SPS 2023: Rockwell Automation präsentiert hochmoderne Lösungen zur Beschleunigung der digitalen Transformation und Optimierung der Produktion

Rockwell Automation Inc., das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, wird seine hochmodernen Technologien und Lösungen auf der SPS 2023 präsentieren, die vom 14. bis 16. November in Nürnberg, Deutschland, stattfindet.

Rockwell wird sein umfassendes Portfolio an intelligenten Geräten und Softwarelösungen für die Fertigungsindustrie präsentieren, darunter Highlights wie:

die Cloud-basierte Software FactoryTalk® Design Studio™

die offene und skalierbare FactoryTalk® Optix™ HMI-Visualisierungsplattform

der FactoryTalk® Edge Manager zur intelligenten Verwaltung von industriellen Edge-Geräten und -Apps

ein Robotermodell von OTTO Motors, das veranschaulicht, wie autonome mobile Roboter die nächste Stufe der schlanken Fertigung revolutionieren können

die dezentralen ArmorKinetix Servoantriebe, Rockwells modulare, erweiterbare Lösung für Bewegungssteuerungsanforderungen

die neue ArmorBlock 5000™ I/O Serie

der fully managed Stratix® 5200-Switch

Besucher können sich eine Vielzahl anderer Rockwell-Lösungen ansehen, darunter Plex MES, Technologien für Augmented Reality und künstliche Intelligenz sowie Sicherheitslösungen.

„Im Rahmen des umfassenden Angebots von Rockwell helfen all diese Lösungen Unternehmen dabei, ihre digitale Transformation bestmöglich umzusetzen und zu beschleunigen, bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen und weitere Vorteile zu ermöglichen, darunter die Optimierung der Produktion, die Stärkung der Mitarbeiter, das Vorantreiben der Nachhaltigkeit und die Entwicklung von Resilienz", sagte Uwe Keiter, Geschäftsführer und OEM Sales Director Deutschland, Rockwell Automation.

In diesem Jahr befindet sich der Stand von Rockwell Automation in Halle 3C, Stand 320. Der neue Standort von Rockwell ermöglicht eine größere Nähe zu mehreren Partnern, darunter 13, die gemeinsam auf dem Stand vertreten sein werden und ergänzende Technologien wie drahtlose Netzwerke und Kommunikation, Robotik, Antriebstechnik und Cybersicherheit vorstellen.

Jan Van Den Bossche, EMEA Regional Vice President, Technology and Domain Expertise, Rockwell Automation, sagte: „Der Schlüssel liegt in der Kombination von Daten, Technologie und Fachwissen – von der Entwurfsphase über den nahtlosen Betrieb bis hin zur vorausschauenden Wartung und anspruchsvollen Lebenszyklusdiensten. Mit Design-, Betriebs- und Wartungslösungen unterstützen wir Maschinenbauer und Endkunden in den verschiedenen Branchen dabei, effizienter und intelligenter zu produzieren. Während das Hauptziel darin besteht, die Produktivität unserer Kunden zu steigern, liegen die Vorteile eindeutig in einer nachhaltigeren und ressourcenschonenden, flexibleren und sichereren Produktion von Gütern."

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Rockwell.

Informationen zu Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc, (NYSE: ROK), ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin und beschäftigt rund 28.000 Problemlöser, die unseren Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Weitere Informationen darüber, wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise begleiten, finden Sie auf www.rockwellautomation.com.

