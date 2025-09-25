Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr

Neuerscheinung: Das ABC der Apokalypse

Wie hätte der Dritte Weltkrieg ausgesehen? Wie könnte ein neuer globaler Krieg verlaufen? Diesen Fragen versuchten Offiziere der NATO in fiktionalen Erzählungen zu beantworten. Oberst Dr. Armin Wagner untersucht diese Geschichten über den "war-to-come" auf verschiedenen Ebenen.

Während des Kalten Krieges drohte ein vernichtender Atomkrieg zwischen der NATO und dem Warschauer Pakt. Auch der Einsatz von biologischen und chemischen Waffen stand stets im Raum. Über das Mittel fiktiver Erzählungen richteten daher seit Ende der 1970er Jahre hochrangige Offiziere des westlichen Bündnisses sicherheitspolitische Forderungen an ihre Regierungen. An der Schnittstelle von Politik-, Militär-, Technik- und Ideengeschichte analysiert Armin Wagner, wie die Soldaten ihre Überlegungen in eine breitere Öffentlichkeit trugen: vom vermeintlichen Gebot der Stunde nach massiver konventioneller Aufrüstung über die Diskussion nuklearer Gefechtsfeldwaffen im Kleinformat bis hin zu Vorstellungen über technologisch innovative Waffensysteme. Diese Fiktionen über einen Dritten Weltkrieg aus dem letzten Jahrzehnt des Kalten Krieges verknüpft das Buch mit Erzählungen, die höhere NATO-Offiziere seit Mitte der 2010er Jahre angesichts der aggressiven Expansionspolitik Russlands und des weltpolitischen Aufstiegs Chinas geschrieben haben, und verbindet damit historische mit aktuellen Perspektiven.

Zum Autor

Armin Wagner, geboren 1968 in (West-)Berlin, Studium der Geschichtswissenschaft, Pädagogik und Internationalen Beziehungen an der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg, Magister Artium 1994; Promotion an der Universität Potsdam 2002; Graduate des Baltic Defense College (Tartu/Estland) 2016. Verwendungen u.a. als Lehrstabsoffizier an der Offizierschule des Heeres (Dresden), Military Fellow am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik (Hamburg), Referent im Bundespräsidialamt und im Bundesverteidigungsministerium (Berlin), Direktor des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr (Dresden); seit 2024 Leiter des Forschungsbereiches Sicherheitspolitik und Streitkräfte am ZMSBw.

