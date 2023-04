DTB - Deutscher Tennis Bund e.V.

Internationale Nachwuchselite schlägt in Offenbach auf

Hamburg (ots)

Vom 23. bis 30. April begrüßt der Hessische Tennis-Verband (HTV) in seinem Landesleistungszentrum in Offenbach die weltweit besten Nachwuchsspieler:innen bei den International HTV Junior Open - einem der renommiertesten und größten internationalen Tennisturniere für junge Spieler:innen.

Als Turnier der Kategorie J500, das von der Wertigkeit direkt unterhalb der Junior Grand Slams angesiedelt ist, bringt das Event die weltweit besten Nachwuchsspieler:innen und die größten Talente Deutschlands nach Hessen. Kein Wunder also, dass aktuelle internationale Tennisstars wie unter anderem Félix Auger-Aliassime, Andrey Rublev oder Ashleigh Barty, aber auch Deutschlands aktuelle Nummer eins Alexander Zverev schon beim ITF Juniors auf der Rosenhöhe in Offenbach aufgeschlagen haben.

So haben sich auch in diesem Jahr erneut die besten Spieler:innen der Welt angekündigt - alleine elf aus den Top 20. Und natürlich gibt es auch wieder einige deutsche Hoffnungsträger:innen. Bei den Juniorinnen stehen dabei die beiden Porsche Junior Team-Spielerinnen Josy Daems (17, ITF-Junior-Ranking: 89) und Anna Linn Puls (17, ITF-Junior Ranking 196) im Fokus. Bei den Junioren werden die Blicke u.a. auf David Fix (18, ITF-Junior-Ranking: 72) und Marc Majdandzic (18, ITF-Junior-Ranking: 79) aus dem Nachwuchskader 1 gerichtet sein. Zudem werden einige deutsche Nachwuchsspieler:innen noch eine Wildcard für das Hauptfeld erhalten.

"Die International HTV Junior Open sind ein wichtiger Bestandteil der internationalen Tennisszene. Wir freuen uns darauf, die besten Nachwuchsspielerinnen und -spieler aus aller Welt in Offenbach begrüßen zu dürfen", sagt Turnierdirektor Jörg Barthel. "Dieses Turnier ist eine großartige Gelegenheit - insbesondere für unsere jungen hessischen und deutschen Spieler, ihr Können zu zeigen und sich auf internationaler Ebene mit den besten Tennisspielern der Welt zu messen. Wir sind stolz darauf, ein Teil dieses einzigartigen Erlebnisses zu sein."

Nachdem das Turnier nach zwei Jahren Corona-Pause im letzten Jahr noch ohne großes Rahmenprogramm stattgefunden hatte - wird den Zuschauer:innen in diesem Jahr endlich wieder ein umfangreiches Programm geboten. So werden neben den Spielen auch verschiedene Aktionen wie der Kids Day (26.04.) und einen Tag des Ehrenamts (27.04.) organisiert.

Gut zu wissen: Alle Finals (30. April) auf dem Fraport Court werden live auf OF-TV, einem Lokal-TV Sender für die Stadt und den Kreis Offenbach, in die ganze Welt übertragen. Allein in Deutschland werden so bis zu vier Millionen Haushalte erreicht. Wer noch mehr Matches sehen will, kann über die gesamte Turnierwoche vorbeischauen - der Eintritt ist kostenlos.

Original-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell