre Player der Branche, fand heuer im „Design Offices München-Bogenhausen“ statt. Gastgeber und Managing Director NTS Deutschland, Jürgen Tabojer, eröffnete das Event und freute sich über die zahlreichen Gäste beim ersten NTS SECPACKTALK in Deutschland: “NTS Deutschland ist in den letzten Jahren stark gewachsen und wir entwickeln uns ständig weiter. Nur so können wir mit den spannenden Veränderungen im IT-Bereich mithalten.”

Super Mario’s Odyssey

Dominik Mocher, Security Architect bei NTS sprach eingangs über Schutzmaßnahmen im Cybersecurity-Bereich. „Der Angreifer muss nur eine Schwachstelle finden, um einzudringen”, warnt er. Anhand humorvoller Beispiele mit einer fiktiven, auf Super Mario basierten “Firma”, zeigte Mocher mögliche Sicherheitsschwachstellen auf und erläuterte, wie Hacker bei einem Angriff vorgehen. Er erklärte, was als Erstes zu tun sei, um Schäden zu begrenzen, und wie Unternehmen ihre IT-Sicherheit verbessern könnten. In der abschließenden Fragerunde ging er genauer auf die Security Services von NTS ein, die Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für mehr Schutz bieten.

Regulatory Avalanche

Die Cybersicherheitslage verschärft sich immer weiter, und regulatorische Rahmenwerke wie NIS-2, DORA und der AI-Act erhöhen die Anforderungen an Unternehmenssicherheit. Kim Finck, Fachvertriebsleitung Cybersecurity Public Sector, Cisco, hob in ihrem Vortrag hervor, dass diese Regulierungen strengere Schutzmaßnahmen und Compliance erfordern würden und präsentierte Ciscos angepasste Strategie auf die Veränderungen. Diese bietet integrierte Sicherheitslösungen und moderne Technologien wie KI und maschinelles Lernen, um Unternehmen bei der Einhaltung der Vorgaben zu unterstützen. “Der Schlüssel dafür, dass die regulatorische Lawine nicht über einen einbricht, ist digitale Resilienz”, meinte Finck.

Ich glaube, es h@kt!

Ein besonderes Highlight war der renommierte Comedyhacker und IT-Experte Tobias Schrödel, der auf unterhaltsame Weise die Gefahren und Schwachstellen moderner IT-Systeme aufzeigte. Bei seiner Live-Hacking-Show demonstrierte Schrödel reale Beispiele von Phishing-Mails und Briefen, führte das Publikum ins Darknet und zeigte, wie gestohlene Daten geleakt und welche Daten im Darknet verkauft werden. Mit einem Anruf über eine gefälschte Nummer sowie des Deep Fakes der Stimme eines NTS Mitarbeiters schloss er seinen Vortrag überzeugend ab.

The SOC of the Future - grenzenlose Resilienz

Matthias Maier, Security Market Advisor bei Splunk, betonte in seinem Vortrag, dass Sicherheitsoperationszentren (SOCs) angesichts zunehmender Cyberbedrohungen ihre Strategien und Technologien weiterentwickeln müssten, um effektiv zu bleiben: “Wahre digitale Resilienz ist, den Angriff zu erkennen, bevor er in das System eindringt.” Maier zeigte auf, wie KI und Detection-and-Response-Tools die Bedrohungserkennung, Untersuchung und Reaktion verbessern können. Die Teilnehmer erhielten wertvolle Einblicke in den Aufbau eines proaktiven und widerstandsfähigen SOCs, das mit Hilfe von Splunk den dynamischen Herausforderungen der modernen Bedrohungslandschaft gewachsen ist.

Redefining Security in the Age of AI

Lothar Renner, Managing Director Cybersecurity, Cisco EMEA, gab einen spannenden Einblick in die IT-Security im Zeitalter von KI und ging genauer auf die Möglichkeiten und Gefahren ein, die aktuelle Entwicklungen in der KI-Technologie mit sich bringen. “Der Einzug von AI ist nicht aufzuhalten”, so der Experte. AI soll Unternehmen mit Features wie automatischer Segmentierung und selbstqualifizierenden Updates beim Schutz der Unternehmensinfrastruktur unterstützen und IT-Speazialist:innen unter die Arme greifen.

In einer abschließenden Impulstalkrunde mit den Speakern Lothar Renner, Kim Finck und Matthias Maier brachte Gastgeber Jürgen Tabojer die rasante Entwicklung der Cybersecurity mit treffenden Worten auf den Punkt: “Im letzten Jahr hatten wir es noch mit einer Dampflok zu tun, dieses Jahr schon mit einem Düsenjet!”

Beim gemütlichen Ausklang konnten sich die Gäste zu den spannenden Insights austauschen und gewohnte NTS-Feel-Good-Services genießen. Die Mischung aus fachlicher Expertise, visionären Ausblicken und humorvoller Unterhaltung machte das Event zu einem spannenden Erlebnis für alle, die die Zukunft der IT-Security aktiv mitgestalten wollen.

Über NTS

RELAX, WE CARE: Mit dieser Motivation gestaltet, installiert und betreut NTS Lösungen im digitalen Raum. Gemeinsam mit renommierten High-End-Herstellern werden IT-Lösungen mit verlässlichen Super Services für die Bereiche Network, Security, Collaboration, Cloud und Data Center angeboten.

Die NTS Netzwerk Telekom Service AG, mit Hauptsitz in Graz/Österreich, wurde im Jahre 1995 von den Eigentümern Alexander Albler und Hermann Koller gegründet. Derzeit sind rund 780 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den 22 Standorten in unter anderem Österreich, Deutschland, der Schweiz, Italien, China und den USA beschäftigt. Der Bilanzumsatz für das Jahr 2023 lag bei 341 Mio. Euro. Das Team von NTS Deutschland wächst seit der Gründung im Jahr 2017 kontinuierlich. Im vergangenen Jahr stießen die jüngsten Standorte Heidelberg und Regensburg zu Friedrichshafen, Rosenheim, Leipzig, Augsburg und Reutlingen.

