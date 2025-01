Octapharma Plasma

BlueFriday: Octapharma Plasma und everwave sammeln 2,5 Tonnen Plastik aus Flüssen

Eine saubere Zukunft unterstützen statt Schnäppchen jagen: Anlässlich des Black Friday, der für viele ein wichtiger "Feiertag" in Sachen Konsumorientierung ist, hat die Octapharma Plasma GmbH gemeinsam mit dem Aachener Start-up everwave ein weiteres Zeichen für saubere Gewässer weltweit gesetzt: Für jede Blut- und Plasmaspende am BlueFriday in den 21 Spendezentren bundesweit sammelt everwave 1 Kilogramm Müll bei weltweiten Cleanup Projekten. Dank dieses Projektes und der großartigen Unterstützung der Spender:innen können somit beeindruckende 2,5 Tonnen Müll gesammelt werden. Damit haben Octapharma Plasma und everwave ihre Partnerschaft gegen die Verschmutzung von Flüssen und Ozeanen um einen weiteren Meilenstein ergänzt.

"Leben retten und schützen"

"Leben schützen können wir direkt durch verantwortliches Handeln z. B. durch eine Blut- und Plasmaspende, die Leben rettet, sowie indirekt durch die Unterstützung von Menschen und Aktionen, die sich dafür einsetzen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen", so Hubert Franzaring, Geschäftsführer der Octapharma Plasma GmbH. "Mit kreativen Aktionen möchten wir unterstreichen, dass jeder Einzelne durch einfache Handlungen einen bedeutenden Unterschied bewirken kann", so Franzaring weiter. Diese Initiative verdeutliche die Kraft gemeinsamer Anstrengungen und die Vision, aktiv zum Schutz von Leben und Umwelt beizutragen.

Neben dem aktiven Umweltschutz war es Ziel der Aktion, das Bewusstsein für die dringenden Maßnahmen gegen Umweltverschmutzung zu schärfen. "Umweltschutz beginnt bei uns allen und endet nicht nach einem solchen Aktionstag. Es ist eine fortlaufende Verantwortung, die wir alle gemeinsam tragen", so Hubert Franzaring.

Über Octapharma Plasma

Die Octapharma Plasma GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Octapharma AG, einem weltweit tätigen familiengeführten Unternehmen mit Hauptsitz in Lachen / Schweiz. Die Octapharma mit insgesamt 11.000 Mitarbeitenden ist auf die Gewinnung und Verarbeitung von Blutplasma zur Herstellung lebensrettender Medikamente im Bereich Hämophilie, Immunologie und Intensivmedizin spezialisiert. Octapharma stellt seine Produkte in 118 Ländern bereit und betreibt weltweit rund 200 Plasma-Spendezentren, davon 21 allein in Deutschland. Die Octapharma Plasma GmbH mit Hauptsitz in Langenfeld beschäftigt rund 650 Mitarbeitende. Gemeinsam mit ihren Spenderinnen und Spendern trägt sie seit mehr als 20 Jahren dazu bei, Deutschland und Europa mit Plasmaprodukten zu versorgen. So können viele Krankheiten behandelt, Organtransplantationen durchgeführt und Unfallopfer gerettet werden. Da Blut und Plasma nicht künstlich hergestellt werden können, bleiben Blut- und Plasmaspenden für die moderne Medizin auch in Zukunft lebenswichtig. Mehr unter www.octapharmaplasma.de

