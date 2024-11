FAIRFAMILY® GmbH

Ist Deutschland führungslos? Randolph Moreno Sommer und Felix Anrich verraten, wie sich die unzureichende Ausbildung von Führungskräften beheben lässt

Hamburg (ots)

Führungskräfte ohne klare Richtung - ein Problem, das immer weitere Kreise zieht. Der Grund dafür: In deutschen Unternehmen fehlt es viel zu oft an fundierten Schulungssystemen und moderner Führungsausbildung. Wie aber können betroffene Firmen diesen Missstand konkret beheben und dauerhaft für eine bessere Führungskultur sorgen?

Die Führungskräfteausbildung in Deutschland steckt weiterhin in der Krise: Während Unternehmen zunehmend auf moderne Arbeitsstrukturen setzen, bleiben die Schulungsansätze für ihre Führungskräfte vielfach auf der Strecke. Besonders in den Bereichen Coaching, Mediation und Führungskompetenzen zeigt sich ein enormer Nachholbedarf. Doch warum fällt es den Unternehmen so schwer, diesen Missstand zu beheben? Oft mangelt es an durchdachten Schulungskonzepten und einer klaren Verantwortung - Führung wird zur Nebenaufgabe degradiert. "Die Konsequenzen dieser Versäumnisse sind gravierend: Mitarbeiter fühlen sich unverstanden, die Unzufriedenheit wächst und die Unternehmenskultur leidet nachhaltig", mahnt Randolph Moreno Sommer, Geschäftsführer von FAIRFAMILY.

"Nur wer Führung bewusst gestaltet und trainiert, kann langfristig erfolgreich sein - im Zweifel sollte man sich nicht zu schade sein, sich hierbei professionell unterstützen zu lassen", ergänzt sein Geschäftspartner Felix Anrich. Ihr Hamburger Beratungsunternehmen hat sich darauf spezialisiert, mittelständische Firmen mit maßgeschneiderten Lösungen zur Führung und Bindung ihrer Mitarbeiter zu unterstützen. Mit ihrem über zwei Jahrzehnte bewährten Steuerungssystem setzen die Experten auch im eigenen Haus auf nachhaltige Methoden, um Führungskräfte für die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt zu wappnen. Dabei profitieren nicht nur die Führungskräfte, sondern die gesamte Belegschaft von klar definierten Prinzipien und Werten, die Respekt, Anerkennung und Entwicklung fördern. Wie FAIRFAMILY diese Ansätze auch in anderen Unternehmen etabliert und wie sich Führungskulturen damit nachhaltig stärken lassen, erfahren Sie hier.

Schritt für Schritt zum Erfolg: So verbessert FAIRFAMILY die Führungskultur anderer Unternehmen

"Im Kern soll unser Führungs- und Steuerungssystem die Möglichkeit schaffen, klare Strukturen und Prioritäten festzulegen", verrät Randolph Moreno Sommer. Auf diese Weise hilft FAIRFAMILY Führungskräften im ersten Schritt dabei, ihre gesamte Organisation zielgerichtet zu steuern und Projekte effizient umzusetzen. Unternehmen erhalten dabei ein essenzielles Tool, das ihnen nicht nur erlaubt, ihre Ziele besser zu definieren, sondern auch die einzelnen Schritte zur Umsetzung präzise zu planen. Zentral ist dabei die Entwicklung von Core Values, also den grundlegenden Prinzipien, die das Handeln innerhalb der Organisation bestimmen: Diese Werte dienen nicht nur als Leitlinien für Zugehörigkeit und Anerkennung, sondern schaffen auch ein Arbeitsumfeld, das Wertschätzung und Respekt fördert - besonders in der heutigen Zeit, in der Mitarbeiterbindung ein zentraler Wettbewerbsfaktor ist, ein entscheidendes Element.

Im weiteren Vorgehen lernen Führungskräfte zudem, Konflikte frühzeitig zu erkennen und sie auf eine Weise zu lösen, die sowohl die Bedürfnisse der Mitarbeiter als auch die Ziele des Unternehmens berücksichtigt. "Mit einer auf diese Weise gestärkten Führungskultur sichern Unternehmen sowohl die Loyalität ihrer Mitarbeiter als auch ihre Position im Wettbewerb", erläutert Felix Anrich hierzu. Die Kombination aus klaren Prinzipien, effektiven Methoden und einem Fokus auf Mitarbeiterzufriedenheit ermöglicht es den Unternehmen letztendlich, kurzfristige Herausforderungen zu bewältigen und darüber hinaus auch ihre Marktposition langfristig zu sichern. Wer auf Dauer außerdem die Marktführerschaft anstrebt, erhält von FAIRFAMILY auf dieser Basis auch hierzu die nötige Unterstützung - stets mit dem Ziel, entsprechende Unternehmen fit für die Zukunft zu machen und sie in die Lage zu versetzen, ihre neu gewonnene Belastbarkeit und Flexibilität selbst in turbulenten Zeiten aufrechtzuerhalten.

Fazit: Gute Führung in Unternehmen ist immer möglich - braucht aber die richtige Basis

"Es gibt keine schlechten Teams, nur schlechte Führung", betont Randolph Moreno Sommer. Umso wichtiger ist es, einheitliche Führungsstandards zu entwickeln und sie konsequent umzusetzen. Dabei stellen besonders jüngere Generationen wie Gen Z und Gen Alpha neue Herausforderungen an Führungskräfte - die jedoch durch gezieltes Training immer gemeistert werden können. Unter dieser Prämisse bringt FAIRFAMILY mit modernen Ansätzen wie systemischem Coaching, Mediation, neurolinguistischem Programmieren, gewaltfreier Kommunikation, systemischer Aufstellung und Organisations-Entwicklung echte Führung zurück in den deutschen Mittelstand. "Wir wissen, dass Gesundheit, Stabilität und die Übernahme von Verantwortung mit starker Führung zusammenhängen - den Rahmen zur Ausbildung hierzu haben wir längst geschaffen", so Felix Anrich abschließend.

