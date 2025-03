BIRKENSTOCK Group

BIRKENSTOCK SCHREIBT NEUES KAPITEL MIT DER ERÖFFNUNG EINES CONCEPT STORES IM HISTORISCHEN ZHANG-GARTEN IN SHANGHAI

Linz Am Rhein, Deutschland und Shanghai, 28. März 2025 (ots/PRNewswire)

BIRKENSTOCK, die deutsche Traditionsschuhmarke und Erfinder des Fußbetts, hat einen neuen Concept Store im historischen Zhangyuan, in Shanghai eröffnet. Was als Pop-up-Store seinen Anfang nahm, hat jetzt eine permanente Heimat in einem von Shanghais kulturellen Wahrzeichen gefunden.

Der neue Store ist mehr als nur ein Retail-Standort und bietet Verbrauchern die Gelegenheit, in das beispiellose BIRKENSTOCK Markenerlebnis aus Handwerkskunst, zeitlosem Design und Naturgewolltem Gehen einzutauchen. Der historische Komplex Zhangyuan wurde 1882 gegründet. Mit den wunderbar erhaltenen, traditionellen Shikumen-Häusern und der einzigartigen Symbiose aus östlichen und westlichen Einflüssen ist der Ort bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen beliebt. Die Vermischung von reichem Kulturerbe und modernem Großstadtleben machen das frisch restaurierte Viertel zur perfekten Kulisse für BIRKENSTOCKs permanenten Concept Store.

In einem der geschichtsträchtigsten und angesagtesten Gegenden Shanghais schlägt der neue Store eine Brücke zwischen Tradition und Moderne. In einer einzigartigen Kombination von Alt und Neu würdigen die sorgfältig gestalteten Räumlichkeiten die traditionelle Architektur Shanghais und verkörpern zugleich die minimalistische Ästhetik von BIRKENSTOCK.

Die Store-Einrichtung wirkt modern-minimalistisch mit traditionellen Details und verwendet eine beruhigende Farbpalette aus hellen, gedeckten Tönen und Naturmaterialien. Shanghaier Einflüsse kommen durch lokal gefertigte Möbel wie Bänke, Stehlampen und Sessel zur Geltung. Die Regale und Produktauslagen sind teilweise vom Art Déco inspiriert und in das 1774-Regal wurden auf geschmackvolle Weise traditionelle Dachziegel integriert. Eine einzigartige Kunstinstallation aus mehrschichtiger, durchsichtiger Seide mit handgestickten chinesischen Motiven setzt das Original BIRKENSTOCK Fußbett als Verbindung von Kunsthandwerk und innovativer Funktion in Szene.

EINE PLATTFORM FÜR INNOVATION UND PRODUKTNEUHEITEN

Der BIRKENSTOCK Store in Zhangyuan präsentiert sich mit einem vielseitigen Sortiment aus zeitlosen BIRKENSTOCK Klassikern und den Premium-Produkten der 1774-Kollektion. Im Rahmen der Eröffnungsfeier wird der Store zudem die lang erwartete Boro-Kollektion vorstellen. Diese Kollaboration mit Jesse Leyva ist von der traditionellen japanischen Patchwork-Technik Boro inspiriert und zeugt von der Schönheit handgemachter Details und überlieferten Handwerks.

Mit dem neuen Store in Shanghai bringt BIRKENSTOCK seine Philosophie des Naturgewollten Gehens treuen Fans und Neukunden näher und stärkt zugleich seine Beziehungen zur lokalen Community.

FUSSGESUNDHEIT FÜR DIE COMMUNITY

Als Erfinder des Fußbetts und Botschafter von gesunden Füßen will BIRKENSTOCK allen Menschen die Möglichkeit geben, so zu gehen, wie die Natur es vorgesehen hat.

Anlässlich der Neueröffnung bietet BIRKENSTOCK gemeinsam mit PURE YOGA ein exklusives Event, um durch praktische Übungen ein Bewusstsein für den Zusammenhang zwischen Bewegung und Wohlbefinden zu schaffen. Dieses zeitlich begrenzte Angebot lädt vom 27. März bis zum 9. April zur Teilnahme an einer Fußyoga-Session mit dem CORK TOOL KIT – einem dreiteiligen Set für gezielte Fußübungen – ein. Die Yoga-Klassen richten sich speziell an PURE YOGA-Mitglieder und sollen helfen, Muskeln zu entspannen, die Füße zu mobilisieren und die Fußgesundheit insgesamt zu verbessern.

ÜBER BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK ist eine globale universale Marke, die sich gleichermaßen an alle Konsumenten unabhängig von geografischem Standort, Geschlecht, Alter und Einkommen wendet und einem klaren Purpose verpflichtet ist – dem Erhalt der Fußgesundheit. Tief verwurzelt in der Erforschung der Biomechanik des menschlichen Fußes und getragen von einer Familientradition in der Schuhmacherei, die sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen lässt, ist BIRKENSTOCK eine zeitlose „Super Brand" mit einer kategorieübergreifenden Produkt- und Markenwelt, die von Einstiegs- bis Luxuspreislagen reicht und dem wachsenden Bedürfnis nach einer bewussten und aktiven Lebensgestaltung Rechnung trägt. Funktion, Qualität und Tradition sind die Kernwerte einer Lifestyle-Marke, die ihre Produkte in den Segmenten Schuhe, Schlafsysteme und Naturkosmetik definieren. BIRKENSTOCK ist der Erfinder des Fußbetts und hat das Prinzip des naturgewollten Gehens geprägt.

Mit weltweit rund 6.200 Mitarbeitern ist BIRKENSTOCK überzeugt, dass die Art und Weise, wie Dinge hergestellt werden, genauso wichtig ist wie das Produkt selbst. Um diese Qualitätsstandards zu gewährleisten, betreibt die Gruppe eine vertikal integrierte Fertigung und produziert alle Fußbetten in Deutschland. Darüber hinaus montiert BIRKENSTOCK über 95 % der Produkte in Deutschland und bezieht über 90 % der Materialien und Komponenten aus Europa. Die Rohstoffe werden nach den höchsten Umwelt- und Sozialstandards der Branche verarbeitet. Für die Materialprüfung verfügt das Unternehmen über hochmoderne wissenschaftliche Labore.

Mit Hauptsitz in Linz am Rhein, betreibt die BIRKENSTOCK Group Vertriebsniederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie in Brasilien, Japan, Südkorea, Dänemark, Polen, Schweiz, Schweden, Spanien, Großbritannien, Frankreich, Norwegen, den Niederlanden, Dubai, Singapur und Indien.

